KORONAVÍRUS Naď ohlásil, že personálu na testovanie je už dosť: Nevylučuje ale mobilizáciu zdravotníkov!

„Aj na jeden, aj druhý deň by sa nám hodilo 2000 až 3000 takých zdravotníkov, ktorí môžu robiť stery,“ povedal s tým, že by bolo dobré niektoré tímy aj prestriedať. Naď potvrdil, že v týchto chvíľach sú do regiónov už rozvážané potrebné materiály a certifikáty. Podľa Naďa sa tak bude robiť až do sobotného rána.

Pracovníkov je už dostatok okrem zdravotníkov

"Personál vrátane hasičského zboru a administratívnych pracovníkov je už dostatočný. Teraz nám ostávajú už len zdravotníci, ktorých veľmi pekne prosím, aby sa zapojili," uviedol prosbu na brífingu Naď.

Možná aj mobilizácia

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) nevylúčil prípadnú mobilizáciu zdravotníkov v súvislosti s celoplošným testovaním na COVID-19. Na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval, že k politickému rozhodnutiu ešte nedošlo. Čakajú podľa jeho slov do popoludnia, keď budú mať presné čísla, koľko personálu poskytnú súkromné nemocnice, a koľkí zdravotníci sa ešte počas dňa prihlásia. Dodal, že ešte nie je definitívne rozhodnuté ani o tom, či bude aj druhé kolo testovania.

Voči tvrdeniam Kollára z SLK sa opätovne ohradil

Ten opätovne kritizoval predsedu Slovenskej lekárskej komory (SLK) Mariána Kollára za to, že ochorenie prirovnával ku chrípke. Ohradil sa tiež voči tvrdeniu, že časť ochranných pomôcok môže po testovaní nemocniciam chýbať. "Ozbrojené zložky majú svoje iné zdroje, ako tieto pomôcky získať, rovnako tak aj Správa štátnych hmotných rezerv," skonštatoval minister obrany.

Naď navyše apeluje na zdravotníkov, aby sa pripojili k operácii aj s tým, že každý z nich dostane finančnú odmenu po participácii na tejto operácii. Od včera večera až do dnešného rána sa podľa jeho slov k tejto výzve už pridalo 1100 zdravotníkov.