KORONAVÍRUS sa naďalej šíri: V Humennom zavreli triedu v ďalšej základnej škole

Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

HUMENNÉ - Domácu karanténu nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom žiakom 8.B triedy základnej školy (ZŠ) na Hrnčiarskej ulici. Do pondelka 5. októbra tak v izolácii v Humennom zostávajú žiaci spolu šiestich tried z dvoch ZŠ. Žiaci špeciálnej triedy materskej školy (MŠ) na Tyršovej ulici a niekoľko zamestnancov zariadenia zostáva v karanténe do odvolania.