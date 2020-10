KORONAVÍRUS opäť mení pravidlá: Veľký prehľad! Prísne nariadenia pre podniky a rúška povinné takmer všade

BRATISLAVA – Pripravte sa na zmeny! Platiť začnú už dnes. Vo štvrtok od 6.00 hodiny až do odvolania bude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy. Informoval o tom Marek Eliáš z komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva SR. Tým však zoznam opatrení nekončí.

ÚVZ SR zdôraznil, že potrebné bude mať prekrytý nos aj ústa, a to rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom či šatkou. Výnimku z tejto povinnosti majú deti do šesť rokov. Rovnako osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce, čiže v extraviláne, ale to len vtedy, pokiaľ budú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako päť metrov.

Zdroj: Getty Images

Výnimka na nosenie rúška platí aj pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra, pre žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, ďalej pre osoby pri výkone športu, pre fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie, pre nevestu a ženícha pri sobáši.

Ďalej pre umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. Vzťahuje sa aj na tlmočníkov do posunkovej reči pri výkone povolania a zamestnancov, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami.

Dôrazné odporúčanie

Hygienici zároveň dôrazne odporúčajú, aby deti od troch do šiestich rokov mali na verejnosti (interiér, exteriér, verejná hromadná doprava) prekryté horné dýchacie cesty.

Ján Mikas Zdroj: Topky - Maarty

"Ochrana horných dýchacích ciest má veľký význam pri prevencii ochorení prenášaných z človeka na človeka respiračnou cestou. Predstavuje bariéru medzi človekom a vonkajším prostredím," uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že výrazne znižuje množstvo potenciálne nákazlivých kvapôčok vo vdychovanom a vydychovanom vzduchu.

Povinné nosenie rúšok v exteriéri bolo prijaté na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie s ohľadom na prognózy jej vývoja. ÚVZ SR pripomenul, že počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 výrazne narastá. Zdôraznil, že nosičmi vírusu sú aj osoby bez príznakov ochorenia.

Dvere zavrú kiná aj fitness centrá

Rovnako od štvrtka od 6.00 hodiny sa zatvárajú všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness – teda sauny, vírivky, kúpele, či zábaly, fitness centrá či prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, akými sú kiná alebo divadlá.

Istý čas budete musieť cvičiť doma či vonku. Zdroj: gettyimages.com

V stredu o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková. Opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.

Prísne pravidlá pre podniky

Prevádzkovateľ verejného stravovania sa bude môcť rozhodnúť, či podnik zatvorí, alebo ho nechá otvorený a nebude podávať jedlo a pitie vo vnútri. Na terase ho podávať môže. Jedlá a nápoje budú môcť prevádzky predávať zákazníkom zabalené so sebou.

Platí však obmedzenie otváracích hodín do 22.00 h s výnimkou predaja cez okienko alebo donáškových služieb. Na terasách nebude platiť podmienka jeden zákazník na 15 štvorcových metrov, ak prevádzka zabezpečí a dodrží odstupy dva metre medzi stolmi. Inak bude platiť podmienka, že počet zákazníkov v prevádzke nesmie prekročiť koncentráciu v jednom okamihu jeden zákazník na 15 štvorcových metrov z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov.

Nevzťahuje sa ale na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby. Ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 štvorcových metrov, v prevádzke sa môže v jednom okamihu nachádzať len jeden zákazník, výnimku pre deti hygienici zachovali.

Vyhradené hodiny pre seniorov

Do priestorov obchodného domu bude môcť vstúpiť iba osoba s telesnou teplotou najviac 37 stupňov Celzia. Aj pre obchodné domy platí obmedzenie jeden zákazník na 15 štvorcových metrov predajnej plochy všetkých prevádzok určenej pre zákazníkov, opäť platí výnimka pre deti. Do tejto plochy sa nezapočítavajú spoločné priestory obchodného domu.

Prevádzky verejného stravovania v obchodných domoch budú taktiež môcť podávať jedlo a nápoje iba zabalené so sebou. Konzumácia jedál a nápojov v obchodných domoch nebude povolená.

V predajniach potravín a v drogériách nakúpia od pondelka do piatka v čase od 9.00 h do 11.00 h iba seniori nad 65 rokov. "Seniori však budú môcť nakupovať aj v inom čase. Dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva," doplnil ÚVZ SR.

Zdroj: TASR/AP

Stopka pre hromadné podujatia

Od štvrtka bude zakázané usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy, na ktorých by bolo v jednom okamihu viac ako šesť osôb. Toto nariadenie však bude mať viacero výnimiek.

Výnimku zo zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19. Nesmie byť starší ako 12 hodín. Takéto hromadné podujatia musia byť ohlásené na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred začiatkom, pričom treba uviesť presný čas a miesto jeho konania. Pri splnení týchto podmienok možno na podujatí podávať jedlá a nápoje.

Zákaz neplatí pre obrady krstu, sobáša a pohrebu, vrátane ich civilných verzií. Účastníci musia dodržiavať vzdialenosť dva metre medzi osobami, okrem prípadov, v ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné. Počet účastníkov v interiéri v jednom okamihu nesmie prekročiť limit jedna osoba na 15 štvorcových metrov.

Na bujarú zábavu na koncerte si musíme počkať. Zdroj: Getty Images

Výnimka zo zákazu platí aj pre hromadné podujatia nevyhnutné pre realizáciu najvyšších súťaží v hokeji, futbale, hádzanej, basketbale a volejbale. Presný zoznam definuje ÚVZ SR v opatrení hlavného hygienika SR Jána Mikasa. Tieto podujatia sa však musia konať bez obecenstva za dodržania podmienok, ktoré ÚVZ SR zverejní na svojom webovom sídle.

Zákaz hromadných podujatí sa naďalej nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, ďalšie zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa konajú na základe zákona, tiež na voľby za dodržania stanovených podmienok.