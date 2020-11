KORONAVÍRUS V Bardejove zaznamenali 113 pozitívnych, v Banskej Bystrici 202

"Pre nás to bolo už vlastne tretie testovanie, ak berieme do úvahy aj pilotné, ktoré sa konalo v dňoch 23. až 25. októbra. Samospráva ďakuje svojim obyvateľom za to, že toto náročné obdobie zvládli s pokojom, rozvahou a zodpovedne. Rovnako poďakovanie patrí aj všetkým odberným tímom, ktoré počas celej doby testovania preukázali profesionalitu, ľudskosť, empatiu a vzorový príklad plnenia si povinností," uviedol Hij.

Počas pilotného testovania (23. - 25. 10.) bolo v meste zachytených 438 pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 z celkového počtu 15.149 otestovaných, čo predstavuje 2,89 percenta. V okrese sa vtedy dalo otestovať 48.320 ľudí a u 1569 z nich bolo potvrdené ochorenie COVID-19, čo je 3,24 percenta. Uplynulý víkend (7. – 8. 11.) sa v meste dalo otestovať 15.694 ľudí a ochorenie COVID-19 bolo potvrdené u 113 z nich. Predstavuje to 0,72 percenta. V okrese otestovali 43.983 ľudí a pozitívny výsledok testu malo 366 ľudí, čo je 0,83 percenta.

V Trenčíne bolo 202 pozitívnych testov

Na 50 odberných miestach v Trenčíne otestovali antigénovými testami v druhom kole plošného testovania 32.990 ľudí, pozitívnych bolo 202 testov, čo predstavuje 0,61 percenta.

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, v meste testovali aj klientov a zamestnancov oboch pobytových zariadení sociálnych služieb – Zariadenia pre seniorov na Lavičkovej ulici a Domu opatrovateľských služieb na Piaristickej ulici. Všetkých 358 testov bolo negatívnych.

„Testy absolvovalo aj 84 ľudí bez domova. Stery im robili zdravotné sestry Sociálnych služieb mesta Trenčín. Rovnako ako pred týždňom ani teraz nemal nikto z nich pozitívny výsledok,“ doplnila hovorkyňa.

V Banskej Bystrici prišlo na testy 41.761 ľudí, pozitívnych bolo 140

V meste Banská Bystrica prišlo na druhé kolo celoplošného testovania na nový koronavírus po oba víkendové dni 41.761 ľudí, z toho 140 malo pozitívny výsledok. V celom Banskobystrickom okrese, ktorý označujú za červený, sa dalo testovať 66.876 občanov, 236 bolo pozitívnych, čo je 0,35 percenta. Údaje zverejnil na sociálnej sieti primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko.

"Vyzerá to tak, že situácia aj šírenie ochorenia COVID-19 sa upokojuje. Myslím si, že najdôležitejšia je disciplína – nosenie rúšok, dezinfekcia rúk a dodržiavanie rozstupov. Sú to veci, ktoré budú trvalo platiť a budú hlavným motorom boja proti ochoreniu," konštatoval primátor.

Mestská polícia v Banskej Bystrici, ktorá zabezpečovala verejný poriadok v blízkosti 68 odberných miest aj počas druhého kola celoplošného testovania, nezaznamenala žiadne problémy. Testovanie prebiehalo pokojne, občania chodili na odberné miesta postupne a disciplinovane. Informovali o tom v pondelok mestskí policajti na sociálnej sieti.

V Žiline prišlo na testovanie 49.191 ľudí, pozitívnych bolo 232

Plošné testovanie na ochorenie COVID-19 v Žiline absolvovalo v druhom kole 49.191 ľudí. Pozitívny test malo 232 z nich, čo predstavuje 0,47 percenta. V pondelok o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Primátor Peter Fiabáne na sociálnej sieti zhodnotil, že Žilina zvládla druhé kolo testovania na výbornú. "Miera pozitivity klesla na cca 0,5 percenta, preto dúfam, že ďalšie kolo testovania nebude potrebné," napísal.

Náklady na jeden testovací víkend sa podľa žilinského primátora budú pohybovať od 30.000 eur do 50.000 eur. "Vzhľadom na to, že vláda avizovala preplatenie, je to náklad, ktorý mesto vie bez problémov zvládnuť," podotkol Fiabáne.

V bánovskej nemocnici otestovali 620 ľudí, zachytili 11 pozitívnych

Bánovská nemocnica sa opäť zapojila do celoplošného testovania obyvateľov na nový koronavírus. Zdravotníci odobrali v piatok (6. 11.) vzorky viac ako 610 testovaným zamestnancom, ich rodinným príslušníkom a ležiacim pacientom.

"Testovali sme aj desiatich samoplatcov metódou PCR. Antigénovými testami sme otestovali 579 zamestnancov nemocnice a ich príbuzných, ale aj 31 pacientov, zachytili sme spolu 11 pozitívnych prípadov," uviedla v pondelok riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.

Nemocnica podľa nej funguje aj napriek pandémii nového koronavírusu v štandardnom režime, pre pacientov sú otvorené všetky ambulancie a vykonáva tiež operačné zákroky. "Uskutočňujú sa aj rehabilitačné procedúry a cvičenia s fyzioterapeutmi a röntgenové vyšetrenia," dodala.

V Senici otestovali o 1355 ľudí viac ako v prvom kole

V meste Senica otestovali počas druhého kola plošného testovania v rámci akcie Spoločná zodpovednosť 12.845 ľudí, čo je o 1355 viac ako v prvom kole. Informovala o tom hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.

"Miera pozitivity klesla takmer o polovicu, presnejšie na 0,52 percenta. A to aj napriek tomu, že odberné miesta využívali aj cezpoľní. Počas celého víkendu sme zaznamenali 67 pozitívnych testov," doplnila Moravcová.

V Senici sa počas prvého kola otestovalo 11.490 ľudí, z ktorých bolo 127 pozitívnych. "Tieto údaje sa mierne líšia od tých, ktoré sme si získavali sami, percento pozitívnych však bolo v armádnych aj našich výsledných číslach rovnaké. K informáciám, koľko otestovaných ľudí nemalo bydlisko v Senici, nemáme prístup," uviedla k prvému kolu hovorkyňa mesta.

V Nitrianskom kraji sa testuje v Nitre, v Nových Zámkoch a Leviciach

Obyvatelia Nitrianskeho kraja sa môžu dať otestovať bezplatnými antigénovými testami na COVID-19 v troch mestách. Od pondelka fungujú odberné miesta v Nitre, v Nových Zámkoch a v Leviciach.

V Nitre zriadilo ministerstvo zdravotníctva mobilné odberové miesto na Špitálskej ulici pri starom vchode do nemocničného areálu, kde sa nachádza aj miesto na PCR testovanie. Ako informovala nitrianska radnica, antigénové testovanie tu prebieha od 10.00 do 15.00 h.

Mobilné odberové miesta fungujú aj pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch. Podľa hovorcu nemocnice Jána Bačeka antigénové testovanie sa vykonáva v unimobunke na parkovisku pred budovou nemocnice od 10.00 h do 14.30 h bez nutnosti objednania. „Všetci vstupujúci do nemocnice musia byť otestovaní v antigénovom odberovom mieste,“ pripomenul Baček. Ako doplnil, v budove patológie so vstupom z Cintorínskej ulice sa nachádza PCR odberové miesto, kde sa pracuje od 8.00 do 12.00 h, no na testovanie sa treba vopred objednať.

Ministerstvo zdravotníctva okrem toho vytvorilo odberové miesto na antigénové testovanie aj v Leviciach. Nachádza sa na ulici SNP číslo 19. Testuje sa tu od 10.00 do 12.00 h.

Druhé kolo testovania dopadlo úspešne, tvrdí Rybníček

Druhé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 hodnotí prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček ako úspešné a výnimočné z hľadiska komunikácie medzi samosprávou a štátom. Z logistického hľadiská sú podľa neho mestá pripravené zvládnuť aj ďalšie kolo testovania, v ÚMS sú však za to, aby sa dva-tri týždne počkalo, ako sa prejavia čísla a ako sa k výsledku doterajších testovaní postavia epidemiológovia.

Pri dobrej komunikácii, včasných informáciách a skoordinovanej spolupráci so štátom dokážu mestá podľa únie zvládnuť krízovú situáciu s maximálnym nasadením úspešne a bezpečne. "Do budúca bude stačiť, ak ÚMS a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) budú hneď od začiatku zapojení do takejto operácie," uviedol Rybníček.

V prípade možného ďalšieho plošného testovania bude pre mestá kľúčovou otázkou termín a spôsob, ako bude zabezpečené, ako aj to, kedy budú mať mestá informácie o výsledkoch z druhého kola testovania. "ÚMS bude rešpektovať rozhodnutie odborníkov, bude však trvať na tom, aby boli vopred stanovené jasné a férové podmienky a postup. Mestá budú naďalej maximálne súčinné a urobia všetko, čo bude v ich možnostiach rovnako ako doteraz," deklaruje vo svojom stanovisku únia.

Zároveň víta, že štát zorganizuje odberné jednotky v každom jednom okresnom meste na Slovensku, kde sa budú môcť dať ľudia otestovať antigénovými testami na ochorenie COVID-19. "V tom vidíme zmysel a verím, že štát zabezpečí, aby to malo bezproblémový priebeh," poznamenal Rybníček.

V šačianskej nemocnici odhalili jedného pozitívneho

Piatkové (6. 11.) testovanie antigénovými testami v šačianskej nemocnici nepotvrdilo nákazu novým koronavírusom u nikoho z personálu. Pozitívny test mal jeden pacient. Informovala o tom Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica v Šaci patrí. Pri vstupe do jej priestorov vyžadujú preukázanie sa certifikátom s negatívnym výsledkom z celoplošného testovania.

Do druhého kola celoplošného testovania sa šačianska nemocnica, ktorá je v takzvanom zelenom okrese, podľa Pavlikovej zapojila dobrovoľne, z dôvodu prevencie a eliminácie možnosti prenosu nákazy. Zamerali sa na zamestnancov a pacientov hospitalizovaných v tomto zdravotníckom zariadení. „V prípade 883 otestovaných členov personálu boli všetci negatívni. Spomedzi 176 hospitalizovaných pacientov sa pozitivita potvrdila len pri jednej osobe,“ spresnila. Frekvencia ďalšieho testovania, na ktoré sa používajú aktuálne dostupné antigénové testy na ochorenie COVID-19, sa bude podľa nej odvíjať od nariadení hlavného hygienika SR a pokynov riaditeľa nemocnice.

Testy v Zlatých Moravciach boli v zariadeniach sociálnych služieb negatívne

Situácia v mestských zariadeniach sociálnych služieb v Zlatých Moravciach je aj po víkendovom testovaní pokojná. Vyplýva to zo stanoviska krízového štábu mesta, ktorý zasadal v pondelok.

Klienti a zamestnanci domu i zariadenia opatrovateľskej služby boli testovaní v priebehu piatka a soboty (6. - 7. 11.). „Bolo vykonaných 41 testov. Výsledky všetkých boli negatívne. V zariadeniach sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ),“ informoval krízový štáb.