VÝSLEDKY plošného testovania na KORONAVÍRUS: Prišlo viac ako tri a pol milióna ľudí!

VIDEO Tlačová konferencia vlády:

Matovič oznámil, že na celoplošné testovanie v prvom kole prišlo až 3 625 332 ľudí , z toho počet infekčných je 38 359 ľudí. Infekčných je teda 1,06 % testovaných obyvateľov.

Zdroj: Topky/Maarty

Najvyšší podiel infekčných je na severe

"Pozrieme sa na najmenej zasiahnuté okresy. Sú to Rožňava, Revúca, druhý v poradí bol okres Banska Štiavnica. Najvyššiu pozitivitu mal okres Čadca, nasledovaný Starou Ľubovňou a potom Púchov," hovorí Matovič o okresoch, ktoré boli zachytené v plošnom pretestovaní.



Premiér hovorí, že v okresoch, kde prebehlo pilotné pretestovanie klesla infekčnosť o 56 percent. "Toto je ten odkaz všetkým kuvikom, že počet pozitívnych prípadov môže klesnúť viac ako o polovicu," hovorí predseda vlády.



Krajčí nie je zástancom uvoľňovania opatrení

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) pripustil, že by sa druhé kolo plošného testovania na COVID-19 nemuselo realizovať v regiónoch, kde počas uplynulého víkendu zistili nízky výskyt ochorenia. Zdôraznil potrebu vyhodnotenia všetkých dát. Upozorňuje, že naďalej treba byť opatrný. Nie je zástancom uvoľňovania opatrení. Ak sa aj podarí sploštiť krivku vývoja, ochorenie bude podľa neho ďalej rásť. Po prípadnom uvoľnení opatrení by sa podľa neho neskôr musel vývoj pandémie opäť brzdiť sprísňovaním. Hovorí o potrebe múdreho nastavenia pravidiel.



"Nám sa to vymklo spod kontroly práve kvôli tomu, že opatrenia neboli dôsledné. Teraz, keď sa nám podarí tú nekontrolovanú vlnu zbrzdiť, prosím, buďme opatrní a rozumní a znova sa nedostaňme do tejto istej situácie za pár týždňov. Osobne nie som zástancom toho, aby sa nejakým spôsobom uvoľňovalo čokoľvek. Naopak, ochorenie bude ďalej rásť," skonštatoval Krajčí. Neverí, že sa so súčasnými opatreniami podarí stlačiť reprodukčné číslo pod jeden. Ak sa však múdro nastavia opatrenia, bude podľa neho možné "dlhšie si užívať" voľnejšie opatrenia.

Konzílium odborníkov podľa jeho slov pripravilo stanovisko, ktoré predostrú na Ústrednom krízovom štábe. Pripustil, že druhé kolo by sa nemuselo realizovať tam, kde bol zistený nízky výskyt ochorenia, napríklad v Bratislave. Nechcel však nič predikovať. Zdôraznil, že sa musia pozrieť na podrobné získané dáta, teda aj na to, koľko ľudí neprišlo na testovanie v konkrétnych regiónoch. Myslí si, že testovanie na Orave a v Bardejove ukázalo zmysel druhého pretestovania. Dodal, že dve takéto testovania po sebe môžu mať účinnosť jedného PCR testu.



Aktuálne je podľa neho v nemocniciach dostatok lôžok, regionálne však môže vznikať väčší nával. Krízová je podľa neho aktuálne situácia najmä na severe Slovenska v okolí najviac postihnutých regiónov. Dodal, že zlá situácia je napríklad v Bojniciach, preto poprosili o pomoc okolité nemocnice. Vysvetlil, že už od prvej vlny funguje "dashboard" s reálnou obsadenosťou lôžok, ktorý majú v aktualizovanej podobe k dispozícii aj krajské operačné strediská. Teda majú informácie, kam môžu pacientov priviezť. "Žiaľ, na Slovensku je situácia taká, že nemocnice nechceli, aby im niekto len tak priniesol pacienta, musí sa telefonovať a zisťovať, či je personál ochotný ho prijať," poznamenal s tým, že rezort sa snaží situáciu usmerňovať.

Zdôraznil, že aj po plošnom testovaní naďalej platí zákaz vychádzania. Nie je podľa neho možné otvoriť stravovacie zariadenia. Naďalej by mali fungovať v režime výdajov jedla "so sebou". Hromadné podujatia by sa mohli naďalej konať len do počtu šiestich ľudí, aj to s negatívnym testom. Rovnako by to malo platiť pri svätých omšiach.

Aktualizácia 13:10

Sulík považuje operáciu za výborne zvládnutú. Je však za to, aby boli všetky "vstupy" na Slovensko kontrolované, čím upriamoval pozornosť na kontrolu na hraniciach a možnosť testovania ľudí prichádzajúcich na Slovensko.



Sulík tiež nepovažuje za správne celoplošné opatrenia. “Myslím si, že je chyba, že napríklad v Bratislave, kde je denne 15 ľudí infikovaných, platia rovnaké pravidlá ako v Tvrdošíne, kde sú stovky nakazených," povedal.

Tlačová konferencia vlády sa podľa slov premiéra Matoviča očakáva na 14:30.

VIDEO Richard Sulík na vláde:

Mikulec vraví, že polícia je pripravená na testovanie na hraniciach

Policajný zbor je pripravený na možné testovanie ľudí na hraniciach. Uviedol to pred pondelkovým rokovaním vlády minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že v tom nevidí problém, ak tam bude aj zdravotnícky personál. Predmetom rokovania ústredného krízového štábu, ktorý má byť v pondelok poobede, bude aj režim na hraniciach po plošnom testovaní obyvateľstva na nový koronavírus, potvrdil.

VIDEO Vyjadrenie Romana Mikulca:

Uzavretie hraníc nevidí Mikulec ako problém z pohľadu Policajného zboru. Avšak rozhodnutie prijmú vtedy, ak sa o tom odborne porozprávajú na krízovom štábe. "Musíme sa zhodnúť na takom riešení, ktoré je vykonateľné," poznamenal.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) hovorí, že Slovensko musí vyhodnotiť to, čo robia susedné krajiny na hraniciach. "Rakúsko neuzavrelo hranice aj keď u nás bola vyššia miera nakazených, chcem to vysoko oceniť," podotkol. Šéf rezortu diplomacie poukázal na to, že iné krajiny pristupujú k lockdownom, čo logicky znižuje mobilitu.

VIDEO Vyjadrenie Ivana Korčoka:

Andrej Doležal si tiež odmakal celú jednu službu na testovaní

Medzi ministrami sa objavil aj šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina). "Musím povedať, že som si to odmakal aj ja jednu celú šichtu. Budeme o tom rozprávať na štábe a na vláde. Mňa prekvapili ľudia a emócie, ktoré tam vládli. Konečne sme sa zomkli aj v inej veci ako v majstrovstvách sveta v hokeji," povedal Doležal.

Ten navyše povedal, že predseda strany Sme rodina a parlamentu Boris Kollár je naďalej vo vážnom stave, no nepovedal podrobnosti, keďže na to nemá povolenie.

VIDEO Andrej Doležal tvrdí, že Boris Kollár je naďalej vo vážnom stave: