Silný odkaz manželky lekára (†48) z Oravy, ktorého zabil koronavírus: Nikdy nebýval chorý!

Rastislav Melek je prvou obeťou koronavírusu z radov slovenských zdravotníkov. Ordinoval v obci Lokca v okrese Námestovo, pôsobil tu ako všeobecný lekár pre dospelých. Poslednýkrát vydýchol v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, kde bol niekoľko týždňov napojený na umelú pľúcnu ventiláciu.

"Pomohol tomu, kto potreboval, neodmietol a urobil vždy, čo mal...a bojoval do poslednej chvíle. Budete chýbať, pán doktor," zneli úprimné slová, ktoré na sociálnej sieti zverejnili pracovníci odboru zdravotníctva Žilinskej župy. Rastislava opísali ako skromného, vľúdneho človeka a veľmi dobrého obvodného lekára, ktorého mali pacienti radi.

K úmrtiu lekára sa vyjadril aj premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí.



Manželka: Zomrel na Covid, potvrdilo to CT pľúc

Mimoriadne silný odkaz však Slovákom vyslala najmä manželka zosnulého lekára. „Nikdy som nepísala na Facebooku verejné statusy, ale teraz musím. Bola som jeho manželka 14 rokov, nikdy nebýval chorý. Zanechal ma tu aj s 10-ročným dieťaťom a neviete si ani len predstaviť, aká je to bolesť," uviedla v úvode.

Záber z Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok - FN. V nevyužívaných priestoroch bývalej polikliniky zriadili pavilón na hospitalizáciu pacientov s nákazou COVID-19 (ilustračné foto).

Ďalšie slová smerovala predovšetkým k tým, ktorí nákazu považujú za výmysel. "Všetkým neveriacim odkazujem, áno zomrel na COVID. CT pľúc to potvrdilo. Boli úplne zničené. A bol úplne zdravý. Takže všetci, čo píšu, že sa ich to netýka, je len otázkou času, kedy sa ich to dotkne,“ uzavrela.