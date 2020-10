Ministerstvo finalizuje prípravy na testovanie: Zdravotníkov chce dopĺňať aj počas operácie

Príslušníci Ozbrojených síl SR dnes zabezpečili okrem logistiky a príprav odberných miest tiež poučenie a pretestovanie príslušníkov odberných tímov, a to vrátane záloh. Okrem toho naďalej pokračujú v snahe zabezpečiť adekvátny počet zdravotníkov. Minister obrany SR Jaroslav Naď v tejto veci informoval, že situácia so zdravotníckym personálom je ešte stále ďaleko od optima, eviduje však výrazný nárast percent naplnenosti, čo ho teší.

Motiváciou podľa jeho slov môže byť okrem ochoty a odhodlania pomôcť Slovensku aj mimoriadna odmena až do výšky 500 eur pre tých zdravotníkov, ktorí budú zapojení do odberov počas oboch dní. Uvádzame tiež, že v prípade potreby ich relokácie na iné odberné miesto a ich súhlasu, im budú preplatené všetky náklady spojené so stravou, ubytovaním a cestovaním na nové odberné miesto.

"Zdravotníkov budeme zháňať aj ráno a tiež v priebehu dňa. Zo skúseností z Oravy a Bardejova veríme, že zdravotníci naozaj prídu a my budeme môcť postupne otvoriť všetky odberné miesta podľa plánu. K spokojnosti nám chýba ešte približne 700-800 zdravotníkov spadajúcich do kategórie „A“, teda tých, ktorí môžu realizovať stery samostatne. Naozaj sme vďační za každý pár pomocných rúk," povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Niektoré regióny majú, naopak, už teraz personálnu obsadenosť vrátane zdravotníkov dostatočne zabezpečenú. Patria medzi ne napríklad martinský, zvolenský či žilinský región. Výrazným spôsobom stúpa napríklad aj Bratislava, ktorá mala k 12.00 h. naplnenosť už 84 percent. "Myslím si, že do konca dnešného dňa bude to naplnenie ešte výrazne vyššie. Napriek tomu, že ide o nesmierne náročný proces a organizáciu, verím, že v konečnom dôsledku to bude naozaj úspešne zvládnutá operácia v prospech celého Slovenska," povedal minister obrany SR Jaroslav Naď.

S testovaním počas oboch víkendových dní pomôžu Ozbrojeným silám SR aj spojeneckí kolegovia z Rakúska a Maďarska. Celkovo by malo rady vojenských zdravotníkov posilniť až približne 250 ich zahraničných kolegov. Nasadení budú podľa potreby na území celého Slovenska. Minister dnes o aktuálnom vývoji situácie otvorene a jasne informoval aj členov vlády. Tá bude v prípade potreby zasadať aj v nedeľu s cieľom reagovať na aktuálny vývoj situácie.