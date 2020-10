KORONAVÍRUS Prinášame vám PREHĽAD najnovších opatrení vlády: Pripravte sa na čiastočný lockdown!

BRATISLAVA - Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobyt v prírode v okrese bydliska. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval po štvrtkovom rokovaní ústredného krízového štábu a vlády.

Školstvo

Školy od pondelka 26. októbra 2020 do piatka 27. novembra 2020 : Uzatvorené všetky školy a prechod na dištančnú výučbu.

Cieľ: limitácia interakcií a prenosu ochorenia medzi rodinami.

Výnimky :

- detské jasle

- materské školy

- 1. stupeň základných škôl

Hromadná doprava

Obmedzenie v hromadnej doprave od pondelka 26. októbra 2020 do nedele 15. novembra 2020.

Cieľ: zníženie mobility

Odporúčanie pre vyššie územné celky (VÚC) zrušiť bezplatnú regionálnu prepravu s výnimkou ŤZP.

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA (ORAVA, BARDEJOV)

- ORAVA (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín)

- BARDEJOV

Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020.

Pilotné testovanie začína už dnes - 23. októbra a potrvá do 25. októbra (počas víkendu).

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu :

- v čase od 1.00 do 5.00 h

- cesta na testovanie

- najbližšie potraviny, lekáreň, lekár

- starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby

- dojazd do bydliska do 25. októbra 2020

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska s negatívnym výsledkom testu (PCR test alebo antigénový test nie starší ako z 23. októbra):

- cesta do zamestnania

- sprievod dieťaťa do školy

- najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt

- pobyt v prírode (v okrese bydliska)

Testovanie na severe Slovenska

Ministerstvo obrany SR v súvislosti s testovaním obyvateľov Oravy a Bardejova oznamuje, že v prípade, že bude na odbernom mieste viacero ľudí, je odporúčané vrátiť sa neskôr, aby nedošlo k zhromažďovaniu a čakaniu.

Rezort obrany v tejto súvislosti odporúča reguláciu príchodu obyvateľov do odberných miest prostredníctvom univerzálneho odporúčacieho usmernenia . To bude časovo prerozdeľovať príchod obyvateľov na testovanie podľa abecedného poradia podľa priezvisk takto:

priezviská začínajúce na A, B, C, D v čase od 08.00 – 10.00 h,

priezviská začínajúce na E, F, G, H v čase od 10.00 – 12.00 h,

priezviská začínajúce na CH, I ,J ,K v čase od 12.00 – 14.00 h,

priezviská začínajúce na L, M, N, O v čase od 14.00 – 16.00 h,

priezviská začínajúce na P, R, S v čase od 16.00 – 18.00 h,

priezviská začínajúce na T, U, V, X, Y, Z v čase od 18.00 – 20.00 h.

Presný harmonogram si môžu samosprávy upraviť.

Na stránke www.somzodpovedny.sk sú k dispozícii zoznamy jednotlivých odberných miest na Orave a v Bardejove spolu s adresami (okres Tvrdošín https://www.somzodpovedny.sk/okres-tvrdosin/, okres Námestovo https://www.somzodpovedny.sk/okres-namestovo/, okres Dolný Kubín https://www.somzodpovedny.sk/okres-dolny-kubin/, okres Bardejov https://www.somzodpovedny.sk/okres-bardejov/). Priebežne sú tu tiež uverejňované všetky aktuálne informácie týkajúce sa pilotného ale aj celoplošného testovania obyvateľov SR. Rovnako sú na stránke k dispozícii inštruktážne videá a odpovede na najčastejšie otázky, a tiež formuláre, prostredníctvom ktorých sa môžu záujemcovia prihlásiť na pomoc pri testovaní.

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA (ZVYŠOK SLOVENSKA)

Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 .



Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:

- v čase od 1.00 do 5.00 h

- cesta na testovanie

- cesta do zamestnania, sprievod dieťaťa do školy

- najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt

- pobyt v prírode (v okrese bydliska)

- dojazd do bydliska do 25. októbra 2020 (nedeľa)

Režim na hraniciach

- pokračovanie náhodných kontrol na hraniciach s ČR

- prehodnotenie hraničného režimu so susednými krajinami v priebehu budúceho týždňa

Slovensko sprísni režim na hraniciach Ukrajinou. Na hraniciach s Českom sa bude pokračovať v náhodných kontrolách. Po štvrtkovom rokovaní ústredného krízového štábu a vlády o tom informoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).

Avizoval, že prehodnotením situácie na hraniciach by sa mal v pondelok (26.10.) zaoberať ústredný krízový štáb. Poznamenal, že pendleri by v súčasnosti nemali mať na hraniciach problém. V prípade sprísňovania opatrení deklaroval, že sa na nich bude brať ohľad.

Šéf rezortu vnútra zároveň potvrdil, že v súvislosti so zákazom vychádzania, ktorý na Slovensku začne platiť v sobotu (24.10.), nebudú policajné kontroly na hraniciach okresov. "Spoliehame sa na občanov, že pochopia, z akého dôvodu sa to zaviedlo," doplnil.