Veľká ĎAKOVAČKA prezidentky, premiéra a šéfov kľúčových rezortov: Plošné testovanie sa podarilo

Minister zdravotníctva Marek Krajčí

ĎAKUJEM. Všetkým. Zomkli sme sa, ukázali sme našu vnútornú silu vzoprieť sa neviditeľnému nepriateľovi. Ochránili sme životy a zdravie mnohých, ukázali sme našu súdržnosť. Tá sa práve dokázala na nedostatkoch v organizácii. Ospravedlňujeme sa za to. No museli sme expresne rýchlo konať. Nebol čas sa dlhšie pripravovať. Ak by sme ju realizovali o týždeň neskôr, zákaz vychádzania by musel byť o dva týždne dlhší, aby sme dosiahli rovnaký epidemiologický efekt. Ozbrojené sily vytvorili dokonalú kostru celej operácie. Bez nej by sa operácia Spoločná zodpovednosť nemohla uskutočniť. Samosprávy urobili pre svojich obyvateľov maximum, vychytali veľké množstvo detailov. Zdravotníci ukázali svoj charakter a pracovné nasadenie. Nikto neveril, že je možné pracovať tak dlho v ochranných oblekoch. Zdravotníci však sú zvyknutí tvrdo pracovať. A ďakujeme nášmu premiérovi, ktorý ako správny líder, bol neustále pevný a rozhodnutý operáciu zrealizovať, napriek ťažkým okolnostiam a protivenstvám. Bez neho by sa operácia určite neuskutočnila.

Minister obrany Jaroslav Naď

DALI SME TO NA PARÁDU! Práve sme mali video konferenciu so všetkými regionálnymi veliteľmi, čísla sa rátajú, odberové miesta sa upratujú, materiál sa zváža - Ozbrojené Sily SR budú makať teda ešte celú noc.

Spoločnú zodpovednosť sme riadili z tohto operačného veliteľstva s týmito fantastickými ľuďmi. Nesmierná vďaka absolútne všetkým vojakom a vojačkám, civilným zamestnancom nevynímajúc.

Som na vás hrdý najviac na svete!

Zdroj: FB/Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO

Minister vnútra Roman Mikulec

Ďakujem ešte raz veľmi pekne všetkým našim zložkám, policajtom, hasičom, krízovému riadeniu, dobrovoľníkom z nášho rezortu, ale, samozrejme, aj vojakom, zdravotníkom, samosprávam, ľuďom, ktorí prišli pomôcť... Viem, že ste mnohí po tomto víkende unavení a vyčerpaní, ale boli ste súčasťou obrovského projektu, ktorý na svete nemá obdobu. Som hrdý a šťastný zároveň, že som spolu s Vami mohol byť pri tom.

Premiér Igor Matovič

PATRÍ SA POĎAKOVAŤ. Vy, starostovia, primátori, zamestnanci samospráv, obecní či mestskí poslanci, vojaci, policajti štátni, mestskí a obecní, hasiči a záchranári, zdravotníci, dobrovoľníci (a, samozrejme, aj detto v ženskom rode). A všetci Vy ľudkovia dobrej vôle, ktorí ste sa každý svojím dielom tento víkend rozhodli zabojovať za zdravie a životy našich najzraniteľnejších... BOLI STE VŠETCI ÚPLNE SKVELÍ! Patrí Vám veľká vďaka, uznanie a úcta. Vy ste to dokázali a bez Vás by sa tento malý veľký zázrak nemohol podariť.

A VEĽKÁ VĎAKA patrí aj Vám obyčajní či neobyčajní ľudkovia, ktorí ste sa z druhej strany tejto záchrannej operácie zúčastnili.

ĎAKUJEM VÁM TRIMILIÓNKRÁT.

Prezidentka Zuzana Čaputová

Víkendové plošné testovanie sa nepochybne podarilo dobre zvládnuť. Klobúk dole pred všetkými, ktorí sa na príprave testovania podieľali. Som rada, že sa nenaplnili obavy, vrátane tých mojich, a že vo výsledku každý, kto sa otestovať chcel, sa na test dostal. Uznanie patrí všetkým, ktorí sa na tom podieľali, predovšetkým vláde, armáde, polícii, hasičskému zboru, zdravotníkom, zdravotníčkam a všetkým ľuďom, ktorí dobrovoľnícky pomáhali.

Špeciálne chcem vyjadriť svoj rešpekt samosprávam. Hoci nie vždy dostávali spoľahlivé informácie a svoje obavy dávali aj najavo, venovali obrovské úsilie tomu, aby testovacie miesta pripravili čo najlepšie. Ich rola je nezastupiteľná. Videli sme, že práve komunity na miestnej a mestskej úrovni dokážu urobiť veľmi veľa a podržať aj taký veľký projekt, akým je celoštátne plošné testovanie.

Uznanie si zaslúži, že v tejto neľahkej a emóciami nabitej dobe ľudia ukázali príkladné správanie a zvládli aj niekoľkohodinové čakanie bez konfliktov, so vzájomnou podporou a úctou. Potvrdzuje to, že napriek názorovým rozdielom a kritickým výhradám sa vieme ako spoločenstvo zomknúť. Berme to ako ďalší z úspechov plošného testovania a stavajme na ňom v ďalších dňoch a týždňoch, ktoré sú pred nami. Budeme to potrebovať.

Prosím všetkých s pozitívnym testom o prísne dodržiavanie karantény a všetkých ostatných o dodržiavanie známych a účinných opatrení. Ani negatívny výsledok testu nám totiž nedáva istotu, že nie sme šíriteľmi vírusu.

Plošné testovanie nebolo cieľom, ale prostriedkom. Cieľom je, aby sme ako spoločenstvo a krajina zvládli pandémiu, zachránili ľudské životy a zdravie ľudí. A to si vyžaduje aj naďalej zodpovednosť nás všetkých.