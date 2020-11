KORONAVÍRUS Spišská Nová Ves má 11 odberných miest a nové odporúčania

Testy

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Mesto Spišská Nová Ves zriadilo aj v druhom kole testovania počas víkendu 7. a 8. novembra 11 odberných miest. Radnica odporúča obyvateľom, aby sa v sobotu prišli otestovať tí so začiatočnými písmenami priezviska od A - K a v nedeľu s priezviskom začínajúcim L – Z. Potvrdil to pracovník pre styk s médiami Tomáš Repčiak s tým, že testovanie sa bude realizovať od 8.00 do 20.00 h.