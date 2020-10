KORONAVÍRUS Šeliga vyzýva na testovanie: Zároveň bude dobrovoľník v okrese Revúca

“Chcel by som vyzvať všetkých občanov, aby sa, ak im to čo i len trochu možnosti dovoľujú, zúčastnili celoplošného pretestovania. Mám osobnú skúsenosť z Oravy, kde sa ľudia zúčastnili a toto testovanie zachytilo mnoho ľudí, ktorí nemali príznaky a napriek tomu boli nakazení vírusom Covidu 19. Takýmto spôsobom ochránili seba, svojich bllízkych aj všetkých, ktorých by stretli v bežnom živote.” vyzýva občanov Juraj Šeliga, podpredseda parlamentu.

“Viem, že to bude na niektorých miestach komplikované, preto prosím o trpezlivosť a zodpovednosť. Toto testovanie nám pomôže znížiť stúpajúce počty nakazených a uchrániť tak životy ľudí, rovnako ako zabrániť kolapsu slovenského zdravotníctva.” uzatvára Juraj Šeliga, podpredseda NR SR (Za ľudí).