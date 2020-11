Vyučovacia hodina o verejných nákupoch sa stala súčasťou učebných osnov, informoval o tom Hlivák

"Usilovali sme sa preniesť naše skúsenosti vo veľmi zjednodušenej podobe do školských tried," priblížil Hlivák. Na interaktívnej hodine sa žiaci hrajú na podnikateľov, ktorí chcú štátu predať mobil. Na vlastnej koži si podľa neho vyskúšajú, aké to je, keď sa nehrá fér. Vytvára sa tiež priestor na kritické myslenie. Osnovy vychádzajú z pilotného projektu ÚVO, ktorý sa začal v roku 2018 na ZŠ Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Cieľom je posilniť prevenciu pred porušovaním zákona. V rámci výjazdových návštev navštívili s aktivitou základné školy v každom jednom regióne Slovenska. Následne úrad oslovil na spoluprácu Štátny pedagogický ústav.

Na základe metodického listu ŠPÚ môžu učitelia aktivitu zaradiť na druhom stupni základných škôl, priblížila Hapalová. Téma je zaradená tiež v osnovách predmetu finančná gramotnosť, možno ju začleniť aj do výučby v rámci etickej výchovy či občianskej náuky. ŠPÚ a ÚVO by mali spolupracovať aj pri vzdelávaní učiteľov.

Hapalová doplnila, že prostredníctvom zážitku sa deti oboznámia so základnými princípmi verejného obstarávania, ako sa môžu brániť, keď budú svedkami neférového jednania alebo ako majú konať, keď budú vo funkciách a budú mať moc rozhodovať o verejných financiách. Tvárou projektu je herec a režisér Milo Kráľ.