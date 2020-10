V sociálne znevýhodnených oblastiach chýba v materských školách miesto pre deti, tvrdí Repčíková

BRATISLAVA - V sociálne znevýhodnených oblastiach chýba kapacita v materských školách (MŠ) pre približne 600 detí v 239 obciach. Uviedla to poradkyňa ministra školstva Saskia Repčíková v súvislosti so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré má začať platiť od 1. septembra 2021.

"Deti zo znevýhodnených podmienok majú niekoľko šancí na to, aby navštevovali MŠ. Môžu využiť príspevok na dopravu a navštevovať MŠ v susednej obci, kde to bude možné. Môžu vzniknúť aj priestory prebudovaním z nevyužívaných priestorov materských škôl, prípadne iných priestorov, ktoré neslúžili na vzdelávanie," povedala Repčíková. Podľa nej ide napríklad o osvetové či komunitné centrá.

"Viac ako polovica detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na Slovensku sa nezúčastňuje predprimárneho vzdelávania," uviedla štátna tajomníčka rezortu školstva Monika Filipová. Podľa nej sa takéto deti ťažšie zaraďujú do škôl. Ako tvrdí, ak sa zvýši podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na predprimárnom vzdelávaní, pomôže to k zníženiu prepadania detí na základných školách.

V školskom roku 2019/2020 bolo v MŠ 180.000 disponibilných miest, zapísaných bolo 152.000 detí, povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). V absolútnych číslach minister potvrdil, že miest v MŠ je dostatok, ale musia ich riešiť lokálne. V niektorých lokalitách škôlky chýbajú. Repčíková potvrdila, že aj keď sa v MŠ nachádza dosť miest pre deti, nie sú rozložené rovnomerne, respektíve niekde chýbajú. "Niekde je taký prebytok miest, že sa na predprimárne vzdelávanie prijímajú aj dvojročné deti, pretože je tam prevyšujúca kapacita," povedala.

Nedostatok miest v MŠ signalizujú podľa slov Repčíkovej veľké mestá, napríklad Bratislava, kde je to však problém niektorých mestských častí. "Keď sme rátali s tým, že by sa deti medzi jednotlivými mestskými časťami mohli presúvať, tak kapacita je približne dostatočná. Dokonca v tomto a budúcom roku sú ďalšie MŠ v niektorých mestských častiach a ponúknu nové miesta. Tým by sa mohol riešiť celkový kapacitný problém," poznamenala. Ako dodala, nerieši to však problém, že v niektorých mestských častiach je záujem obrovský a tie mestské časti nestíhajú vytvárať miesta pre deti.