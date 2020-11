Pri ďalšom kole testovania budú samosprávy potrebovať krytie výdavkov, tvrdí ZMOS

BRATISLAVA - V prípade ďalšieho plošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 budú musieť samosprávy poskytnúť súčinnosť, ak to bude mať rovnakú legislatívnu oporu ako doteraz. Už teraz je však zrejmé, že budú potrebovať finančné krytie výdavkov súvisiacich s plnením zadaných úloh.

Povedal to ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák s tým, že iná situácia môže nastať, ak sa pôjde avizovaným českým modelom, a to testovaním cez takzvaných 'covidových lekárov', ktorí budú testovať vo svojich ambulanciách.

Druhé kolo plošného testovania uplynulý víkend nebolo podľa ZMOS sprevádzané komplikáciami a ani výraznými problémami. "Napriek časovému stresu a niektorým informáciám distribuovaným samosprávam deň, prípadne deň a pol pred víkendom, samosprávy spolu s Ozbrojenými silami SR a zdravotníckym personálom s dobrovoľníkmi pracovali ako úspešné lokálne tímy," uviedol Kaliňák.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Na základe skúseností z pilotného tetovania aj oboch doterajších kôl plošného testovania ZMOS konštatuje, že práve teraz je dostatok informácií a skúseností z priamej aplikačnej praxe. "Preto by zrejme bolo na mieste, aby si všetky zainteresované zložky vyhodnotili skúsenosti, pomenovali problémy aj silné stránky a na základe toho formulovali, nazvem to 'lexikón' krízového riadenia, ktorý by mohol slúžiť ako manuál pre akúkoľvek inú situáciu, keď bude potrebná taká silná a pomerne široká súčinnosť," skonštatoval Kaliňák.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Vie si predstaviť vyhodnotenie na lokálnej úrovni za účasti predsedov regionálnych združení miest a obcí, prednostov okresných úradov, Ozbrojených síl SR a napríklad aj dobrovoľných hasičských zborov. Ich miera skúsenosti z lokálneho prostredia môže totiž podľa ZMOS vecne poukázať na chyby či nedostatky, ktoré by sa vo finálnom dokumente dokázali odstrániť. "Tak by sme vytvorili účinnejší nástroj spolupráce, keďže po skúsenostiach je zrejmé, že neraz to v tomto súkolí zaškrípalo," poznamenal Kaliňák.