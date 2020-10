Fico vyzval Matoviča, aby prišiel s riešením zákazu zisku zdravotných poisťovní

BRATISLAVA – Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico vyzval premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby prišiel s takým legislatívnym riešením, ktoré by umožnilo zákaz zisku zdravotných poisťovní, ktoré by bolo v súlade s legislatívou. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii. Ak by tak spravil, 26 poslancov Smeru by takýto návrh podporilo.

"Vyzývam Matoviča a jemu podobných, nech prídu s riešením, ktoré je ústavné a nebude odporovať rozhodnutiu Ústavného súdu SR z roku 2011 a my v Smere dvihneme za to ruky, lebo my sme proti zisku zdravotných poisťovní," povedal.

Podľa Fica to nebola jeho strana, ale pravicové vlády, ktoré sa rozhodli, že na Slovensku bude pluralita zdravotných poisťovní, teda jedna štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa a súkromné zdravotné poisťovne.

Zdôraznil, že keď bol v roku 2009 Smer-SD vo vláde, prijal sa zákon o zákaze zisku zdravotných poisťovní. Na jeho základe mali zdravotné poisťovne povinnosť všetky peniaze v podobe zisku vrátiť naspäť na prefinancovanie zdravotnej starostlivosti. Na Ústavnom súde ho podľa Fica napadlo 49 pravicových poslancov. Ten v roku 2011 rozhodol o tom, že je protiústavné zakazovať zdravotným poisťovniam vytvárať a užívať si zisk.

Fico považuje za nezmysel mať pluralitný systém zdravotných poisťovní. "Som presvedčený, že na Slovensku by ani nemusela byť zdravotná poisťovňa, pretože existuje iný spôsob financovania zdravotnej starostlivosti. Som absolútnym zástancom toho, že zdravotné poisťovne nemôžu mať zisky. Vždy som to tvrdil a budem to tvrdiť, ale rešpektujem rozhodnutie Ústavného súdu SR," doplnil.

Domnieva sa, že zdravotné poisťovne majú právo iba na tzv. správny fond, cez ktorý si majú financovať svoje potreby, platy, administratívu či prenájmy. Zisk by mal byť využitý na zdravotnú starostlivosť. Pripomenul, že SR bolo atakované vo viacerých arbitrážach, no ani v jednom Slovensko neprehralo a nemuselo platiť žiadnej zdravotnej poisťovni.

Matovič v stredu (7. 10.) obvinil šéfa Penty Jaroslava Haščáka, že vďaka podpore bývalých premiérov Roberta Fica a Petra Pellegriniho pripravil cez zdravotnú poisťovňu Dôvera štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu od roku 2017 o 243 miliónov eur, ktorú plánuje štát dofinancovať sumou 100 miliónov eur.