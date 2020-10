Ide do tuhého! Testovanie na vlastnej koži: VIDEO Nepríjemné divadlo, paniku ale odložte bokom

BRATISLAVA - Vysmrkáte sa, odkašlete si a potom vám zdravotník jemne vloží do nosa "paličku", ktorou odoberie vzorku potrebnú na to, aby sa ukázalo, či máte koronavírus. Nevyzerá to práve príjemne. Niektorí sa pri odbere mračia, robia grimasy. Aké to je, na čo by ste sa mali pripraviť a čo robiť, aby ste to zvládli?

Celoplošné testovanie je za dverami. Určite ste premýšľali nad tým, čo vás vlastne čaká. Prenasledujú vás obavy z hromady ľudí naokolo, z možnej nákazy a v neposlednom rade aj z antigénového testu, ktorý by ste mali podstúpiť. Posledné menované sme si vopred vyskúšali za vás.

Pri pohľade na zábery si poviete, nič príjemné. Je to skutočne tak. No rozhodne sa to dá vydržať. Úprimne, na ktorý zákrok u lekára sa tešíte? Aj k zubárovi smerujete s bolesťou zuba a s myšlienkou, že vŕtanie prinesie bolesť. No opravený zub je napokon úľavou.

Zachovajte pokoj

Riaditeľka Centrálneho laboratória Alpha medical ZÁPAD Katarína Dudová, ktorá nás sprevádzala počas našej návštevy priznala, že každý znáša testovanie inak. Niekto je podľa nej citlivý viac, niekto menej.

My sme si na vlastnej koži vyskúšali antigénový test, ktorý sa odoberá výterom z nosa, aj spoľahlivejší PCR test, pri ktorom sa vám pár sekúnd "vŕtajú" nielen v nose, ale aj v ústnej dutine. Oba sme absolvovali tesne po sebe. Dvojitá nálož. Niektorí z tých, ktorí sa dali v otestovať v rovnaký deň ako my, si to z rôznych dôvodov zopakovali niekoľkokrát aj v minulosti. "Už majú aj vás, ste začipovaní," vtipkovali.

Zdravotníci nám poradili, aby sme nezakláňali hlavu, nadýchli sa a najmä, aby sme nestresovali a boli pokojní. Výter nebolí, skôr by sa dal opísať ako nepríjemné šteklenie. "Paličkou" vám vniknú do nosa, je tenká, cítite ju, no vyslovene vám neprekáža. Rozumným nápadom je mať po ruke vreckovku, prirodzenou reakciou je slzenie očí.

Niektorí si počas odberu zakašlú, iní majú chuť si kýchnuť. Ani neviete ako a odsúvate hlavu. No v prípade, že spolupracujete, vám zdravotník šikovne odoberie vzorku. Po všetkom je do tridsiatich sekúnd. Môže sa stať, že počas dňa ešte budete cítiť, že ste absolvovali odber. No tento pocit onedlho prejde.

PCR verzus antigénové testy

Od začiatku pandémie sa hovorí o tom, že testovať je potrebné. Dôvod je prostý, kľúčové je zachytiť infikované osoby, aby nákazu nešírili ďalej. Hoci aj nevedomky, keďže nemajú príznaky.

No v prípade plošného testovania, ktoré sa uskutoční už tento víkend, sa názory našich odborníkov zjavne líšia. Jedným z dôvodov je typ použitých testov. Ide o antigénové testy, v prípade ktorých sa výsledky preukážu už do pol hodiny. Práve vďaka rýchlosti stanovenia výsledku sú cenné v poľných podmienkach, pri veľkom počte ľudí, kde je treba rýchlo a efektívne oddeliť chorých od zdravých. Sú však menej presné, než PCR testy.

Antigénový test, ktorý použili v našom prípade v Alpha medical, funguje na princípe imunifluorescencie. Výsledok neodčítate okom, preukáže ho analyzátor. Test, ktorým otestujú Slovákov, pripomína tehotenský test. Dve čiarky rovná sa pozitívny výsledok.

Tie, ktorými nás otestuje štát, pripomínajú tehotenský test. Ak sa ukážu dve čiarky, výsledok je pozitívny. PCR, ktoré sa považujú za najspoľahlivejšiu metódu na detekciu koronavírusu, po odbere putujú do laboratória. Po tom, ako vám odoberú vzorku, sa k výsledku dopracujú po približne šiestich hodinách.

Obavy aj zo strany odborníkov

Prezident Slovenskej lekárskej komory vyzval vládu, aby zvážila celoplošné testovanie aj z iného dôvodu. Za dôležité považuje mať pripravenú stratégiu. Hovoril o podozrení, že rozhodnutie o plošnom testovaní nebolo odborné. Celoplošné testovanie považuje za "vydieranie", pretože ľudia podľa neho nemajú na výber. Igor Matovič tvrdenia zástupcov SLK odmieta.

Obavy vznikajú aj pre nedostatok lekárov a zdravotníckeho personálu či materiálneho vybavenia. Vážny problém so zdravotníkmi priznal dokonca aj minister obrany Jaroslav Naď. Sťažujú sa aj samosprávy, keďže pravidlá sa menia zo dňa na deň. Čas sa pritom kráti a o posledných detailoch sa rozhodne ešte v piatok.

Testy alebo karanténa

V princípe sa môžete rozhodnúť, že na testy nepôjdete, musíte však zotrvať desať dní v karanténe. Ďalšou možnosťou je zúčastniť sa celoplošného testovania, čím v prípade, že bude váš výsledok negatívny, získate certifikát od štátu a nebude pre vás platiť zákaz vychádzania.

Zvoliť si môžete aj inú cestu. Tou je test PCR, ktorý vyhodnocujú v laboratóriu. Nie je však zadarmo a ak má byť rovnocenný s celoplošným testovaním platí podmienka, že musí byť vykonaný od 29. októbra.

V prípade testovania samozrejme platia aj výnimky. Nemusia sa ho zúčastniť deti do 10 rokov, ľudia, ktorých za posledných 90 dní pozitívne otestovali na Covid-19, autisti, onkologickí pacienti, ale tiež tí, ktorí majú potvrdenie od lekára, že zo zdravotných dôvodov nemôžu absolvovať test. Štát sa na nich bude pozerať ako na tých, ktorí majú negatívny test. Prísť nemusia ani seniori nad 65 rokov. Tí však potom musia zotrvať v karanténe.