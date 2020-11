Gröhling predstavil víziu moderného školstva: VIDEO Skladá sa z 12 opatrení

Minister školstva poznamenal, že dlhé dokumenty, predstavujúce reformu školstva, nebudú robiť. Poukázal na to, že na Slovensku sa už zrealizovalo množstvo reforiem. "Vychádzame zo všetkých dokumentov, ktoré už boli vytvorené, z programového vyhlásenia vlády, programu SaS či Učiaceho sa Slovenska," ozrejmil. Rezort školstva si vyšpecifikoval 12 opatrení.

Otvorený trh s učebnicami

Za prvé opatrenie minister školstva označil otvorený trh s učebnicami. Prvá fáza sa spustila pred letom. Doteraz sa do tejto oblasti investovalo približne 16 miliónov eur. V druhej fáze by ministerstvo školstva chcelo otvoriť trh s učebnicami aj pre 2. stupeň základných škôl, v tretej pre stredné školy.

Digitalizácia patrí medzi najambicióznejšie oblasti, pretože si vyžaduje veľký objem financií rádovo v stovkách miliónov eur. Cieľom digitalizácie je, aby boli v školách digitálne technológie k dispozícii pre učiteľov aj žiakov v špeciálnych učebniach s možnosťou zapožičania si techniky i domov. Na tento zámer ministerstvo vyčlenilo z vlastných zdrojov šesť miliónov eur. Ďalšie peniaze plánuje rezort získať úpravou eurofondových projektov, prostredníctvom REACT-EU či z plánu obnovy.

Upravený obsah vzdelávania

Upraviť by sa mal aj obsah vzdelávania. "Vytvorený už je pilotný projekt, do ktorého sa zapojilo 35 škôl. Ide o nový vzdelávací program rozdelený na tri cykly (1.-3. ročník, 4.-5. ročník a 6.-9. ročník)," povedal Gröhling. Zámerom je taktiež začleniť do vzdelávania prierezové témy, ako sú environmentálna či finančná gramotnosť. Prioritné v ďalšom období bude aj umožnenie žiakom s mentálnym znevýhodnením študovať na vybraných odboroch stredných škôl, regulovanie a zníženie odborov, ktoré sú nákladné a nemajú dobré uplatnenie. Cieľom je tiež modernizácia odborov na stredných školách.

Cieľom opatrení v oblasti debyrokratizácie je podľa ministra školstva zníženie byrokratických úkonov a administratívy na školách, ktoré bude viesť k zníženiu záťaže učiteľov a zefektívneniu práce. Dlhodobým zámerom je postupné zlučovanie a zefektívnenie práce organizácií rezortu s dôrazom na ich maximálnu funkčnosť.

Zjednotenie financovania

Zjednotenie financovania pod rezort školstva je nevyhnutným krokom k prevzatiu zriaďovateľských pôsobností pri niektorých druhoch škôl a školských zariadení. Poznamenal, že od roku 2022 by chceli prevziať časť originálnych kompetencií. Efektom by tiež bolo zjednotenie a sprehľadnenie financovania regionálneho školstva.

Zmena aj pre materské školy

Ministerstvo sa chce zamerať aj na oblasť materských škôl. Vytvorená by mala byť aj modelová škola, ktorá má slúžiť ako inšpirácia na nové priestorové riešenia. Ďalšou oblasťou je inklúzia a desegregácia. Zámerom podľa ministra školstva je mať čo najviac podporných tímov na školách. Ako doplnil šéf rezortu školstva, dôležitou súčasťou personálu na školách majú byť aj školskí psychológovia.

Novinky aj pre vysoké školy

"Najvýraznejšou zmenou v oblasti vysokého školstva bude nová metodika ich financovania," povedal minister školstva. Cieľom je viesť vysoké školy k lepším výsledkom, lepšej výskumnej a vývojovej činnosti a tiež zlepšiť prípravu na prax študentov po absolvovaní štúdia. Výraznejším spôsobom sa tak podporí kvalitný výskum a vývoj a vysokoškolské programy, ktorých absolventi sa uplatnia na trhu práce.

V oblasti ohodnotenia učiteľov v súčasnosti prebiehajú rokovania s ministerstvom financií a pracuje sa na legislatívnych úpravách. Minister školstva poznamenal, že plánujú zaviesť osobitné príplatky učiteľov za kvalitu, výkon a zohľadňovať sa budú aj ďalšie špecifiká.

Odmeny pre učiteľov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlení takmer 11 miliónov eur na odmeny pre učiteľov za prácu počas pandémie nového koronavírusu.Odmeny dostane 78.000 zamestnancov v školstve, uviedol minister školstva. Ako doplnil, pôjde o pedagogických, nepedagogických a odborných zamestnancov.

Poznamenal, že obdobie, ktoré teraz zažívajú riaditelia škôl a učitelia, je z dôvodu pandémie nového koronavírusu náročné. "Financie budú zasielané na školy, aby sme sa im takýmto spôsobom poďakovali za to, že zvládajú toto obdobie," povedal minister. Poznamenal, že odmena by mala dosiahnuť hodnotu okolo 100 eur. Zároveň verí, že učitelia financie dostanú vo výplate v decembri alebo v januári 2021.