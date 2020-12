V lokalite Chemko Strážske je dôležité riešiť otázku likvidácie, tvrdí Mičovský

STRÁŽSKE - V lokalite Chemko Strážske je dôležité riešiť otázku likvidácie sudov, z ktorých vyteká PCB látka do pôdy. V stredu po rokovaní vlády to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO).

"Zaťaženie PCB látkami v lokalite Strážske je najväčšie na svete a dôsledky pre zdravie obyvateľov sú viac ako alarmujúce," povedal Mičovský. Ako uviedol, ministerstvo pôdohospodárstva urobilo v tejto lokalite viacero odberov a niektoré vzorky sa ešte analyzujú. Do Vianoc chcú podľa jeho slov predstúpiť pred obyvateľov regiónu, aby ich o výsledkoch informovali.

Podľa Mičovského je primárne dôležité riešiť otázku likvidácie sudov, ktoré sa v lokalite nachádzajú. "Sú to sudy, ktoré sú porozlievané krížom-krážom, a z týchto sudov PCB látky vytekajú do pôdy a prechádzajú do spodných vôd," uviedol šéf rezortu pôdohospodárstva. Teší ho, že v najbližších týždňoch sa sudy z tejto lokality odoberú a uložia do kontajnerov.

Zdroj: Topky/Maarty

Snaha bude vyriešiť situáciu v Chemku Strážske čo najskôr, poznamenal po rokovaní vlády minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Tvrdí, že situáciu nikto neriešil tri desiatky rokov. Začať konať plánujú hneď, ako dostanú na tento zámer finančné prostriedky. Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh na prijatie opatrení na riešenie krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia druhého stupňa v lokalite Chemko Strážske. Plánované výdavky sú vo výške 500.000 eur.