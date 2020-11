K extrémistom sa pridajú aj SNS a SMER: Na výročie novembra budú opäť protesty proti Matovičovi

BRATISLAVA - Opäť chcú protestovať! Na sociálnych sieťach fanúšikovia Ultras Slovan a odsúdený poslanec Milan Mazurek vyzývajú na protivládny štrajk. Mazurek to nazýva prechádzkou, pridať sa chcú aj opoziční poslanci za Smer, ale aj Slovenská národná strana.

Prvá demonštráci a počas núdzového stavu a počas zákazu zhromažďovania sa, sa uskutočnila 17. októbra. Polícia bola nútená použiť vodné delo a slzotvorný plyn, protestujúci boli bez rúšok a dokonca hádzali na policajtov dlažobné kocky. Zašlo to tak ďaleko, že niektorí rodičia nechali svoje deti vykrikovať vulgárne heslá. Na sociálnych sieťach sa teraz opäť mobilizujú Ultras Slovan, poslanci z Kotlebovej strany ĽSNS a rôzni konšpirátori a odmietači rúšok.

"17. novembra, symbolicky počas štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu, príďte do Bratislavy na protivládny protest. Nebojte sa zákazov, ani "núdzového stavu", ktorý na to obdobie zatiaľ schválený nie je (a je jedno, aj keď bude - veď núdzový stav je pre Matoviča len nový štandard ako zavrieť ľuďom ústa). Na posledný protest prišli len tí najodvážnejší, teraz poďte všetci. Nebojte sa ničoho! My tam určite budeme," napísal na sociálnej sieti europoslanec z ĽSNS Milan Uhrík.

KEĎ VLÁDA BERIE SLOBODU, ĽUDIA MUSIA POVSTAŤ! 17. novembra, symbolicky počas štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a... Uverejnil používateľ Milan Uhrík - europoslanec Utorok 10. novembra 2020

"Slovenský národ si preto opäť musí pomôcť sám. Musí ukázať, že si svoju slobodu váži a je ochotný za ňu bojovať!" píše zase odsúdený poslanec Milan Mazurek.

Pridá sa Smer aj SNS

Na štrajk alebo prechádzku, ako to nazývajú koltebovci, príde aj opozičná strana Smer-SD. Na sociálnej sieti o tom informoval jej predseda Robert Fico. "Vláda I. Matoviča našla záľubu v obmedzovaní a porušovaní našich základných práv a slobôd. Preto ju budeme v parlamente určite odvolávať a zároveň 17. 11. podporíme aj občiansky protivládny protest," napísal k videu.

Neohlásený protest sa chystá podporiř aj strana SNS, ktorá napísala, že sa určite vidí s demonštrantami na Hodžovom námestí v Bratislave. Na tento protest sa chystajú opäť aj fanúšikovia Ultras Slovan.

Kotleba vyzýva Fica na spoluprácu

Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom vyzýva Roberta Fica na spoluprácu. "Vláda ničí Slovensko čoraz viac! Predĺžili núdzový stav, chcú zaviesť kontroly cez Vianoce. Pán predseda Fico, spojme sily a konajme!" píše Kotleba.

Podľa neho chce premiér Igor Matovič pokaziť ľuďom aj vianočné sviatky a zaviesť kotroly v rámci okresov tak, ako to bolo počas Veľkej noci. Kotleba sa cche spojiť s Ficom a ponúka mu podporu pri odvolávanú Igora Matoviča.