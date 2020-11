MIMORIADNY ONLINE Po hektickej sobote v nedeľu v pokojnom tempe: Neuveríte, ako si odberné tímy krátili čas

VIDEO Členovia odberného tímu vyzývajú ľudí, aby využili prázdne odberové miesta a prišli sa otestovať na covid-19

ONLINE

21:48 Člen odberného tímu na gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici pre Topky zhodnotil druhý deň plošného testovania. „Okrem problémov, ktoré neboli chybou vojakov, všetko prebehlo bez najmenších problémov. Dnes však slabá účasť, cca len 10 % zo včerajších čísel. Dnes chodili najmä matky s deťmi, pretože niektoré zo škôl odporučili rodičom deti pretestovať pred návratom do školy a vyslovene povedali, že tie certifikáty s negatívnym testom potrebujú,“ zhrnul.

21:40 V obci Miloslavov neďaleko Bratislavy zrealizovali celkovo 4570 odberov, z toho bolo 0,43 % pozitívnych. Obec to uviedla na facebooku.

21:34 „Vďaka vašej ohľaduplnosti, disciplinovanosti a trpezlivosti, ktoré ste preukázali počas tohto víkendu, malo testovanie v Bratislavskom kraji doposiaľ pokojný priebeh. Všetkým, ktorí ste k tomu svojim prístupom prispeli, ďakujeme,“ napísali na sociálnej sieti policajti.

Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

21:27 Nitriansky primátor Marek Hattas hodnotí plošné testovanie. Vyjadril vďaku všetkým zložkám, stovkám pracovníkov v teréne a obyvateľom. Podľa neho boli tolerantní a ohľaduplní. „Ukázalo sa, že si môžeme vzájomne dôverovať,“ uviedol Hattas.

21:14 Ak treba ďalšie testovanie, štát to zvládne i bez samospráv, tvrdí Miroslav Kollár. Viac v samostatnom článku.

20:41 Na Námestí slobody v hlavnom meste je päť odberných miest, z nich tri v exteriéri. Zívajú prázdnotou.

Zdroj: Tip čitateľa

20:29 V okresných mestách v Bratislavskom samosprávnom kraji sa na celoplošné testovanie pár desiatok minút pred zatvorením odberových miestností nečaká. Na testovanie sa ľudia dostanú takmer okamžite. Informujú o tom samosprávy na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

20:23 Ľudia potleskom poďakovali všetkým, ktorí pomohli s celoplošným testovaním.

20:19 Počet testovaných do dnešného obeda prekročil tri milióny. Informoval o tom premiér.

20:15 Minister obrany sa bol dať otestovať v Banskej Štiavnici. Podľa jeho slov tam stretol "parádnych ľudí", ktorí tam pomáhali, ako vedeli. Finálne čísla spolu s premiérom predstavia zajtra.

Zdroj: FB/Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO

20:04 Hasiči z odberových miest Malacky, Bošany, Helcmanovce, Slatina nad Bebravou, Bohunice, Kúty, Horná Maríková, Nesluša a Žilina.

19:51 Druhé kolo plošného testovania sa pomaly chýli ku koncu. Trnavskí policajti prostredníctvom facebooku odkázali ľuďom veľké "ďakujem".

Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj

19:44 Ministerstvo vnútra na sociálnej sieti ocenilo prácu všetkých aktérov, ktorí pomáhali pri plošnom testovaní. „Dva odberové tímy hasičov z Banskej Bystrice prišli za imobilnými pacientmi v Žiari nad Hronom. Odbery a testovanie prebehlo v ich domácom prostredí a navyše vo výbornej atmosfére. Policajti aj dnes strážili bábätká v kočíku, kým sa rodičia testovali,“ vyzdvihol rezort.

Zdroj: FB/Ministerstvo vnútra SR

19:36 Trenčianski policajti informovali o šokujúcich prípadoch. Jeden muž (50) si bol svoj pozitívny výsledok testu overiť na vedľajšom odbernom mieste. Žena (39) mala pozitívny výsledok testu, no rozhodla sa ho overiť na inom odbernom mieste. Opäť obdržala pozitívny výsledok. Polícia veci postúpi na regionálny úrad verejného zdravotníctva, pričom obidvom hrozí postih za nedodržanie karanténnych opatrení.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trenčiansky kraj

19:27 Takmer prázdne odberné miesto v Kine Máj v popradskej mestskej časti Veľká.

Zdroj: TASR/Kristína Mayerová

19:23 Polícia poďakovala všetkým, ktorí počas víkendu prejavili súdržnosť a spolupatričnosť darovaním zdravotníckych pomôcok, nápojov či chutných jedál.

19:20 Petržalčania sa pochválili krásnym darčekom od Hanky, ktorý prišiel na odberné miesta na SPŠE Hálova.

Zdroj: FB/Petržalka

19:10 Rezort zdravotníctva na sociálnej sieti zdieľal vtipné video odberného tímu č. 34 v Pribiši. Jeho členovia si krátili čas tancom na Matovičov "one time, next time".

Dobrú náladu mali aj členovia odberného tímu v Šenkviciach.

18:54 V porovnaní so sobotou bola nedeľa z hľadiska polície bez vážnejšieho narušenia verejného poriadku a komplikácií v doprave. Policajti nemuseli počas nedele riešiť ani mimoriadne dopravné situácie.

Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

18:39 Testovaniu sa podrobil aj osemročný Filipko.

Testovaniu sa podrobil aj osemročný Filipko 🤩 Dobrovoľný hasič Filipko z Malého Slavkova sa prišiel dať dobrovoľne... Uverejnil používateľ Prezídium Hasičského a záchranného zboru Nedeľa 1. novembra 2020

18:21 V meste Senica bolo v podvečer otestovaných približne 9000 ľudí a približne jedno percento z nich malo pozitívny test na ochorenie COVID-19.

Zdroj: SITA/Peter Rusko

18:07 Situácia na odberných miestach v Bratislave je pokojná. Čakanie na odbery je takmer minimálne, miestami žiadne. Informujú o tom jednotlivé mestské časti hlavného mesta Slovenska na svojich profiloch na sociálnej sieti.

Zdroj: Topky - Maarty

17:31 V prihraničných obciach Milhosť a Kechnec v okrese Košice–okolie otestovali od soboty desiatky tzv. pendlerov. V Milhosti, ktorá má do 400 obyvateľov, prebieha celoplošné testovanie na koronavírus len v nedeľu. Približne do 15.00 h otestovali dokopy 170 ľudí, z toho bolo približne 110 domácich.

Výrazný útlm oproti sobote eviduje susediaca obec Kechnec. V sobotu otestovali na troch odberných miestach zhruba 1600 ľudí, v nedeľu do 16.00 h približne 200. Ako uviedol starosta Jozef Konkoly, pendleri tvorili dokopy asi jednu stovku.

Zdroj: TASr - Diana Semanová

Zdroj: FB - Športový areál Kechnec

17:26 V okresoch Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Lučenec, Žarnovica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Krupina, Veľký Krtíš, Brezno sa v sobotu zúčastnilo na celoplošnom testovaní 225.661 obyvateľov. Ako o tom informovalo Ministerstvo obrany SR, z celkového počtu testov bolo 1752 testov pozitívnych, čo predstavuje 0,78 percenta.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

17:24 ANKETA Ľudia hodnotia situáciu na odberných miestach. Čo si myslia o koronavírusových haxoch?

Viac než 300 zahraničných študentov do týchto chvíľ otestoval tím špeciálnej mobilnej odbernej jednotky, ktorá v nedeľu stojí v areáli Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.konštatoval rektor UMB Vladimír Hiadlovský.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

17:00 Prezidentka Zuzana Čaputová zhodnotila víkendové plošné testovanie.

16:40 Testovanie pokračuje aj na košickom letisku. Výsledky testov roznášajú dobrovoľníci na elektrokolobežkách.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

16:21 Dovedna 8506 občanov otestovali zdravotníci počas soboty v meste Lučenec. Informovala o tom na sociálnej sieti primátorka Alexandra Pivková s tým, že údaje má od prednostky okresného úradu Natálie Telekovej. „V samotnom meste Lučenec sme otestovali v sobotu 8506 ľudí. V 60 prípadoch bol výsledok testu pozitívny. Počas prvého dňa zároveň otestovali na ochorenie COVID-19 v celom okrese Lučenec 31.698 ľudí s tým, že z toho počtu evidujú 171 pozitívnych,“ spresnila primátorka.

16:19 Do operácie Spoločná zodpovednosť sa okrem množstva dobrovoľníkov zapojilo aj vedenie rezortu vnútra.

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

16:07 Na celoplošnom testovaní na nový koronavírus sa v sobotu (31. 10.) v okresoch Topoľčany, Prievidza a Partizánske zúčastnilo 114.971 ľudí. Odberné tímy tam zistili 2117 pozitívne testovaných. Podiel pozitívne testovaných osôb za sobotné testovanie tak na hornej Nitre predstavuje 1,84 percenta, vyplýva to zo štatistiky Ministerstva obrany SR.

Zdroj: SITA/Martin Havran

16:03 Na celoplošnom testovaní sa v sobotu (31. 10.) v Žilinskom kraji zúčastnilo viac ako 350.000 obyvateľov. Na Orave, Liptove a Turci zaznamenali odberné tímy viac ako percento pozitívnych. Vyplýva to z nedeľnej štatistiky Ministerstva obrany SR. V okresoch Martin, Dolný Kubín, Námestovo a Turčianske Teplice sa na plošnom testovaní na nový koronavírus v sobotu zúčastnilo 108.111 ľudí, pozitívnych z nich bolo 1567, čo predstavuje 1,45 percenta.

Odberné tímy v okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín otestovali 80.541 ľudí, pozitívnych bolo 1376, čo je 1,71 percenta. Dovedna 161.917 ľudí sa zúčastnilo na testovaní v okresoch Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Odberné tímy tam odhalili 2982 pozitívne testovaných, čo predstavuje 1,84 percenta.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

16:01 Muž z okresu Martin išiel na testy dvakrát, polícia začala stíhanie.

15:52 Testovanie v kultúrnom dome v obci Zvolenská Slatina.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

15:43 V Krásne nad Kysucou pomohli zvládnuť testovanie aj zdravotníci z ČR. Za sobotu otestovali 3701 ľudí, z nich bolo pozitívnych 2,6 percenta. „Nesmierne nám pomohlo, že sme mali zabezpečených zdravotníkov. V mestskej aplikácii sme mali 2000 telefónnych čísel a upozorňovali sme na voľné miesta. Na celé dva dni sme mali presný rozpis podľa čísel domov a ulíc. Na niektorých miestach bolo testovanie veľmi rýchle. Keď bolo menej ľudí, aplikáciou sme vyzývali a videli sme, že do pol hodiny sa to tam zaplnilo. Ľudia reagovali a presunuli sa tam, kde bolo voľno,“ uviedol primátor mesta Jozef Grapa.

Zdroj: FB/Mesto Krásno nad Kysucou

15:35 Pani Martina spríjemnila službu celému tímu na odberných miestach v rámci ZŠ Turnianska. So synom napiekla maškrty.

Zdroj: FB/Petržalka

15:28 Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý navrhuje zredukovať odberné miesta. „Od rána obieham odberné miesta. Na väčšine z nich za posledné hodiny prichádzajú nie stovky, nie desiatky ľudí, ale doslova jednotlivci,“ uviedol Kusý. Ako dodal, napriek tomu musia na odberných miestach dobrovoľníci, zdravotníci, vojaci aj policajti "mrznúť a čakať", kým im "skončí šichta" o 21.30 h.

15:16 Banskobystričania sú podľa polície trpezliví a zodpovedne dodržiavajú rozostupy. „Len tak ďalej, vydržíme to a spoločne zastavíme šírenie nákazy,“ povzbudili muži zákona.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

15:14 Zdravotníci na exteriérovom odberovom mieste na ZŠ Podzáhradná v Podunajských Biskupiciach.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

15:08 Aj sa vyberiete otestovať na bratislavské Námestie slobody v Bratislave, nebudete čakať. „Testovacie tímy majú pripravené testovacie sady a tešia sa na vás,“ napísalo v príspevku Staré Mesto.

Zdroj: FB/Staré Mesto - srdce Bratislavy

14:58 Košice a okresy Košice-okolie a Trebišov odhalili 1220 pozitívnych. Hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová povedala, že tak ako na iných miestach, aj v Trebišove evidujú v nedeľu výrazne menší záujem o celoplošné testovanie.

14:55 Aktuálna situácia na odberovom mieste pri Cintoríne Slávičie údolie v Bratislave.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

14:50 Nie každý vnímal testovanie ako dobrovoľné. Mamička s desaťročnou dcérkou sa prišla dať otestovať len kvôli nej. „Ak by bola otestovaná celá jej trieda, v poriadku, ale nájdu sa tam aj deväťročné deti, ktoré na test ísť nemusia a potom sa aj tak pomiešajú,“ povedala nám obyvateľka bratislavskej Dúbravky a dodala, že logickejšie by podľa nej bolo, ak by nebola stanovená veková hranica, ale povinnosť otestovať celý ročník, v ktorom sú deti vo veku na rozmedzí. „Je tiež smiešne, že máme sedieť doma a počas testovania sa zgrupujeme. Aj keď dnes je lepšia situácia, včera to bolo šialenstvo,“ myslí si.

14:45 V Bojniciach funguje šieste odberné miesto, najmä pre kúpeľných hostí. „Odberové miesto sa nachádza v kongresovej sále kultúrneho centra,“ spresnil prednosta Mestského úradu v Bojniciach Daniel Palacka.

Zdroj: FB/Mesto Bojnice

14:40 Hasiči pomáhajú na viacerých odberných miestach.

14:32 V okrese Bánovce nad Bebravou spravili viac ako 18.000 testov. Bardejov eviduje za sobotu 1,29 percenta pozitívnych. V Turčianskych Tepliciach zistili v sobotu 23 pozitívnych ľudí.

Zdroj: TASR/Róbert Fritz

14:27 „Chcem sa dozvedieť, ako to so mnou je, preto som prišla. Predpokladala som, že v sobotu budú väčšie rady, tak som zvolila nedeľu,“ povedala Zuzana, ktorá sa dala otestovať v Dúbravke. Myslí si, že je každého osobné rozhodnutie, či príde.

14:23 Minister zdravotníctva Marek Krajčí pozýva k testovaniu tých, ktorí ešte neboli. „Včera celý deň testoval na odbernom mieste v Rači. Ak ste sa ešte v Bratislave neotestovali, aj tu je dostatočná kapacita, ste vítaní,“ uviedol.

Zdroj: FB/Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

14:14 Premiér a minister vnútra navštívili odberné miesto v Stredisku rýchlostnej kanoistiky v Komárne.

Zdroj: FB/Igor Matovič

14:06 Zdravotnícki pracovníci počas plošného testovania v miestnom Gymnáziu v Myjave.

Zdroj: TASR/Róbert Fritz

13:58 V Trnave do dnešnej 12:00 otestovali 2974 ľudí. Uviedol to primátor mesta s tým, že miera pozitivity je 0,87 %.

Zdroj: FB/Peter Bročka

13:50 Situácia na odberných miestach v Banskobystrickom kraji je podľa polície pokojná, cesty sú prejazdné, bez narušenia verejného poriadku.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

13:44 V Klenovci počas soboty otestovali 1246 ľudí, 11 bolo pozitívnych. Starostka Zlata Kaštanová dodala, že zatiaľ čo v sobotu sa na odberových miestach vytvárali rady, v nedeľu sa dá otestovať prakticky bez čakania. „Ráno bolo na námestí možno nejakých 20 ľudí, ktorí čakali, ale to bolo maximum. Včera sa tieto počty pohybovali okolo 70 až 100 ľudí,“ porovnala starostka.

13:36 Testovanie v obci Malý Šariš v okrese Prešov.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

13:28 Hlavný hygienik Ján Mikas sa tiež zúčastnil plošného testovania. „Urobil som to pre seba, svoju rodinu i kolegov. Ak ste sa zatiaľ nedali otestovať, stále tak môžete urobiť. Počas pandémie záleží na rozhodnutiach a zodpovednosti každého jedného z nás,“ zvýraznil Mikas. Jeho test je negatívny.

Zdroj: FB/Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

13:19 V Poltári v sobotu otestovali 2814 ľudí, 20 je pozitívnych. „Z celkového množstva vykonaných výterov bolo evidovaných 20 pozitívnych odberov, čo je 0,71 percenta,“ informoval Martin Cifranič z poltárskeho mestského úradu. Ako dodal, služby odberných miest v okresnom meste využili aj obyvatelia okolitých obcí.

13:13 Hlavné mesto na sociálnej sieti uviedlo, že víkendové testovanie zatiaľ medzi klientmi ani personálom v zariadeniach pre seniorov neodhalilo ani jeden pozitívny prípad.

Zdroj: FB/Bratislava - hlavné mesto SR

13:09 V Priepasnom testujú na pódiu, počas čakania si ľudia prezrú výstavu. „Aktuálny stav je taký, že je pretestovaná približne štvrtina obyvateľov. Zatiaľ všetko zvládame a stíhame. Testovanie sa uskutočňuje vo vonkajších priestoroch pri obecnom úrade, kde zvyčajne mávame kultúrne akcie. Samotné odberné miesto je na pódiu,“ informoval na poludnie starosta obce Peter Czere. „Pre čakajúcich sme pripravili výstavu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Na paneloch je priblížený život Štefánika nielen od jeho začiatkov až po jeho tragickú smrť, ale aj jeho dosah do súčasnosti,“ informoval Czere.

13:02 Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže pomáhajú rodičom počas testovania, a to strážením ich ratolestí.

Zdroj: FB/Zbor väzenskej a justičnej stráže

12:50 Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti zdieľa vtipné video odberného tímu č. 34 v Pribiši. Jeho členovia si prestávku krátia tancom na Matovičov "one time, next time".

12:44 Primátorka Prievidze Katarína Macháčková informovala, že mesto zabezpečilo teplú stravu pre všetky odberné tímy. „Aj týmto gestom sme chceli poďakovať za ich obetavú prácu a skvelý prístup,“ napísala.

Zdroj: FB/Katarína Macháčková

12:36 Najväčší podiel pozitívnych je na hornej Nitre,severe a severovýchode. Viac podrobností prinášame v samostatnom článku.

12:32 Odberné miesto na výstavisku Agrokomplex v Nitre je takmer prázdne.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

12:28 Zaznamenala 24 prípadov opakovaného testovania. „Svojím konaním vystavili nebezpečenstvu ďalších čakajúcich ľudí a členov odberných tímov, ktorí nemajú ochranné obleky. Všetci pozitívne testovaní občania pritom dostali jednoznačné pokyny týkajúce sa povinnej karantény a ďalších postupov, ktoré ignorovali,“ spresnila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Zdroj: FB/Polícia SR

12:26 V Jelšave počas prvého dňa otestovali 1102 osôb. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Milan Kolesár s tým, že 16 z nich bolo pozitívnych.

Zdroj: FB/Milan Kolesár

12:24 Ozbrojené sily SR ukázali milú fotku, ktorá zachytáva príslušníka 5. pluku špeciálneho určenia a jeho manželku. Dvojica spoločne pomáha na odbernom mieste v Žiline. „Deti nechali u starých rodičov - kto chce hľadá spôsoby, kto nie hľadá dôvody,“ okomentovala armáda na facebooku.

Zdroj: FB/Ozbrojené Sily SR

12:20 V novozámockej nemocnici odhalili desiatky pozitívnych ľudí. V priebehu soboty sa testovalo na troch stanovištiach pred budovou, štvrtý mobilný tím prechádzal celú nemocnicu a testoval pacientov a personál priamo na pracoviskách. Hovorca nemocnice Ján Baček vyčíslil, že bolo vykonaných 1560 testov, ktoré odhalili 33 ľudí s pozitívnym výsledkom. „Boli medzi nimi pacienti nemocnice aj rodinní príslušníci zamestnancov a ďalší ľudia,“ informoval Baček.

12:14 Rakúšania, ktorí posilňujú odberový tím na Ekonomickej univerzite v Bratislave, si dokonca vyrobili "pomocníka".

Zdroj: Ivet Jančoková

12:12 Premiér vyjadril vďaku aj Marcelovi a Jamesovi z rakúskych ozbrojených síl, ktorí pomáhajú pretestovať ľudí žijúcich na Slovensku.

Zdroj: FB/Igor Matovič

12:05 V mnohých mestách Nitrianskeho kraja záujem o testovanie klesol. Podľa webovej stránky, na ktorej mesto Nitra informuje o čakacích dobách, sú záujemcovia o testovanie iba na desiatich z celkového počtu 62 odberných miest. Napríklad v areáli ZŠ Nábrežie mládeže, kde v sobotu otestovali na troch odberných miestach okolo 1000 ľudí, nebol krátko pred obedom nikto.

Zdroj: TASR/František Iván

11:59 Odberné miesto covid-19 v areáli košického letiska.

Zdroj: SITA/Marek Lukáč

11:57 Pri odberných miestach vo Zvolene sa v rade nečaká. Pokojná atmosféra je aj v Detve. „Je to plynulé, hneď ako záujemcovia prídu, môžu sa dať otestovať,“ poznamenal primátor Detvy Ján Šufliarský s tým, že presné číslo otestovaných ľudí za sobotu nevie.

11:51 V Nižnej Myšli majú odberné miesto v areáli archeologického skanzenu. „Testujeme v exteriéri, konkrétne v nových priestoroch Archeoskanzenu. Zatiaľ je situácia v nedeľu určite pokojnejšia ako v sobotu. Záujemcovia o testovanie si medzitým môžu v tejto archeologickej lokalite Várhegy pozrieť napríklad aj repliku obetnej jamy z doby bronzovej. Praje aj počasie,“ povedal starosta obce Miroslav Sisák s tým, že na tomto jednom odbernom mieste majú dva odberné tímy.

11:48 Matovič poďakoval dobrovoľníkom Oliverovi a Linde z Vietnamu, ktorí sú súčasťou odberového tímu na Dostihovej dráhe v Petržalke.

Zdroj: Topky/Maarty

11:35 V okrese Banská Bystrica bolo otestovaných 50.851, z toho bolo pozitívnych 532 osôb. Informoval o tom primátor Ján Nosko, ktorý je už niekoľko dní v domácej karanténe pre pozitívny test.

11:27 V Bratislave sa podľa primátora Matúša Valla včera podarilo otestovať 230 670 ľudí. „Toto číslo zároveň znamená, že ešte stále sa desiatky tisíc obyvateľov nášho mesta otestovať nedalo. Mnohé odberové miesta hlásia od rána minimálne až nulové čakacie doby, tak, prosím, využite túto príležitosť, príďte sa otestovať ešte pred obedom a nenechajte si testovanie až na poslednú chvíľu,“ vyzval Vallo.

Zdroj: FB/Matúš Vallo má rád Bratislavu

11:23 Na dvoch odberných miestach v Trenčianskych Tepliciach nemali certifikáty. Primátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková podotkla, že hoci boli odberné tímy naplno pripravené, nemohli pracovať pre zlyhanie zásobovania zo strany Ozbrojených síl SR. „Dnes o 9.00 h konečne dorazili a môžeme opäť naplno pracovať na všetkých štyroch odberných miestach,“ uviedla Frajková Ďurmeková.

Zdroj: FB/Zuzana Frajková Ďurmeková - primátorka pre Trenčianske Teplice

11:21 Testovanie v obci Baška v okrese Košice - okolie.

Zdroj: TASR/František Iván

Zdroj: TASR/František Iván

11:19 Odberné tímy v Žiline otestovali takmer 40.000 ľudí. Pozitívny výsledok zistili u 406 občanov, čo je 1,02 percenta. „Dnes sú rady oveľa kratšie, testuje sa veľmi plynule,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Zdroj: FB/Peter Fiabáne - Váš primátor i

11:15 V okrese Snina urobili 15.410 testov, z toho bolo 276 pozitívnych. COVID-19 má i primátorka mesta. „Naša pani primátorka sa k tejto téme postavila nanajvýš zodpovedne a hneď informovala na svojom facebookovom profile obyvateľov mesta a ostala v domácej karanténe. Dodržiava všetky nariadenia a s krízovým štábom komunikuje telefonicky,“ dodala Erika Jankajová z mestského úradu.

Zdroj: FB/Mesto Snina - oficiálna stránka

11:10 Odberné miesta v Nitre sú aj naďalej takmer prázdne. „Tímy čakajú len a len na vás,“ zvýraznil primátor mesta Marek Hattas.

Zdroj: FB/Marek Hattas - primátor Nitry

11:03 Minister obrany vyhlásil, že každému, kto ukradol certifikáty používané pri celoplošnom testovaní a obchoduje s nimi, hrozia exemplárne tresty.Podľa neho už došlo v malých množstvách k odcudzeniu certifikátov a už evidujú ponuky na ich odpredaj. Naď to označil za hazardovanie so zdravím ľudí.

11:00 Atmosféra na odbernom mieste na dostihovej dráhe v Petržalke. Testovanie prebiaha prakticky bez čakania.

Zdroj: Topky/Maarty

V sobotu otestovali 2,5 milióna ľudí, z toho 25.850 bolo infekčných

10:52 „Druhé kolo pretestovania určite bude,“ oznámil premiér. Skonštatoval, že počet pozitívnych ľudí v rámci Oravy je teraz o cca 60 percent nižší v porovnaní s pilotným testovaním, ktoré prebehlo minulý víkend. Matovič pripustil, že v pár okresoch by testovanie byť nemuselo. Hovoriť o tom mieni s odborníkmi.

10:46 Matovič má prosbu aj na občanov, ktorí dostali certifikát s negatívnym výsledkom. Chce, aby sa správali zodpovedne, pretože skríningové testy môžu preukázať falošnú negativitu.

10:40 Premiér znova apeloval na občanov, aby aj po otestovaní dodržiavali zásadu ROR (rúško-odstup-ruky). Ľudí s pozitívnym covidovým testom žiada o poctivé dodržiavanie karantény a aby o svojom pozitívnom výsledku dali vedieť osobám, s ktorými boli v kontakte.

Zdroj: Topky/Maarty

10:37 Matovič sa ospravedlnil všetkým ľuďom, ktorí sa celoplošného testovania nezúčastnili z vlastnej vôle. „Prepáčte mi, že sme vás donútili ísť na tento test,“ uviedol. Hovoril o ľuďoch, ktorí sa šli otestovať kvôli certifikátu, aby napríklad mohli nastúpiť do práce. Zdôvodňuje to zodpovednosťou voči pacientom či zdravotníkom.

10:29 „Tento nápad sa podaril,“ vyhlásil Krajčí s tým, že všetci zúčastnení aktéri odviedli vynikajúcu prácu. „Na 98 percent sú všetky miesta pokryté,“ dodal. Minister zdravotníctva zároveň verí, že celoplošné testovanie pomôže zlomiť stúpajúcu krivku pandémie na Slovensku.

10:21 Celkový počet pretestovaných ľudí za včerajšok v rámci operácie "Spoločná zodpovednosť" je 2 581 113. Z daného počtu bolo 25 850 pozitívnych prípadov. Ide o zhruba jedno percento, skoštatoval Naď.

10:19 Matovičovi výsledok z prvého dňa celoplošného testovania "vyrazil dych". Ocenil obrovskú nasadenosť a profesionalitu vojakov, zdravotníkov, policajtov a ďalších. „Som hrdý na každého, kto dal ruku k dielu,“ povedal. Tento výsledok považuje za dôkaz, že Slovensko ako štát a ako spoločenstvo zodpovedných ľudí funguje.

10:15 NAŽIVO Minister zdravotníctva Marek Krajčí spolu s premiérom, ministrom obrany a ministrom vnútra zhodnocuje prvý deň celoplošného testovania.

10:10 Polícia zaznamenala v sobotu večer ďalších dvoch občanov, ktorí sa podrobili opakovanému testovaniu. Viac informácií v samostatnom článku.

09:59 V Petržalke na všetkých odberných miestach v ranných hodinách evidujú nízky záujem o testovanie. „Zdržíte sa minimálne,“ uviedla facebooková stránka Petržalky.

Zdroj: FB/Petržalka

09:54 Prví dvaja záujemcovia o testovanie na jednom z exteriérových odberných miest v Devínskej Novej Vsi.

Zdroj: TASR/Erik Mader

09:49 Takmer prázdne je aj odberné miesto v MŠ Na Revíne v Novom Meste. „Predo mnou jedna teta, za mnou nikto, rad žiadny,“ opísala nám čitateľka.

Zdroj: Topky/Tip čitateľa

Zdroj: Topky/Tip čitateľa

09:42 V Malackách bolo počas soboty otestovaných 7271 osôb, pozitívny výsledok zaznamenali u 58 z nich, v Pezinku otestovali 11.293 záujemcov, čo je viac ako polovica tých, ktorí sa môžu dať testovať. „Miera pozitivity za sobotu je na úrovni 0,62 percenta,“ dodalo mesto Pezinok. V Senci odobrali vyše 7000 vzoriek, pozitívnych bolo 45.

Testovanie v Pezinku Zdroj: TASR/Michal Svítok

09:39 Armáda počas noci distribuovala materiál na odberné miesta. Potvrdil to hovorca OS SR Štefan Zemanovič, ktorý nedeľné testovanie hodnotí zatiaľ ako bezproblémové. „Priebežne sa nám opäť rozbehlo testovanie. Keďže ide o plošnú aktivitu, vyskytujú sa určité prestoje, ale nie je to nič mimoriadne,“ skonštatoval.

09:36 Testovanie na odbernom mieste v amfiteátri v obci Špačince.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

09:33 Pezinok prostredníctvom interaktívnej mapy odberných miest informuje, že až na výnimky majú odberné miesta prázdno, plynule prebieha aj odber na drive-in mieste pri kameňolome.

09:28 Prešovskí policajti ukázali, ako vyzerá testovanie v ich kraji.

09:24 V siedmich okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja, okrem okresov Prievidza a Partizánske, sa v prvý deň celoplošného testovania pretestovalo okolo 207.000 ľudí, čo predstavuje približne 60-percentnú účasť. Prednosta OÚ v Trenčíne Roman Kozáček povedal, že údaje o počte pozitívne testovaných poskytnú počas nedele.

09:19 V Košiciach pomáha infektológ Pavol Jarčuška. Primátor mesta Jaroslav Polaček na sociálnej sieti uviedol, že začínajú v drive-in na letisku. „Aktuálne nečakáte, hneď idete na odber vzorky a o pár minút vám na elektrokolobežke priamo k autu prinesú výsledok. Tak neváhajte, je to rýchle a pohodlné,“ napísal Polaček.

Zdroj: FB/Jaro Polaček

09:13 Odberné miesta drive-in pri AOZ i na výstavisku v Trenčíne sú momentálne bez záujemcov. „Odporúčame túto situáciu využiť, aby sme predišli prípadným kolónam v neskorších hodinách,“ uviedla krajská polícia.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trenčiansky kraj

09:09 Testovanie v budove Nemeckého kultúrneho domu na ulici Barónka v bratislavskej Rači. Podľa informácií od dobrovoľníkov v sobotu otestovali približne 1800 osôb, pričom pod dané odberové miesto spadá celkovo 1300 obyvateľov. Dnes je situácia iná. Na testovanie prichádza veľmi málo ľudí, je nulový čas čakania.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

09:00 Odberný tím na gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici počas noci nezásobili testami. Hrozilo, že dopoludnia minú testovacie sady. „Napokon ešte testy dorazili, ale je tu prázdno. Za tie necelé dve hodiny len cca 20 ľudí,“ opísal Topkám dobrovoľník z odberného tímu.

08:55 Trenčiansky primátor Richard Rybníček informoval, že začali s testovaním ľudí z tamojšej nocľahárne, ale aj ľudí bez domova. „Zatiaľ všetko v pokoji a doteraz otestovaní sú negatívni. Veríme, že to tak aj zostane,“ doplnil.

Zdroj: FB/Richard Rybníček

08:50 V okrese Považská Bystrica absolvovalo v sobotu antigénové testy 29.292 obyvateľov, pozitívnych bolo 384 vzoriek. Za prvý deň testovania to tak vychádza asi na 60-percentnú účasť. V okrese bol v sobotu problém s nedostatkom testov a certifikátov, niektoré odberné miesta museli na niekoľko hodín zatvoriť. V Dolnom a Hornom Moštenci priviezli testy až večer, odberné miesta už neotvorili. Ani počas noci sa problémy s nedostatkom testov nepodarilo úplne vyriešiť.

Zdroj: FB/Mesto Považská Bystrica

08:47 Testovanie v Prešove zatiaľ prebieha bez výraznejšieho čakania. „Ak ste sa včera nestihli prísť otestovať, môžete tak urobiť ešte dnes do 21.30 hod,“ pripomenula primátorka Prešova Andrea Turčanová s tým, že otvorených všetkých 66 odberných miest.

Zdroj: FB/Andrea Turčanová

08:43 Odberné miesta zívajú prázdnotou i v Žiline, kde je k dispozícii všetkých 71 odberných miest. Mesto na sociálnej sieti spomenulo, že odberné miesta sú väčšinou prázdne.

Zdroj: FB/Mesto Žilina

08:39 Nečaká sa na žiadnom z odberových miest v Starom Meste. Mestská časť to uviedla na facebooku. „Aj s čakaním na výsledok testu to vybavíte nanajvýš za 20 minút. Plus prechádzka,“ stojí v príspevku.

Zdroj: FB/Staré Mesto - srdce Bratislavy

08:35 Na zeleno sú vysvietené všetky odberné miesta v Dúbravke, ale aj v bratislavskom Novom Meste, kde pri odberných miestach čakalo po siedmej od päť do 15 ľudí. „Veľká časť otvorených odberných miest oznamuje nízky záujem o testovanie v prvých minútach,“ dopĺňa mestská časť Petržalka.

Zdroj: FB/Petržalka

08:31 V Podunajských Biskupiciach na niektorých miestach chýbajú certifikáty či testy, preto zrejme otvoria s oneskorením.

Zdroj: FB/Oficiálna stránka Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

08:28 Marek Hattas, primátor Nitry, odhaduje momentálnu obsadenosť odberných miest v meste na zhruba 10 až 20 ľudí. V sobotu bolo v Nitre otestovaných 35 717 ľudí. Pozitívnych bolo 212.

Zdroj: FB/Marek Hattas - primátor Nitry

08:24 Dlhší rad pri odbernom mieste je momentálne skôr výnimkou. Mestské časti Bratislavy pri oznámení o stave informujú väčšinou o pár osobách, ktoré čakajú na test.

08:22 Pokojná atmosféra pri testovaní panuje aj na ZŠ Nevädzová v Ružinove.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

08:17 Mesto Prešov na sociálnej sieti uviedlo, že v nedeľu sa odberným tímom podarilo urobiť 32 786 odberov a zachytiť 305 pozitívnych prípadov.

Zdroj: FB/Mesto Prešov - Oficiálna stránka

08:11 Odberné miesto v Pezinku na ulici 1. mája po 7:30 hodine.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

08:07 Dnes je prázdna aj frekventovaná cesta na Gagarinovej v Ružinove. V Bratislave sa včera z dôvodu enormného záujmu o drive-in testovanie tvorili dlhé kolóny.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

08:03 V Senici je k dispozícii 153 členov odberných tímov. „Po približne päťhodinovom odpočinku je 153 členov odberových tímov, ktoré sa skladajú z policajta, vojaka, zdravotníkov, administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov, opäť v plnom nasadení na 17 odberných miestach,“ informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová s tým, že v sobotu otestovali 9705 ľudí, z ktorých bolo približne jedno percento pozitívnych

08:00 Do odberového miesta na ZŠ Mierová v Ružinove tiež prišlo málo ľudí.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

07:57 Primátor Trnavy Peter Bročka priblížil, že v meste sú všetky testovacie adresy otvorené a prakticky bez čakacích lehôt. „Zdá sa, že veľká väčšina ľudí už testovanie absolvovala včera na odberných miestach, resp. predvčerom v podnikoch a zdravotníckych zariadeniach,“ skonštatoval na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Peter Bročka

07:55 Odberný tím v Miestnom úrade v bratislavskom Ružinove v tejto chvíli testuje iba pár ľudí.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

07:52 Rada na drive-in testovanie pod mostom Lafranconi a v Líščom údolí nie je. Záujemcov o testovanie vybavujú priebežne.

07:50 Podľa košických policajtov sa na tamojšom letisku nečaká. „Ak ste sa ešte nedali testovať, čakáme Vás na letisku,“ vyzvali muži zákona.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

07:46 V obci Kolíňany na pretestovanie dokonca nečaká nikto.

Zdroj: FB/Kolíňany - Kolon

07:41 V Prievidzi sú testovacie miesta pripravené a ľudia zatiaľ nečakajú. „Ak ste ešte neboli na plošnom testovaní, tieto odberné tímy sú momentálne bez čakania: CVČ Spektrum Ul. K. Novackého č. 14, Parkovisko za Rozvojom, Dlhá ul. 1,“ odporučilo na sociálnej sieti mesto.

Zdroj: FB/Mesto PRIEVIDZA

07:37 V Karlovej Vsi sú k dispozícii všetky odberové miesta. „Čakacia doba žiadna, alebo pár minút,“ píše sa na facebooku mestskej časti.

Zdroj: FB/Karlova Ves

07:35 Dnes je na Myjave otvoretných deväť odberných miest. „Jediná zmena nastane v časti Turá Lúka, kde odberové miesto v požiarnej zbrojnici U Belanských vystrieda požiarna zbrojnica U Vankov. Na všetkých miestach sa dá testovať od 7.00 do 12.00 h a od 13.00 do 22.00 h,“ informoval Martin Kovanič z mestského úradu.

Zdroj: FB/Myjava - oficiálna stránka samosprávy

07:31 Na košickom letisku pribudli ďalšie odberné tímy. Dokopy ich je 17. „Ráno o 7.00 h čakalo na otvorenie prevádzky najväčšieho odberného miesta na Slovensku desať áut, ktorých osádky boli hneď aj vybavené. Pozývame sem každého, komu sa nechce inde čakať v dlhých radoch,“ uviedol námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda.

07:28 Ružinovský starosta potvrdil, že v rámci mestskej časti je otvorených vyše 70 odberných miest. Ľudí je zatiaľ málo. „Žiadne zápchy, testovanie plynulé s minimom čakania,“ zhrnul s tým, že ani na testovanie formou drive-in sa veľmi nečaká.

Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

07:22 Aj v Lamači je situácia veľmi priaznivá. Pred ZŠ Malokarpatské námestie stojí asi 15 ľudí. „Už čakám na výsledok, prišiel som o siedmej,“ povedal nám muž.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

07:19 Na Metodovej pred gymnáziom ľudia takmer vôbec nečakajú. „Je to totálna rýchlovka,“ povedal nám mladík, ktorý tam absolvoval test.

Zdroj: Topky/Tip čitateľa

Zdroj: Topky/Tip čitateľa

07:12 Policajti prostredníctvom svojej sociálnej siete nepriamo vyzvali ľudí, aby sa šli pretestovať.

Zdroj: FB/Polícia - Bratislavský kraj

07:00 Odberové miesto na Kozej 18 v Starom Meste dnes nebude fungovať. „Kúsok od Kozej je napríklad odberové miesto na ZŠ Škarniclova (2 testovacie tímy) či ZŠ Mudroňova, ďaleko nie je ani Hviezdoslavovo námestie (3 testovacie tímy) či Námestie slobody (5 testovacích tímov),“ informovala mestská časť na facebooku.

Zdroj: FB/Staré Mesto - srdce Bratislavy

06:45 Na gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici majú zhruba 450 antigénových testov, ktoré zostali zo soboty. „Nové nepriniesli. Takže my máme dostatok na dopoludnie, ale potom ak neprídu testy, tak budeme musieť zatvoriť. A policajti aj vojaci majú informácie, že už nie je veľa tých testov,“ povedal pre Topky člen odberového tímu v Bystrici.

06:20 Premiér Igor Matovič, minister obrany Jaroslav Naď a ministra vnútra Roman Mikulec o cca 10:00 zhodnotia prvý dňa celoplošného testovania na jednom z odberných miest v Petržalke.

06:00 Počet drive-in miest v Bratislave znížia, dôvodom sú problémy s dopravou.

Prvý deň plošného testovania

V sobotu bol o testovanie na Slovensku záujem. Na niektorých miestach sa tvorili počas dňa aj niekoľkohodinové kolóny. Išlo napríklad o miesta, kde sa dalo testovať z auta.

Do soboty 12.00 h bolo v rámci celoplošného testovania na ochorenie covid-19 otestovaných 828.518 ľudí, z nich malo pozitívny výsledok 7947 ľudí, čo je približne jedno percento. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď.

Do testovania bolo podľa Naďa nasadených viac ako 40.000 ľudí po celom Slovensku, z toho vyše 6000 vojakov, 5000 policajtov, 113 hasičov a takmer 15.000 zdravotníkov. Súčasťou operácie je tiež takmer 10.000 administratívnych pracovníkov, 250 príslušníkov finančnej správy, ako aj približne 4000 dobrovoľníkov. Počas dňa pomáhalo aj 33 príslušníkov ozbrojených síl z Rakúska a 200 zdravotníkov z Maďarska.