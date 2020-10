Známa cukrárka prehovorila o tom, ako ju ničí KORONAKRÍZA: Len toto podľa nej zachráni gastro odvetvie

Rodená Francúzka prezradila, aká bola skutočná pomoc od štátu pre podnikateľov a ako zo svojich úspor platila zamestnancov. S príchodom druhej vlny však ostala v neistote z toho, čo bude ďalej. Pacal je presvedčená, že vláda by mala pomôcť všetkým dotknutým odvetviam koronakrízou. Možné riešenie na záchranu gastro odvetvia vidí v tom, že gastrolístky, v ktorých je 800 miliónov eur ročne, by boli používané len pre gastroprevádzky. "Bola by to pre nás obrovská pomoc. Chápem, že mnohí by sa hnevali, že si nemôžu dovoliť kúpiť potraviny, ale mohli by dvakrát do mesiaca pozvať svoju rodinu na obed. Bol by to príjemne strávený čas s rodinou," myslí si.

Zdroj: Facebook/Natacha Becker-Pacal

Natacha poukazuje na skutočnosť, že za gastrolístky sa v súčasnosti dá nakúpiť aj iný tovar, na ktorý nie sú určené. Ako príklad uvádza neďalekú Viedeň, ktorá dávala počas prvej vlny poukážky pre gastro v celkovej hodnote 40 miliónov eur. Rovnako sa zamýšľa nad tým, prečo na nejaký čas naša vláda neznížila DPH pre gastro na desať percent či dokonca päť percent, aby v kríze pomohla gastro odvetviu a reštaurácie nemuseli zatvárať a krachovať.