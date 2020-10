Mikas pod paľbou kritiky, nie však pre jeho vyjadrenia: Reakcia trénera Molnára, odhodlaný pomôcť

Je však nepísaným pravidlom, že človek, ktorý sa tak často objavuje na internete, v televízii a jeho tvár nájdete aj na stránkach novín, sa stáva terčom chvály a aj kritiky. Verejnosť, predovšetkým tí, ktorí svoje názory vyjadrujú anonymne "ťukaním" do klávesnice z pohodlia svojho domova, si vôbec nedáva servítku pred ústa. Nehodnotia pri tom len odborné znalosti, ale aj vzhľad. A inak to nie je ani v prípade ostro sledovaného Mikasa.

Ján Mikas Zdroj: Topky/Maarty

Tréner Maroš Molnár, ktorý s tímom odborníkov v relácii Extrémne premeny mení Slovákov, ktorí majú problém s váhou na nepoznanie, priznal, že jeho schránku zaplnili správy, ktoré sa týkali práve hlavného hygienika.

"Píšete mi, aby som pána Mikasa zobral do Extrémnych premien. Ale to nemôže vychádzať̌ z vás, musí́ to chcieť̌ on sám, urobiť̌ premenu. Hlavne by nemal zakazovať̌ šport. Povzbudzuje imunitu, drží́ nás sviežich, neupadáme do depresie. Naše deti musia športovať̌, ak nechceme podporovať̌ obezitu. Ja som otvorený́ každej výzve. Som odhodlaný́ pomôcť̌ aj pánovi Mikasovi," uviedol Molnár, ktorý svojim vyjadrením mieril aj k aktuálnym sprísneným opatreniam. Fitness centrá totiž od štvrtka opäť zatvárajú svoje brány.

Maroš Molnár sa vyjadril na sociálnej sieti. Zdroj: Reprofoto:Instagram/Maros Molnar

Molnár ale neskôr vysvetlil, že jeho slová neboli myslené útočne. "Viem, všetci prežívame teraz náročné́ časy a neistotu....Áno, dotkne sa nás to všetkých....Reakcia na pána Mikasa nebola absolútne útočná. Som ten, ktorý́ sa naozaj snaží́ pomáhať̌ ľudom, s ich prosbou o pomoc," napísal s tým, že správy, aby Mikasa pozval do Extrémnych premien, mu nechodili len od "svalovcov", ktorých trápia aktuálne nariadenia, ale aj od bežných ľudí.

"Ak som sa pána Mikasa dotkol, ospravedlňujem sa.... Vyjadril som však svoj názor na situáciu, ktorá́ tu vznikla.... Stojím si za tým, že šport povzbudzuje imunitu, drží nás sviežich, neupadáme do depresie, je prevenciou voči iným vážnym ochoreniam. Tiež som prízvukoval, že každý, kto chce sa môže prihlásiť do Extrémnych premien. Idem, teda hľadať riešenia, kedže fitká budú zatvorené....," dodal okrem iného Molnár, ktorý ľuďom poradil, aby si počas náročného obdobia zacvičili aspoň doma a nezabúdali na zdravú stravu.

Dvere nezavrú len fitness centrá

Od štvrtka od 6.00 hodiny sa zatvárajú všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness – teda sauny, vírivky, kúpele, či zábaly, fitness centrá či prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, akými sú kiná alebo divadlá. V stredu o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková. Opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.

Zmeny, ktoré do platnosti vstúpili vo štvrtok, sa týkajú aj nosenia rúšok, podnikov, nakupovania či organizovania hromadných podujatí. Podrobnosti nájdete tu.