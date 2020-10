Minister sa ohradil voči používaniu chemických zbraní: Dôrazne to odsudzujem, ohlásil Korčok

Organizácia pre zákaz chemických zbraní v utorok potvrdila, že v skúmaných vzorkách odobratých ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému boli nájdené stopy nervovoparalytickej látky zo skupiny novičok.

Use of #novichok against Alexei @Navalny confirmed by @OPCW. Clear & vocal #NO to use of chemical weapons under Chemical Weapons Convention.

Persistent position of #Slovakia as fervent supporter of @OPCW and its activities.