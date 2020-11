KORONAVÍRUS Parlament opäť zasadal: Novelu schválili a študenti budú môcť nastúpiť do odberných tímov

Aktualizované 14:54:

Poslanci definitívne schválili vládnu novelu zákona z dielne ministerstva zdravotníctva. Za bolo 81 poslancov. Proti boli traja. Sedemnásta schôdza NR SR bola týmto programovo vyčerpaná a následne ukončená.

Odbery budú môcť robiť aj študenti

Odoberať vzorky a následne ich diagnostikovať budú môcť po novom aj študenti pôrodnej asistencie i odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ktorí absolvovali najmenej dva semestre. Pomáhať pri testovaní budú môcť aj študenti doktorského odboru zubného lekárstva, ak absolvovali najmenej šesť semestrov. Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje aj žiak, ktorý je v pracovnom vzťahu u poskytovateľa a je žiakom druhého alebo tretieho ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, spresňuje sa v návrhu novely. Dohliadať by na nich mal lekár, zubár, záchranár, sestra alebo praktická sestra.

Ministerstvo zdravotníctva by tiež podľa novely mohlo počas krízovej situácie uzatvoriť zmluvy na odber vzoriek a diagnostiku ochorenia COVID-19 s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, so Slovenským Červeným krížom a s jeho územným spolkom.

Návrhom zákona sa má upraviť kompetenčný rámec pre organizáciu miest, ktoré slúžia na testovanie. Zabezpečí sa tým aj testovanie osôb na hraniciach SR, píše sa v materiáli. "Samotná realizácia bude prebiehať prostredníctvom uzatvárania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a predpokladá sa aj spolupráca so Slovenským Červeným krížom," uviedol rezort zdravotníctva v návrhu.

Nová legislatíva tiež hovorí, že regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 vydať rozhodnutie, ktorým nariadi držiteľovi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice, špecializovanej nemocnice alebo zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vytvorenie mobilného odberového miesta. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný vytvoriť mobilné odberové miesto do siedmich pracovných dní od doručenia rozhodnutia.

Novelou sa má tiež administratívne uľahčiť práca zdravotníckeho pracovníka na mobilných odberových miestach, čím sa má dosiahnuť efekt vyššej dostupnosti a kapacity počtu otestovaných osôb.

Pomalší začiatok schôdze a skrátené legislatívne konanie

V úvode schôdze však nebolo plénum uznášaniaschopné, v rokovacej sále nebol dostatok poslancov. Grendel preto vyhlásil prestávku. Poslanci odsúhlasili návrh na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Plénum tak zrýchlene rozhodne o tom, či by mohli aj študenti zdravotníckych odborov pod dohľadom robiť výtery a vyhodnocovať testy na nový koronavírus.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Polemika okolo fotografovania z balkóna

V parlamente poslanec Robert Fico pripomenul vedúcemu schôdze Milanovi Laurenčíkovi, že fotografi z balkóna by nemali snímať súkromné veci z lavíc poslancov, na čo mu Laurenčík len odkázal že toto nie je "súkromná párty", ale verejná schôdza. Až neskôr Laurenčíka Juraj Šeliga upozornil, že existuje Smernica vedúceho Kancelárie NR SR, podľa ktorej skutočne podľa konkrétneho bodu z nej nemožno snímať súkromnú korešpondenciu poslancov a pod. Neskôr sa Ficovi Laurenčík ospravedlnil a dodal, že napriek tomu by poslanci svoje súkromné veci mali vybaviť mimo sály.

Kto môže odoberať vzorky

V prípade novelizácie zákona by mohli odoberať vzorky a následne ich diagnostikovať napríklad aj študenti pôrodnej asistencie, ktorí absolvovali najmenej dva semestre. Taktiež študenti odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve s absolvovaním najmenej dvoch semestrov. Pomáhať pri testovaní by mohli aj študenti doktorského odboru zubného lekárstva, ak absolvovali najmenej osem semestrov. Dohliadať by na nich mali lekár, zubár, záchranár, sestra alebo praktická sestra.

Opozícia oponuje, že zákon sa už mohol prijať na minulej schôdzi

O legislatíve súvisiacej s vykonávaním výterov a vyhodnocovaním testov na nový koronavírus chce koalícia rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, aby sa mohol nápad premiéra Matoviča o celoplošnom testovaní realizovať ďalej. V diskusii v pléne to vyhlásil poslanec Boris Susko (Smer-SD). Upozornil, že neexistujú dôvody na prijatie zákona v skrátenom konaní a vláda ani neuviedla dostatočné dôvody. Nezaradený poslanec Richard Raši (nezaradený) skonštatoval, že zákon sa mohol prijať už minulý týždeň na riadnej schôdzi. Dodal, že pre neschopnosť ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) sa museli poslanci z celého Slovenska zísť opäť.

Susko upozornil, že ak nie sú dodržané dôvody na skrátené legislatívne konanie, môže to spôsobiť neplatnosť návrhu zákona. Tento režim sa dá použiť za mimoriadnych okolností, ak sú ohrozené základné ľudské práva a slobody alebo ak štátu hrozia značné hospodárske škody. Vláda v návrhu napísala, že úpravu je treba prijať čo najskôr, to však podľa Suska nestačí. Legislatíva sa podľa neho prijíma rozhodnutím premiéra v rozpore s názormi odborníkov, ktorí neodporúčali celoplošné testovanie. "Nie sú to mimoriadne okolnosti, je to potreba, ktorú vyvolal premiér svojím rozhodnutím, preto nemáme dostatok zdravotníkov a dobrovoľníkov," skonštatoval.

Voľba nového prokurátora

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) odhaduje, že voľba špeciálneho prokurátora v parlamente by mohla byť v januári alebo februári 2021. Odchodom Dušana Kováčika z funkcie špeciálneho prokurátora sa podľa neho začala naplno čistiť prokuratúra. "Tento pán bol zametač, ktorý 61 prípadov zamietol pod koberec. Najzávažnejšie kauzy ako Gorila a ďalšie nevyšetroval," reagoval na Kováčika na štvrtkovej tlačovej konferencii. "Je podozrivý, že sa stretával aj s politikmi a snažil sa ovplyvňovať kauzy, prokuratúru i políciu," dodal.

Voľbu by mal vyhlásiť predseda parlamentu. Podľa Šeligu ju pravdepodobne vyhlási v jeho zastúpení podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽANO). "Následne bude primeraný čas, okolo mesiaca, aby sa kandidáti mohli prihlásiť, následne bude plynúť 20-dňová lehota na zverejnenie životopisov a potom prebehne verejné vypočutie," informoval podpredseda NR SR.

Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva parlament. Funkčné obdobie špeciálneho prokurátora je sedem rokov. O funkciu sa môže uchádzať občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Musí mať aspoň 15-ročnú prax v právnickom povolaní a odbornú justičnú skúšku. Posledné dva roky pred vymenovaním nesmie byť vo funkcii prezidenta SR, člena vlády, poslanca NR SR, europoslanca či primátora.

Kandidátov na špeciálneho prokurátora môžu navrhovať poslanci NR SR, minister spravodlivosti, verejný ochranca práv, Rada prokurátorov SR, profesijná organizácia právnikov i právnické fakulty a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV). Kováčik sa vzdal funkcie špeciálneho prokurátora. Novinárom to vo štvrtok potvrdil Grendel. Kováčik je momentálne väzobne stíhaný. Okrem iného je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Čiastočný súhlas Dostála

Koaličný poslanec Ondrej Dostál (SaS) so Suskom čiastočne súhlasí v tom, že by bolo dobré, keby návrh vlády na skrátené konanie lepšie odôvodnili. Vysvetlil však, že tento návrh súvisí a ochranou zdravia obyvateľov, ktorá je garantovaná v Ústave SR.

Dôvodom na rokovanie o návrhu v zrýchlenom režime je podľa Rašiho amaterizumus a chaos v riadení pandémie a tiež neschopnosť riadenia rezortu zdravotníctva. V obsahu návrhu zákona nenájdeme podľa poslanca nič, čo by nebolo známe už skôr a čo sa nedalo schváliť na minulej schôdzi. "Všetko sme vedeli po pilotnom testovaní i prvom kole, mohli sme to schváliť minulý týždeň," dodal s tým, že minister prinútil poslancov prísť opäť do pléna a schádzať sa, čo je v rozpore s odporúčaním znižovať mobilitu. Dodal, že vláda mala dostatok času na prípravu plánu, čoho súčasťou je aj úprava legislatívy.

Minister v reakcii zdôraznil, že skrátené legislatívne konanie pri tejto novele navrhli s cieľom ochrany zdravia obyvateľstva. Podotkol, že situácia na Slovensku i v Európe je vážna. Hovorí o postupnom napĺňaní sa kapacít nemocníc. "Sú a boli niektoré nemocnice na Slovensku, ktoré neboli schopné už poskytovať zdravotnú starostlivosť občanom chorým na COVID-19 a museli im pomáhať južnejšie nemocnice. Dochádzalo k transportovaniu dokonca desiatok pacientov," uviedol v pléne.

K plošnému testovaniu poznamenal, že vidí výsledky tejto akcie. Vzhľadom na efekt testovania na situáciu chce naďalej pokračovať v bezplatnom testovaní. Dáta, z ktorých toto rozhodnutie vzišlo, bude podľa vlastných slov ešte prezentovať na tlačovej konferencii. Dodal, že účelom novely je dať kompetenciu rezortom zdravotníctva i vnútra zazmluvniť v krízovej situácii aj "súkromníkov".