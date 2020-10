Meteorológovia vydali výstrahu: Pozor na vietor, varovanie aj pred povodňami

BRATISLAVA – Meteorológovia varujú v stredu do 13. hodiny pred vetrom na horách v rámci Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.

Priemerná rýchlosť vetra nad pásmom lesa má byť podľa SHMÚ od 70 do 85 kilometrov za hodinu. V nárazoch môže ojedinele dosahovať rýchlosť od 110 do 125 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," spresnil.

Meteorologické výstrahy na stredu Zdroj: SHMÚ

Pre okresy Malacky, Senica, Bratislava, Košice a Košice-okolie v povodí Hornádu platí stále hydrologická výstraha pred povodňami. V prípade Malaciek je táto výstraha na druhom stupni, pre ostatné okresy na najnižšom stupni.