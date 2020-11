KORONAVÍRUS Prvé kolo testovania: Zatváranie škôl i kritika chýbajúcej dvojjazyčnosti

"Som nesmierne sklamaný, že mnoho obcí a miest, i také, v ktorých príslušníci národnostných menšín tvoria väčšinu, na túto zákonnú povinnosť zabudlo," uviedol splnomocnenec, ktorý sa zároveň poďakoval samosprávam, ktoré informácie vyznačili aj v menšinovom jazyku.

"Dvojjazyčnosť musí byť samozrejmosťou pri takýchto výnimočných udalostiach, kedy poskytovaním potrebných informácií prispejeme k bezpečnosti a ochrane životov našich občanov," zdôraznil Bukovszky.

Zdroj: Topky/Maarty

Podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín sa v obciach, v ktorých príslušníci národnostných menšín tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov najmenej 15 percent, informácie, týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky, uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.

Vo Vranove nad Topľou pozastavili prevádzku viacerých škôl

Do vzdelávacieho procesu po jesenných prázdninách nenastúpili predškoláci tretiny materských škôl (MŠ) v meste Vranov nad Topľou. Dištančne sa od utorka vzdelávajú aj žiaci jednej z tried na Základnej škole Juh. Ako potvrdila hovorkyňa mestského úradu Eva Fedorňaková, dôvodom sú pozitívne prípady nového koronavírusu, ktoré odhalilo víkendové celoplošné testovanie obyvateľstva.

Spomedzi deviatich MŠ v meste ostávajú na týždeň uzavreté MŠ na Domašanskej, Dlhej a Vajanského ulici. "Z rovnakého dôvodu na dištančné vzdelávanie prechádza jedna trieda 4. ročníka Základnej školy Juh," konkretizovalo mesto na svojej internetovej stránke. Okrem MŠ na Domašanskej ulici, do ktorej sa predškoláci vrátia v stredu 11. novembra, sa vzdelávací proces v ostatných zariadeniach obnoví v utorok 10. novembra.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Ako tiež samospráva informuje, od pondelka 2. novembra je, naopak, opäť čiastočne otvorený mestský úrad (MsÚ). "Vstup bude umožnený iba občanom, ktorí sa preukážu negatívnym testom na ochorenie COVID-19," spresňuje. Obyvateľom aj napriek tomu odporúča, aby MsÚ navštevovali osobne len v nevyhnutných prípadoch a uprednostnili telefonickú alebo emailovú komunikáciu.

V Trenčianskom kraji malo pozitívne testy 5621 obyvateľov

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v rámci celoplošného testovania na Covid-19 otestovali 363.100 obyvateľov, pozitívnych bolo 5621 testov, čo predstavuje takmer 1,55 percenta z celkového počtu testovaných.

Podľa informácií rezortu obrany bol najväčší podiel pozitívne testovaných v TSK v okrese Púchov, kde malo pozitívne testy 2,65 % testovaných. Okres Púchov mal zároveň tretí najvyšší podiel pozitívnych testov na Slovensku.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Nasledovali okresy Prievidza (1,96 %), Bánovce nad Bebravou (1,96 %), Partizánske (1,86 %), Myjava (1,40 %), Považská Bystrica (1,34 %), Ilava (1,18 %), Trenčín (1,13 %) a Nové Mesto nad Váhom (0,89 %). V absolútnych číslach bolo najviac pozitívnych testov v okrese Prievidza, kde zo 76.457 testov bolo 1497 pozitívnych. Najmenej pozitívne testovaných – 249, bolo v Myjavskom okrese, kde urobili 17.753 testov.

Prvé kolo testovania v Liptovskom Mikuláši stálo 23.000 eur

Mesto Liptovský Mikuláš stálo prvé kolo celoplošného testovania na COVID-19 približne 23.000 eur. Najväčšiu položku tvoria mzdy vrátane stravných lístkov pre dobrovoľníkov spolu vo výške 14.000 eur. Uviedla to hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

Na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov ako sú rukavice či overaly a respirátory vybralo mesto z pokladnice 4500 eur. "Zabezpečiť sme museli odpadkové koše na biologický materiál pre jednotlivé odberné miesta, čo stálo radnicu približne 2000 eur. V nákladoch sa nachádza aj dezinfekcia, ktorú dobrovoľní hasiči použili na čistenie priestorov, ale aj dezinfekcia na ruky. Tieto položky predstavujú sumu 1400 eur," vymenovala hovorkyňa mesta.

Zdroj: Topky/Maarty

Radnica nakupovala aj drobný materiál ako vreckovky, ktoré používali obyvatelia pred testovaním, alebo perá, nožnice, papierové bloky na administratívu.

Pivovar Šariš neeviduje žiadnych pozitívne testovaných zamestnancov

Pivovar Šariš vo Veľkom Šariši neeviduje po víkendovom (31. 10. – 1. 11.) testovaní na ochorenie COVID-19 žiadnych pozitívne testovaných zamestnancov. Podľa manažéra závodu Jána Čerkalu tam ešte v marci zaviedli nové prísne opatrenia, ktoré platia doteraz.

"Okrem nových preventívnych hygienických postupov sme vykonali aj viaceré zmeny vo výrobnom procese, čo sa z dlhodobého hľadiska ukázalo ako rozhodujúce. V súvislosti s víkendovým plošným testovaním medzi viac ako 150 zamestnancami výroby v Pivovare Šariš sme neevidovali žiadny pozitívny výsledok antigénových testov. Výroba a logistika tak pokračujú bez komplikácií. Samozrejme, situáciu sme pred testovaním intenzívne vyhodnocovali a na všetkých úrovniach, od výroby, cez logistiku až po kancelárie, sme mali pripravené záložné tímy, ak by sa u kľúčových zamestnancov vyskytol pozitívny výsledok testovania," uviedol Čerkala.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Počas druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 podľa jeho slov opäť obmedzili počet pracovníkov v závode a upravili režim vo všetkých spoločných priestoroch, ako sú výrobná hala, jedáleň, šatne, ale aj miesta vyhradené na fajčenie. "Zamestnanci, ktorým to pracovná náplň dovoľuje, naďalej pracujú v režime home office. Zjednodušili sme tiež niektoré procesy vo výrobe, pri maximálnej možnej miere jej základnej udržateľnosti," priblížil Čerkala.

Ako ďalej povedal, pivovar ostáva v prevádzke a aktuálne predĺžil spoluprácu s 12 sezónnymi pracovníkmi, ktorí sú obvykle najatí na letnú sezónu. "Zostanú u nás predbežne do konca roka. V nastavených hygienických opatreniach pokračujeme a veríme, že aj do budúcna bude počet nakazených čo najnižší," dodal Čerkala.

V celoštátnom porovnaní mala Bratislava piatu najnižšiu pozitivitu

Bratislava mala v rámci celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 piaty najnižší podiel pozitívnych testov spomedzi okresov na Slovensku. S podielom 0,33 percenta sa umiestnila za okresmi Veľký Krtíš (0,31 percenta), Rožňava (0,29 percenta), Banská Štiavnica (0,28 percenta) a Revúca (0,27 percenta). Vyplýva to z údajov k celoplošnému testovaniu, ktoré v pondelok prezentoval premiér Igor Matovič (OĽANO).

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

V Bratislave v sobotu (31. 10.) a v nedeľu (1. 11.) otestovali podľa štatistík ministerstva obrany v rámci celoplošného testovania 291.789 ľudí. Z toho 977 malo pozitívny výsledok. V okrese Bratislava I bolo testovaných 29.047 ľudí, z toho 108 pozitívne (0,37 percenta), v okrese Bratislava II 80.958, z toho 345 pozitívne (0,43 percenta), v okrese Bratislava III 49.788, z toho pozitívne 175 (0,35 percenta). V okrese Bratislava IV otestovali 63.857 ľudí, z toho pozitívne 81 (0,13 percenta) a v okrese Bratislava V 68.139, z toho pozitívne 268 (0,39 percenta).

Nízka pozitivita zaradila Bratislavu a jej okresy medzi celoslovenskú 25-ku, v ktorej sa nebude realizovať druhé kolo celoplošného testovania. Po pondelkovom (2.11.) rokovaní ústredného krízového štábu oznámil premiér, že opakované pretestovanie sa uskutoční len v tých okresoch, kde miera pozitivity prekročila 0,70 percenta prípadov. Testovať sa tak nebude ani v ďalších okresoch Bratislavského kraja, v ktorom okres Senec evidoval 0,48 percenta pozitívnych prípadov a okresy Malacky a Pezinok totožne po 0,52 percenta.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

V okrese Malacky podľa štatistík rezortu obrany otestovali za dva dni 54.657 ľudí, z toho 285 malo pozitívny výsledok. V okrese Pezinok sa prišlo dať otestovať 45.801 ľudí. Z toho pozitívny výsledok malo 240 z nich. V okrese Senec sa celoplošného testovania zúčastnilo 66.052 ľudí, 314 z nich malo pozitívny výsledok testu.

Počas víkendového (31. 10. – 1. 11.) celoplošného testovania ľudí na COVID-19 odhalili na Slovensku 38.359 nakazených osôb z celkovo 3.625.332 testovaných, čo je 1,06 percenta. Najvyšší podiel pozitívnych testov bol zaznamenaný v okresoch Čadca (3,22 percenta), Stará Ľubovňa (2,8 percenta) a Púchov (2,65 percenta).

Mesto Svit ponúka pomoc s nákupmi seniorom i rodinám v karanténe

Mesto Svit po realizácii celoplošného víkendového testovania na Covid-19 ponúka svoju pomoc nielen seniorom, ale aj rodinám, ktoré musia po testovaní ostať v karanténe. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke.

„Rodiny, ktoré ste ostali v núdzi, využite možnosť Linky pomoci, prostredníctvom ktorej si môžete objednať nákup potravín, drogérie a liekov, ktorý vám následne zamestnanci mestského úradu doručia priamo domov,“ vyzýva ich mesto. Ako pripomína, táto služba je naďalej určená aj seniorom alebo imobilným občanom.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Nákup základných potravín, drogérie a liekov si môžu dohodnúť v dňoch pondelok až piatok, v čase od 8.00 do 12.00 h na telefónnom čísle 0905 511 980. Platba za nákup je možná len v hotovosti, bez poplatkov za dovoz. Radnica dopĺňa, že nákupy budú distribuovať v dňoch utorok a piatok, pričom pri preberaní donášky musí mať člen rodiny nasadené rúško a pripravenú sumu za nákup.

Ako na svojom webe uvádza samospráva, vo Svite za obidva víkendové dni urobili celkom 6989 odberov, z toho pozitívnych na ochorenie COVID-19 bolo 1,70 % osôb zo všetkých vykonaných testov.

V okrese Myjava overujú údaje, uviedol prednosta Tomič

Oficiálne údaje o pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 v okrese Myjava v rámci celoplošného testovania sú vyššie ako tie, ktoré nahlásili jednotlivé obce. Potvrdil to prednosta Okresného úradu v Myjave Stanislav Tomič s tým, že kým ministerstvo obrany eviduje 249 pozitívne testovaných, obce z odberných miest ich nahlásili iba 145.

"Aktuálne je situácia taká, že máme rozdiel v počte testovaných v okrese medzi číslami, ktoré zverejnila armáda a ktoré majú obce. Takisto máme rozdiel medzi číslami pozitívne testovaných," uviedol Tomič.

Zdroj: TASR/Róbert Fritz

Armáda zverejnila 17.753 testovaných ľudí, z toho 249 pozitívnych, čo je 1,4 percenta. "Obce disponujú číslami za okres v počte 19.193 testovaných, z toho 145 pozitívnych, čo predstavuje 0,75 percenta. Tieto informácie sa snažíme overiť a verifikovať, či už na centrále vojska alebo u riadiaceho dôstojníka celej operácie zodpovedného za Trenčín. Zatiaľ spätnú väzbu nemáme," informoval prednosta.

Podľa zverejnených informácií by aj v prípade korekcie výsledkov okres Myjava malo čakať druhé kolo testovania. To majú absolvovať okresy, kde hranica pozitívne testovaných prekročila 0,7 percenta. "Predpokladám, že prišlo iba k nejakej evidenčnej chybe a z toho titulu nám vzišli dva rôzne výsledky. Nepredpokladám, že by chcel niekto úmyselne skresliť výsledky. Ale je potrebné to verifikovať a dať na pravú mieru. Aby si ľudia boli istí, že to čo bolo skutočné, je aj napísané," doplnil prednosta.