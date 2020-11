K samosprávam sa treba správať ako k partnerom, nie ako k podriadeným, tvrdí Čaputová

BRATISLAVA – Samosprávy sú kľúčovým faktorom pri správe vecí verejných, čo sa ukázalo aj pri nedávnom celoplošnom testovaní na COVID-19. Po stretnutí so zástupcami Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to vo štvrtok vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Správa vecí verejných je podľa hlavy štátu efektívnejšia a autentickejšia, keď je spravované územie zdola. "Samosprávy a ich predstavitelia sú prirodzenými autoritami pre občanov v danom území. Aj z tohto dôvodu je potrebné sa k samosprávam správať ako k partnerovi, nie ako k podriadenému," vyzvala Čaputová. So zástupcami ÚMS a ZMOS hovorila o spolupráci miest a obcí so štátom pri riešení pandémie nového koronavírusu či pri iných krízových situáciách. "Ich skúsenosť je rovnaká. Okrem iného spomínali, že civilný krízový manažment v štáte nefunguje optimálne a často ho musia kompenzovať či dopĺňať," spresnila prezidentka. Problémy podľa nej vidia samosprávy aj v komunikácii či presune informácií, a to najmä pri riešení krízových situácií.

Prezidentka sa zaujímala aj o návrhy ÚMS a ZMOS, čo v samospráve zlepšiť, zmodernizovať či zreformovať. Čaputová vyzvala zástupcov miest a obcí, aby sa pokúsili o vytvorenie "jednotného obrazu", ktorý by bol podkladom pre prípadné reformné kroky vlády a slúžil by aj ako podklad pri úvahách o využívaní prostriedkov z fondu obnovy. "Z mojej strany im budem v tomto snažení nápomocná. Majú moju plnú podporu. Správa vecí verejných zdola totiž najlepšie kopíruje záujmy ľudí," podotkla prezidentka.

ÚMS v rámci svojho návrhu reformy verejnej správy odporúča zrušenie súčasných vyšších územných celkov (VÚC), ak by sa kompetencie a financie z centrálnej vlády neposunuli nižšie. Terajšie postavenie a kompetencie samosprávnych krajov totiž považuje za veľmi slabé. Alternatívou môže byť aspoň zníženie ich počtu na štyri regióny plus mesto Bratislava a posilnenie ich kompetencií a financovania.

Mali by tak vlastnú hospodársku, daňovú či školskú politiku, čím by sa zároveň mohol znížiť počet ministerstiev. ÚMS volá aj po reforme volebného systému. Nastaviť by sa mohli podľa únie namiesto jedného štyri volebné obvody. ZMOS avizoval hlave štátu, že svoj plán modernizácie samosprávy chce predstaviť do konca tohto roka. Prezident ÚMS Richard Rybníček deklaroval, že sa budú snažiť o spoločnú diskusiu zástupcov miest, obcí i VÚC, na ktorej by sa dohodli na spoločnom stanovisku k reforme verejnej správy.