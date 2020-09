MIMORIADNE Na Slovensku bude od zajtra platiť núdzový stav: Pre občanov to nie je riziko

Podľa premiéra bude núdzový stav trvať zatiaľ 45 dní. "Uvidíme, ako sa nám prejavia cestovačky cez Dušičky a následne sa rozhodneme, či pokračujeme, alebo sa budeme môcť vrátiť do normálu," uviedol premiér na sociálnej sieti.

Núdzový stav zatiaľ trvá 45 dní

Núdzový stav bude podľa prijatého uznesenia platiť "dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky". Vláda ho vyhlasuje v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo, alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt. Najdlhšie môže v zmysle zákona trvať 90 dní.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Dôvodom na opätovné vyhlásenie núdzového stavu je pandémia nového koronavírusu. Vláde ho odporučil prijať ústredný krízový štáb. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca, trvá odvtedy naďalej.

Nie je to zvýšené riziko pre občanov

Vyhlásenie núdzového stavu nepredstavuje žiadne zvýšené riziko pre občanov. Vláda ho vyhlásila pre prípad, že bude treba lepšie a efektívnejšie zabezpečovať ochranné prostriedky pre zdravotníkov či domovy sociálnych služieb. Umožňuje tiež zabezpečiť, aby personál nemocníc fungoval tam, kde treba, alebo reprofilizáciu nemocníc. Minister vnútra Roman Mikulec to uviedol v stredu počas rokovania vlády.

"V prvej vlne sme mali núdzový stav, toto je to isté, a mnohí občania SR ani len netušili o tom, že je núdzový stav zavedený," poznamenal minister. Ako doplnil, núdzový stav zavádzajú aj preto, aby v prípade narastajúceho počtu nakazených mali pripravený mechanizmus mobilizačných alebo karanténnych opatrení. To, či budú obnovené karanténne centrá alebo sa budú zatvárať hranice, minister nechcel predpovedať. Zdôraznil, že to závisí od vývoja situácie, naplnenosti nemocníc a zodpovednosti občanov.

Mikulec tiež pripustil, že núdzový stav by umožnil počas blížiacich sa sviatkov zaviesť zákaz vychádzania. Ak sa však zmierni nárast infikovaných, nebude to nutné. Šéf rezortu vnútra v tejto súvislosti vyzval ľudí na dodržiavanie opatrení. "Nosenie rúšok je to minimum, čo môžeme urobiť," dodal.

Nedá sa to rozdeliť na sektory

Núdzový stav sa nedá rozdeliť na sektory. Tvrdí to minister obrany Jaroslav Naď. Deklaruje, že silové zložky sú pripravené kedykoľvek poskytnúť súčinnosť počas druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19. "Špekulácie, že by sa to delilo na sektory, boli nešťastne komunikované bývalou vládou. Nezakladá sa to na ústavných veciach. Ak niekto komunikoval, že núdzový stav bol iba pre zdravotníctvo, tak to bolo nad rámec ústavy," konštatuje Naď.

Pripomína, že zložky ministerstva obrany nemôžu zasahovať, pokiaľ ich úlohou nepoverí oprávnená zložka, ktorou je Policajný zbor či ústredný krízový štáb. Zatiaľ vojakov nepožiadal nikto ani o pomoc pri testovaní, poznamenal minister. Tak ako aj v prípade prvej vlny vojaci sú podľa Naďa pripravení strážiť hranice, ak to bude potrebné.

Chronológia krokov súvisiacich s platnosťou mimoriadnej situácie a núdzového stavu na Slovensku:

11. marca - Vláda SR vyhlásila od 12. marca mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

12. marca - Mimoriadna situácia začala platiť od 06.00 h ráno na celom území Slovenskej republiky.

15. marca - Vláda vyhlásila pre štátne nemocnice na Slovensku núdzový stav. Opatrenie malo podľa vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho (vtedy Smer-SD) umožniť presuny personálu, materiálu a techniky. Zdravotníci v tomto čase nemohli odmietnuť prísť do práce, resp. vyhlásiť štrajk.

16. marca - Núdzový stav, ktorý vstúpil do platnosti o 6. hodine, sa dotkol všetkých nemocníc a ústavov v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. Išlo o 22 zdravotníckych zariadení po celom Slovensku:

19. marca - Núdzový stav vyhlásený od pondelka 16. marca v súvislosti s výskytom nového koronavírusu pre štátne nemocnice, začal platiť pre ďalšie subjekty, pôsobiace v zdravotníctve. Rozšírenie platnosti v stredu 18. marca schválila vláda.

24. marca - Vláda SR vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy dôchodcov. Ako informoval premiér Matovič, štát chcel chrániť seniorov, ktorí sú v prípade pandémie nového koronavírusu najzraniteľnejšou skupinou.

18. apríla - Núdzový stav začal od soboty 18. apríla platiť aj pre ambulantných lekárov, všeobecných i špecialistov.

10. júna - Vláda schválila skončenie núdzového stavu uplynutím 13. júna. K tomuto dátumu sa zrušila pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zákaz uplatňovania práva na štrajk. Zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať sa zrušil už od 10. júna.

13. júna - Núdzový stav sa skončil o polnoci zo soboty na nedeľu 14. júna. Nemocnice začali pracovať v štandardnom režime. Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády z 11. marca ostala v platnosti aj naďalej.