Školy stoja pred dôležitým rozhodnutím: V triedach len šiesti! Gröhling zvažuje viac možností

BRATISLAVA - Núdzový stav sa predlžuje, zákaz vychádzania končí v nedeľu. Ako budeme fungovať v najbližších týždňoch? To je otázka, ktorá sa dotýka mnohých oblastí, okrem iného aj školstva. Zdá sa, že výučba nebude prebiehať tak, ako sme na ňu boli zvyknutý. Minister školstva však podotýka, že testovanie by bolo komplikované. O všetkom má v pondelok rozhodnúť Ústredný krízový štáb.

Školy sú momentálne okrem materských škôl a prvého stupňa základných škôl zavreté a vyučovanie prebieha dištančnou formou. Kedy sa vrátia školy do "normálneho" režimu? Túto otázku si kladú mnohí učitelia. Zdá sa, že to nebude také jednoduché. Do škôl by sa síce mohli vrátiť už budúci týždeň, otázne je v akej forme. Jedným z problémov je podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga aj avizované testovanie. Vyučovanie na princípe semafora podľa neho fungovalo dobre.

Do škôl už budúci týždeň?

Školami sa zaoberali premiér Igor Matovič a ministri aj na stredajšom rokovaní vlády, no k definitívnemu rozhodnutiu nedospeli. Podľa ministra Gröhlinga uvažujú nad tým, že by sa školáci od budúceho týždňa opäť vrátili do škôl, no v triedach by mohli byť len šiesti. Jeden učiteľ a piati žiaci. Vo vyhláške sa podľa neho má upraviť to, ktorých detí sa toto vzdelávanie bude týkať. Uvažuje sa o deťoch v hmotnej núdzi či tých zo sociálne vylúčeného spoločenstva. Poznamenal, že učiteľom by pri tejto forme vyučovania mohli pomáhať aj študenti pedagogických fakúlt.

Toto rozhodnutie ešte nie je definitívne. Gröhling totiž vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu stále pracuje s rozhodnutím, že deti sa majú vrátiť do škôl 30. novembra. Rozhodnúť o tom má budúci týždeň ústredný krízový štáb. "Či to je reálne, uvidíme budúci týždeň na krízovom štábe," povedal Gröhling. Pripustil, že rozhodnutie o zatvorených školách sa môže predĺžiť. Dodal, že nejde o rozhodnutie rezortu školstva.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pravidelné testovanie v školách by bolo náročné

V súvislosti s komunitným testovaním na školách minister poznamenal, že predtým ako by k tomu došlo, sa musí zodpovedať viacero otázok. Podľa neho nejde len o logistickú otázku, ale aj o otázku vyriešenia práv rodičov, ktorí by odmietali dať otestovať žiakov. "Bolo by to logisticky veľmi náročné. My sme ešte predtým pracovali s verziou v rámci semaforu, ktorý nám fungoval veľmi dobre, a k nemu sme chceli pridať mobilné jednotky v rámci krajov," uviedol Gröhling.

Tvrdí, že ak by nastal nejaký prípad ochorenia COVID-19 v škole, tak by zatelefonovali na dané miesto a odtiaľ by prišla mobilná jednotka, ktorá by pretestovala napríklad učiteľov. "Čo sa týka celoplošného pretestovania, je to otázka budúcich dní. Verím, že v pondelok (16. 11.) na ústrednom krízovom štábe prídeme k nejakému záveru, aby sme vedeli robiť rozhodnutia," uviedol šéf rezortu školstva.

Na technické vybavenie škôl by mohli byť vyčlenené ďalšie financie. Podľa šéfa rezortu školstva sa diskutuje o balíku nad desať miliónov eur. Nedávno rezort školstva zo svojich vlastných úspor vyčlenil na tento zámer šesť miliónov eur.