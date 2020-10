KORONAVÍRUS Nárok na pomoc majú aj tí, ktorým bránil súbeh zamestnania a SZČO, odkázala Milanová

BRATISLAVA - Opatrenia, ktoré prijala vláda v prípade Prvej pomoci+, odstránia komplikácie, v dôsledku ktorých prepadávali počas prvej vlny pandémie COVID-19 cez sito štátnej pomoci mnohí aktéri z kultúrno-kreatívneho priemyslu - najmä tí, ktorí kombinujú príjem zo zamestnania a slobodného povolania. Na štvrtkovom tlačovom brífingu, pri informácii o ďalších krokoch na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu, to uviedla ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO).

Tlačová koferencia Ministerstva kultúry:



„Kým v prvej vlne nemohol pomoc čerpať napríklad muzikant, ktorý má hlavné príjmy z umeleckej činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), no zároveň má drobný pracovný úväzok, napríklad v základnej umeleckej škole, teraz už túto možnosť mať bude. Ak mu klesli tržby zo slobodného povolania minimálne o 80 percent, má nárok na finančnú pomoc vo výške 810 eur, z ktorej bude odrátaný čistý zárobok zo zamestnaneckého pomeru," ozrejmila Milanová. Pre detaily odporúčala navštíviť stránku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR), ktoré je gestorom Prvej pomoci+.

Ministerka pripomenula aj vládou v stredu (14. 10.) schválený balík noviel zákonov, ktoré nadväzujú na legislatívne úpravy z mája a predlžujú okrem iného pomoc organizátorom nútene zrušených podujatí. "Majú možnosť predĺžiť platnosť zakúpených vstupeniek, prípadne ich vymeniť za vouchere,“ ozrejmila. "Predlžuje sa tiež dobrovoľnosť platenia príspevkov do verejnoprávnych umeleckých fondov – Literárneho, Hudobného a Fondu výtvarneho umenia," dodala. Povinnosť zrážať príspevok z autorských odmien sa podľa vládou schválenej novely nevzťahuje ani na odmeny vyplatené v roku 2021.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Milanová pripomenula, že v rámci novely sa uvoľňujú ruky verejnoprávnym podporným fondom – Fondu na podporu umenia, Audiovizuálnemu fondu a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. "Budú môcť oveľa pružnejšie reagovať na mimoriadne situácie, ako je aj súčasná pandémia nového koronavírusu a jej dosahy na kultúru a kreatívny priemysel," priblížila šéfka rezortu kultúry.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Avizovala, že ďalšia adresná a cielená pomoc je pripravená na základe registra, v ktorom sa môžu do 19. októbra zaevidovať ľudia pracujúci v kultúrno-kreatívnom priemysle. "Je to podklad na ďalšie rokovanie s ministerstvom financií," zdôraznila Milanová, ktorá opätovne vyzvala na vyplnenie dotazníka a registráciu tých, ktorých sa to týka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky MK Matúš Bieščad pripomenul, že s prípadnými otázkami je možné sa obrátiť na rezort mailovou cestou, prípadne využiť call centrum v pracovných dňoch od 09.00 do 16.00 h. "Momentálne evidujeme približne 4000 vyplnených formulárov," dodal Bieščad.