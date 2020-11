Poslankyňa SaS pripomína Matovičovi: Keď si bol súčasťou vlády, tiež si hovoril svoje názory!

Od pondelka sa otvárajú kiná, divadlá a kostoly s polovičnou kapacitou. Tiež plavárne, fitness s kapacitou šesť osôb na 15 metrov štvorcových. Hrať sa bude aj hokejováa futbalová liga, ale bez divákov. Premiér tvrdí, že to navrhol Pandemickej komisii. V SaS je spokojnosť, či by ste otvorili aj iné prevádzky? Či naopak riešili to úplne inak cez okresy?

Chvalabohu aj za to. Určite by som privítala prijímanie opatrení na základe výsledkov celoplošného testovania. Rovnako ďalšie by sa mali prijímať systematicky. V tomto by mala byť odbornosť jednoznačne povýšená nad politiku.

Mnohí sa pýtajú, podľa čoho sa prijímajú tieto opatrenia zo dňa na deň, z hodiny na hodinu. Má koalícia, resp. premiér v tom nejaký systém? Či to závisí od nálady a od toho, ako sa kto vyspí?

Áno, registrujem reakciu vicepremiérky a ministerky investícií a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej. Nie sú jej jasné kritériá opatrení a prekáža jej nepredvídateľnosť prijímaných opatrení. To je to, o čo žiada aj strana SaS. Teda, aby opatrenia boli prijímané systémovo a predvídateľne podľa nastavených kritérií.

Richard Sulík už odkázal cez sociálnu sieť, že je čiastočne spokojný. Uvedomujete si v koalícií, že tie opatrenia sa týkajú ľudí a nie je to len fiktívna hra? Častokrát to tak pôsobí.

Práve preto vicepremiér a minister hospodárstva, predseda strany SaS Richard Sulík vyjadril čiastočnú spokojnosť. On v boji proti tejto pliage spája opatrenia zamerané na zdravie ľudí a na ekonomiku. Mnohým podnikateľom už dochádza „dych“, nemajú finančné rezervy a hrozí, že svoje podnikanie budú musieť ukončiť. Samozrejme, že s tým súvisí aj nárast nezamestnaných, keďže podniky budú musieť ukončiť pracovný pomer a zamestnancov budú musieť prepustiť.

Zdá sa vám v poriadku, že v období, keď ľudia nemajú z čoho žiť platiť účty, je SaS s Igorom Matovičom v permanentnom konflikte vzájomného obviňovania, odkazovania cez sociálne siete a neriešite problémy ľudí?

Koalícia si dala za cieľ boj s korupciou a transparentnosť procesov a tento cieľ napĺňa. Sme v demokratickej spoločnosti a vyjadrovanie názorov je úplne normálne. Pamätám si Igora Matoviča, keď vstúpil do politiky na kandidátke strany SaS, a nemal problém hovoriť svoje názory otvorene. Mal by rovnako akceptovať a rešpektovať iné názory svojich koaličných partnerov. Vyjadrovať názory a nesúhlas sa dajú aj kultivovane.

Preferencie vám rastú, OĽaNO naopak klesajú. Neprovokujete Igora Matoviča zámerne, aby reagoval takto emočne?

Reakcie našich predstaviteľov nevnímam ako provokáciu. Je to normálna prezentácia názorov. Richard Sulík vždy vystupuje s rozvahou. Jeho vyjadrenia sú maximálne korektné. Dáva návrhy, ktoré sú z jeho pohľadu lepšie. Minister Sulík je zodpovedný za ekonomiku a podnikateľské prostredie. Vždy má pred očami nielen ľudí a ochranu ich zdravia, ale aj podnikateľov. Vidíme, kam sa rúti Slovensko a aj celý svet pre pandémiu. Na jednej strane sa treba starať o zdravie a hľadať riešenia, aby sa počet chorých a nakazených znižoval, ale na druhej strane na podnikateľov nesmieme zabúdať. Pokiaľ mám správne informácie, mnohí už vyčerpali všetky svoje rezervy a potrebujú pomoc. Treba pozerať aj na to, aby sa ľudia nedostávali do situácie, že nebudú mať čo jesť a aby sme tu zajtra nemali armádu nezamestnaných.

Mnohí podnikatelia tvrdia, že vláda im nijako nepomohla. Tak mi povedzte, ako konkrétne Richard Sulík pomohol alebo pomáha podnikateľom?

Súhlasili sme s celoplošným testovaním, aby sa našli ohniská a boli pod kontrolou. V okresoch, kde výskyt je vysoký, mali nastúpiť tvrdšie opatrenia. A naopak v zelených okresoch sa mali postupne uvoľňovať prevádzky a služby.

Neodpovedali ste mi na otázku. Ako Richard Sulík doteraz pomohol podnikateľom a podnikateľskému prostrediu?

Kým iní nemali pripravenú žiadnu pomoc, Richard Sulík pripravil ekonomické kilečko. A mnohí by už dnes, keby tieto opatrenia neboli, dávno skrachovali. Boli to dotácie na nájomné, pôžičky za výhodný úrok a iné.

Mnohí však prepadli sitom a nie všetci mali na peniaze počas prvej vlny korony nárok.

Tieto opatrenia bude potrebné prehodnotiť a prijať nové. Ale vzhľadom na to, akú má SaS silu v koalícií, keďže je jednou zo štyroch strán, ťažko sa oponujú prísne ekonomické opatrenia, ako je zatváranie prevádzok v regiónoch, kde to nie je odôvodnené. Ukázalo sa, že nákaza v obchodných centrách, divadlách, fitnesscentrách je minimálna. Jednoznačne, Richard Sulík bojuje za podnikateľov. A keď si to vláda neuvedomí, nebudeme tu riešiť len koronu, ale aj armádu nezamestnaných. Tých problémov je oveľa viac. Richard Sulík má výborné nápady v ekonomickej oblasti a tu by som naozaj očakávala, aby aj premiér Igor Matovič pomáhal podnikateľom. Lebo je päť minút po dvanástej.

Ste predsa súčasťou štvorkoalície. Prečo stále hovoríte o Igorovi Matovičovi? Prečo nepresvedčíte aj ostatné strany koalície, keď ako tvrdíte máte množstvo rozumných nápadov?

Sú tam aj ostatní koaliční partneri, s ktorými rokujeme. Výsledkom toho je, že napríklad 90 dní sa obmedzilo na 45 dní núdzového stavu. Boli to ťažké rozhovory. Kompromisy sa stále hľadajú. Sú aj iní ľudia, ktorí majú v koalícii rôzne názory, ale pozornosť sa logicky zameriava na Matoviča a Sulíka.

Počula som, že Igor Matovič odkázal Richardovi Sulíkovi, že žiadne legislatívne návrhy z dielne SaS nebudú prechádzať, že môže „na to zabudnúť“.

Ja som počula, že sa to hovorí. Realitu uvidíme v parlamente. Ak to tak bude, je to gól do vlastnej brány, keď sa neschvália opatrenia pre ľudí. Ak si najsilnejší koaličný partner zoberie toto na tričko, bude to musieť vysvetliť svojim voličom. Podnikatelia a ich živobytie by sa nemali stať rukojemníkom politických škriepok. Oni predsa zamestnávajú tisíce ľudí.

SaS a vaše postoje na sociálnych sieťach vadia aj iným koaličným poslancom, nielen z OĽaNO a najradšej by boli, keby ste odišli z koalície.

Podpísali sme koaličnú zmluvu, za ktorou pevne stojíme. Som presvedčená, že žiaden koaličný partner z koalície neodchádza a ani sa odísť nechystá.

Nemáte pocit, že ste len trpeným nechceným dieťaťom?

Kamkoľvek prídem, všetci hovoria, že je super, že SaS je súčasťou koalície. Každý jeden partner je v koalícií potrebný.

Od júna sa hovorí, že SaS by mali ostatné strany vyhodiť z koalície.

Nie je to pravda. Je to len zbožné želanie teraz opozičných strán SMERu a nového SMERu Petra Pellegriniho.

Nepýtam sa, či chcete odísť z koalície. Hovorím, že by ste mali byť vyhodení.

Sme pevnou súčasťou koalície.

Prečo v tejto krízovej situácií je Richard Sulík v Dubaji?

Jasne to vysvetlil. Mal dohodnuté na utorok stretnutie s ministerkou, keďže sa pripravuje medzinárodná výstava EXPO. Navyše, lietadlá lietajú len vo štvrtok a v nedeľu a premiér Matovič to vie.

Takže je na dovolenke.

Je tam na pracovnej ceste a nevidím nič zlé na tom, ak tam strávi krátky pobyt aj na dovolenke. Poznám jeho pracovný režim. Vstáva skoro ráno a funguje do neskorej noci. Je v stopercentom nasadení. Aj teraz rieši online všetky potrebné veci. Neverím, že oddychuje. Myslím si, že viacerí členovia vlády by si dovolenku ale mali dopriať.

Bolo naozaj nevyhnutné riešiť teraz EXPO?

EXPO treba určite riešiť.

Dalo sa riešiť online stretnutím.

Áno. Dajú sa veci riešiť aj online rozhovormi, ale sama z vlastnej skúsenosti viem, že osobný kontakt je veľmi dôležitý. A výstava má byť o necelý rok a detaily museli riešili už teraz.

A čo sa týka vašej kolegyne – šéfky zdravotníckeho výboru, ktorá mala ako poslankyňa tlačovku na Úrade vlády. To nebola provokácia?

Nie, argumenty Janky Cigánikovej sú opodstatnené. Povedala len svoj názor. Ona si tlačovku na úrade vlády neorganizovala, ale bola s členom vlády. Minister školstva spojil tlačovú besedu s poslankyňou a šéfkou parlamentného výboru pre zdravotníctvo. A to je v poriadku.

Šéfka zdravotníckeho výboru vyčíta rezortu zdravotníctva, že nekomunikuje. Ako je to v iných oblastiach?

Nechcem hovoriť do komunikácie s ministerstvo zdravotníctva. Čo sa týka mojej oblasti, bežne a pravidelne komunikujem s ministrom Mičovským. Sama mám výhrady voči niektorým návrhom, ktoré prichádzajú z ministerstva, ale takto to má fungovať. Nikto ma za to netrestá a nikto nerozpráva, že som taká či onaká agentka. Preto oceňujem korektnú a konštruktívnu spoluprácu s ministrom Mičovským. Nemyslím si, čo sa stalo Janke Cigánikovej je v poriadku.