KORONAVÍRUS Pravosť certifikátov má trhliny: Problémy v nemocnici, chýbajú kódy a podpisy!

BRATISLAVA - Zdá sa, že s overovaním pravosti certifikátov to nebude až také jednoduché. Kým ministerstvo obrany ešte minulý týždeň hovorilo o špeciálnej značke pre každý certifikát podľa odberového miesta, dnes sme sa stretli s názorom, že ani ten nemusí byť všade platný. So zmieňovanou značkou na certifikáte je to tiež otázne, keďže jej jedinečnosť na základe miesta odberu nie je na prvý pohľad evidentná.

Do našej redakcie nám totiž prišiel podnet na to, ako certifikáty fungujú v praxi. Veru, nie je to také ružové. "Píšem z vlastnej skúsenosti, v Nemocnici Ružinov je údajný problém s uznávaním certifikátov, ktoré nie sú podpísané, nemajú číslo odberného miesta a prípadne pečiatku. Aktuálne tam na niektorých ambulanciách odmietajú ošetrovať ľudí," píše jeden z čitateľov. Viacerí z nich nám navyše potvrdili, že avizované podpisy či pečiatky nemajú všetci účastníci víkendového testovania. Niekde dokonca chýba aj podpis a aj pečiatka z daného odberového miesta.

Nemocnica vraj nemá dôvod neuznať certifikát, ak nevykazuje známky falšovania

Na uvedenú skúsenosť z Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB) sme sa priamo opýtali. "Všetkých našich zdravotníkov sme upozornili na skutočnosť, že ak tlačivo Certifikátu nevykazuje známky falšovania, nepodmieňujeme uznanie certifikátu tým, že chýba číslo testovacieho miesta alebo podpis pracovníka, ktorý certifikát vydal. Pacient, ktorý sa preukáže s takto vydaným certifikátom bude na špecializovanej ambulancii bezodkladne ošetrený," uviedla pre Topky hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Zdravotnici nie sú policajti a nemôžu prešetrovať každý jeden certifikát, pokial certifikát vyzerá ako originál je z našej strany akceptovaný," uzavrela Kliská.

Naď hovoril o špeciálnom kóde pre každý certifikát

K problematike overovania certifikátov sa už minulý týždeň vyjadril šéf rezortu obrany Jaroslav Naď, pod ktorého vedenie spadá organizovanie testovania. "Prosím vás veľmi pekne, zneužívanie certifikátov... Ja už som informoval viackrát, že tie certifikáty sú tlačené na špeciálnom papieri, ktorý je nefalšovateľný. Okrem toho, pretože existuje podozrenie, že niekoľko certifikátov bolo odcudzených, budeme dávať špeciálnu značku na každý certifikát podľa odberového miesta, čím zamedzíme tomu, že ak by niekto chcel použiť odcudzený certifikát, nebude tam mať adekvatný kód , tým pádom bude zrejmé, že ide o falšovaný dokument. Opakujem, že ak občania budú mať negatívny výsledok na teste, certifikát nosia pri sebe a preukazujú sa na základe žiadosti oprávnenej osoby," povedal ešte v utorok 27. októbra minister obrany Jaroslav Naď.

VIDEO Minister obrany Naď minulý utorok hovoril o ochrannom kóde na certifikáte:

Žiadne kódy nie sú viditeľné

Na tieto tvrdenia sme sa pozreli priamo a certifikát sme prešli pod UV svetlom, keďže na povrchu nie sú viditeľné žiadne číslice jedinečných kódov ani nič podobné.

Po preskúmaní certifikátu spomínaným UV svetlom sme na zadnej strane našli síce značku koronavírusu, ktorú bez neho síce nie je vidieť, no to jednoznačne neznamená, že ide o jedinečný kód, podliehajúci odbernému miestu. Takúto značku nám totiž do redakcie poslali viacerí čitatelia. Bola vždy na tom istom mieste.

Rovnaký symbol korony majú na zadnej strane aj ostatní občania. Zdroj: Tip čitateľa - Dušan

Spôsob overovania kritizovali aj lekári, môže nastať problém rovnakých mien a dátumov narodenia

Na spôsob, akým sa možno preukázať certifikátom a ako je vypĺňaný sa sťažovali aj ďalšie organizácie. Problém tu totiž vyvstáva aj vtedy, ak sa jeden občan narodil v ten istý deň ako iný občan s identickým menom. "Dokument o výsledku testu nazvaný Certifikát/MedicalCertificate je označený logom Ministerstva zdravotníctva SR. Obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum vykonania a výsledok testu „pozitívny/negatívny“. Viacerí občania na Slovensku majú rovnaké meno, priezvisko aj dátum narodenia, a teda personalizácia dokumentu je pochybná. Týka sa „osoby, ktorej sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť“. V takomto prípade musí byť na ňom aj podpísaný informovaný súhlas pacienta (je testovaný občan pacientom?). Je neakceptovateľné, že na ňom chýba identifikácia testujúceho zdravotníckeho pracovníka. Z medicínskych (výsledok testu ovplyvňuje ďalší režim občana) aj forenzných dôvodov (v prípade poškodenia zdravia pacienta nie je možné identifikovať zdravotníckeho pracovníka) je pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozpore s platnou legislatívou," píše sa v otvorenom liste Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska určeného premiérovi Igorovi Matovičovi .

Zdroj: TASR – Maroš Černý

Na problém zareagovalo ministerstvo zdravotníctva. "Certifikát je zabezpečený ochrannými prvkami, ktoré sa budú kontrolovať," odkázala nám stručne hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

V tejto záležitosti sme oslovili aj ministerstvo obrany. "Na výrobu certifikátov bol použitý špeciálny ceninový materiál (nie papier), ktorý nie je možné získať a dá sa jednoznačne detegovať. Certifikát je pritom chránený aj po grafickej stránke – obsahuje ochranné prvky, ktoré sa nedajú kopírovať a nikto iný na Slovensku ich nedokáže vyrobiť," odpovedalo ministerstvo.