Pre KORONAVÍRUS sa uzavrela škola v rómskej osade Podskalka: Prevádzku prerušila aj škôlka

Škola s nultým až druhým ročníkom bude uzavretá do štvrtka (29. 10.), žiaci sa majú do lavíc vrátiť v utorok 3. novembra. Prevádzku prerušila aj miestna materská škola. "Materská škola Podskalka zároveň prerušila vyučovanie z dôvodu vysokej chorobnosti, ktorá bola v dňoch 22. a 23. októbra nad 20 percent," uviedla Veronika Lattová z tlačového referátu mestského úradu. Aj tu je vyučovanie prerušené do pondelka 2. novembra.