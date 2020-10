Žigov asistent opísal zákulisie víkendovej debaty: Premiéra Matoviča obvinil z vulgárneho správania

Rozčúlilo ho to, čo sa udialo v zákulisí, kým diskutovali súčasný minister financií Heger a bývalý minister hospodárstva Žiga. "Snažím sa na FB nepísať o práci a dlho som zvažoval, či dnešný zážitok vôbec zverejniť, ale napokon som sa rozhodol, že si ho nenechám pre seba," napísal.

Matovič sa v zákulisí nervózne prechádzal

O nevšedný zážitok sa postaral predseda vlády Igor Matovič, ktorý čakal ako ďalší hosť. "Po začiatku relácie prišiel do priestoru, kde hostia na obrazovke bežne sledujú jej priebeh. Keď Peter Žiga v relácii povedal: „Za celoplošným testovaním môže byť aj odvedenie pozornosti od nevydarenej pomoci ľuďom a premiérove PR.“ Matovič vykríkol: „Idiot, je to idiot, hajzel jeden.“ Obrátil sa na mňa: „Vy ste tu s ním? Odkážte mu, že je idiot.“," povedal podľa Stana Matovič.

Podľa Stana sa v zákulisí nervózne prechádzal a po slovách Žigu, ktorý spochybnil dostatočnú účinnosť plánovaných testov vraj nasledoval ďalší výkrik. "„Že sa nehanbí šíriť také kotlebovské reči,“ a pritvrdil: „Postaviť k múru a zastreliť!“," napísal na sociálnej sieti Stano.

Šokovaná kolegyňa

Poslaneckého asistenta a bývalého hovorcu rezortu hospodárstva sa mal Matovič následne spýtať, či sa nehanbí pracovať za mafiánske peniaze. "Tu si dovolím krátku vsuvku – ako poslaneckého asistenta ma platí NR SR – čiže sú to rovnaké štátne peniaze, aké dostáva predseda vlády, ministri a poslanci. To už nevydržala šokovaná kolegyňa, ktorá sa prišla len zo zvedavosti pozrieť, ako to v Markíze vlastne vyzerá a rozhorčene odpovedala: „Nie, nehanbíme sa a vy sa nehanbíte, ako sa správate, veď ste predseda vlády?“," napísal.

Zdroj: TV MARKÍZA

Matovič šiel následne do debaty. "Zamýšľam sa, čo to malo byť. Tlak, stres, výbušná povaha, divadlo, provokácia? Čo ja viem. Ale sú hranice, ktoré by vysoký ústavný činiteľ nemal prekračovať. Nenávistné reči o strieľaní kritikov sú príliš. Za 22 rokov v kontakte s politikou som sa s niečím takým nestretol, a to som už zažil fakt všeličo. Alebo som príliš útlocitný a nehodím sa do týchto nových čias?" dodal s tým, že nič nefotil ani nenahrával.