Čiastočný lockdown sa dotkne aj škôl: Môžu byť zavreté až do Vianoc! Na online vzdelávanie dostanú dotácie

Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú fungovať tak, ako doteraz, oznámil minister školstva Tieto školy teda nebudú musieť prerozdeľovať žiakov na menšie skupiny, alebo sprísňovať opatrenia.

Školy môžu byť zavreté do Vianoc

Druhý stupeň základných škôl ostáva zatvorený až do piatka 27. novembra. Podľa ministra školstva sa potom rozhodne podľa epidemiologickej situácie. "Ak budú čísla naďalej zlé, školy ostanú zatvorené," uviedol s tým, že nie je vylúčené, že školy budú zatvreté do Vianoc.

Zmeny sa dotknú aj vysokých škôl. Minister školstva požiadal vysoké školy, aby prešli na online vzdelávanie. Rezort školstva to vysokým školám nemôže nariadiť, pretože vysoké školy fungujú samostatne a o zatvorení môže rozhodnúť len rektor. Osobitne sa budú riešiť zahraniční študenti.

Termín jesenných prázdnin sa mení

Školy budú mať v piatok a v pondelok pred a po dvoch plošných testovaniach prázdniny. Voľno je určené na to, aby prebehla v školách po testovaní dezinfekcia. Jesenné prázdniny tak budú v dňoch 30. 10. a 2. 11. a v piatok 6. 11. a v pondelok 9. 11. Šéf rezortu uviedol, že sa rozprávajú aj o tom, ako budú prebiehať ďalšie prázdniny - vianočné či prázdniny po polročnom vysvedčení. Ešte presne nevie, či sa budú termíny meniť. Všetko závisí od aktuálnej situácie.

Školy dostanú pomoc

Ministerstvo školstva začne posielať školám od 500 do 4000 eur na zakúpenie techniky na online vzdelávanie. Celkovo pošle ministerstvo školstva na školy sumu 6 miliónov eur. Gröhling chce, aby začali nakupovať techniku a s týmito peniazmi rátali. Školy dostanú financie podľa počtu žiakov. Školy od 15 do 99 žiakov dostanú 500 eur, školy od 100 do 300 žiakov dostanú 2000 eur. Školy nad 301 žiakov dostanú 4000 eur. Minister školstva tvrdí, že rezort má pripravenú stratégiu, ako podporiť školy v online vzdelávaní. Zatiaľ však peniaze bude školám posielať len z vlastných zdrojov.