KORONAVÍRUS Gröhling: Plošné testovanie bude dôležité hlavne pre školy, učiteľov a žiakov

BRATISLAVA – Plošné testovanie bude dôležité hlavne pre školy, učiteľov, žiakov, zamestnancov nemocníc a všetkých ľudí, ktorí nerobia z domu a prichádzajú do kontaktu s inými. Na sociálnej sieti to v súvislosti s plošným testovaním obyvateľov Slovenska na nový koronavírus uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Šéf rezortu školstva tvrdí, že je to správne riešenie. "Povedzme si, akú máme inú možnosť? Tento plán si už všíma aj zvyšok Európy a myslím si, že sa budú môcť inšpirovať," uviedol minister školstva. Pripomenul, že test bude bezplatný. "Rýchlo a efektívne identifikujeme tých, ktorí by mohli šíriť nákazu. Máme inú možnosť? Nerobiť nič a čakať, kedy sa ľuďom prejavia príznaky, nakazia ďalších a nemocnice to nebudú zvládať," uviedol Gröhling.

"Prosím, aj po testovaní buďme naďalej zodpovední. Dodržiavajme hygienu, odstupy, rúška," povedal minister školstva. Ako dodal, iba vďaka spoločnej zodpovednosti sa budeme vedieť vrátiť k bežnému životu.

Do konca októbra Ozbrojené sily SR pripravia a počas novembra zrealizujú plošné testovanie obyvateľstva v súvislosti s novým koronavírusom. Po nedeľnom (18. 10.) zasadnutí vlády to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že pôjde o operačnú misiu s názvom Spoločná zodpovednosť. Uviedol, že plánujú nasadiť všetkých disponibilných vojakov, policajtov a hasičov.