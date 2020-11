KORONAVÍRUS Do testovania sa okrem množstva dobrovoľníkov zapojilo aj vedenie rezortu vnútra

BRATISLAVA - Do operácie „Spoločná zodpovednosť“ sa okrem množstva dobrovoľníkov zapojilo aj vedenie rezortu vnútra.

„Toto je presne ten čas, kedy musíme všetci ťahať za jeden povraz. Každému z nás záleží na tom, aby sme sa čo najskôr vrátili do normálneho života. Preto som neskutočne vďačný za to, aké neuveriteľné číslo sa nám v sobotu podarilo prekonať. Ďakujem všetkým a testujeme ďalej,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec v súvislosti s operáciou Spoločná zodpovednosť. Štátny tajomník Ministerstva vnútra Vendelín Leitner: „V rámci Bratislavy som bol na piatich odberových miestach a krajskom operačnom centre. Odtiaľ som sa presunul na juhozápad Slovenska do mesta Šaľa a obce Selice. Večer som stihol ešte Novú Baňu, Hliník nad Hronom a Zvolen. Musím konštatovať, že všade bol obrovský záujem o testovanie, a zároveň ľudia boli fantastickí. Za čo im patrí vďaka.“

Štátny tajomník Ministerstva vnútra Ján Lazar: „Osobnou účasťou som sa snažil pomôcť na viacerých odberových miestach v krajských a okresných mestách. Bol som v Bratislave, Senci, Trnave, Hlohovci, Trenčíne, Považskej Bystrici a v Žiline. Okrem monitorovania situácie, sme riešili aj koordináciu výpadkov testovacích setov a certifikátov na niektorých miestach v Trenčianskom kraji. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek zúčastnili na tejto operácii. Ja by som podčiarkol úžasný výkon samospráv miest a obcí, boli fantastickí.“

Prezident Policajného zboru Peter Kovařík: „Prešiel som si v Banskej Bystrici a okolitých obciach jednotlivé odberové miesta. Napriek náporu a dlhým radom ľudia pokojne čakali. Keď som sa s nimi rozprával, všetci to vnímali ako pokus, ktorý stojí za to. Policajti usmerňovali a pomáhali všade tam, kde to bolo potrebné. Cítil som veľkú súdržnosť všetkých prítomných.“

Prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek: „Hasiči sa intenzívne podieľali na celej operácii. Vytvorili sme 57 odberových tímov, Horská záchranná služba poskytla ďalších 50 zdravotníckych záchranárov. Okrem iného sme mali a stále máme v teréne aj techniku. Som vďačný za to, ako všetci spolu zvládame túto operáciu.“

Generálny tajomník služobného úradu MV SR Ľubomír Šablica: „Robil som dobrovoľníka v rezortnej nemocnici Ministerstva vnútra v Bratislave. Počasie nám veľmi neprialo, ale ľudia boli disciplinovaní. Verím, že v rovnakom duchu to bude aj dnes. Som hrdý na všetkých, ktorí sa do akcie Spoločná zodpovednosť zapojili.“ Generálny riaditeľ kancelárie ministra vnútra Peter Rolný: „Obehol som viaceré miesta v centre Bratislavy, vrátane nemocnice sv. Michala. Záujem bol obrovský. Napriek dlhšiemu čakaniu v radoch som stretol množstvo ústretových ľudí, ktorí nemali problém pred seba pustiť mamičku s dieťaťom alebo starších občanov. Musím všetkých pochváliť.“