Potratový zákon má pauzu: SaS nikomu nič nediktuje! OĽaNO hovorí o porušení koaličnej zmluvy

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že novelizácia zákona v oblasti potratov dostala nateraz pauzu. Udialo sa tak po sériách protestov niektorých koaličných a opozičných poslancov SaS a nezaradených z Hlasu-SD. Na podnet podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu sa tento bod presúva na októbrovú schôdzu. Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková však odmieta, že by poslanci Smeru či Hlasu hlasovali po vzore SaS.

"Toto nie je postup len SaS. Rokujeme s veľkou časťou klubu Za ľudí. Tiež sme neboli nadšení z toho, že takýmto spôsobom trápime kolegov. Budeme sa korigovať, aby to bolo najrýchlejšie a najkultivovanejšie. Keď to nešlo kultivovanou debatou, tak sme im to ukázali hlasovaním a dúfam, že teraz už to bude možné formou nejakej dohody," povedala po dnešnej schôdzi šéfka výboru Bittó Cigániková.

SaS nikomu nediktuje ako hlasovať, odkazuje Bittó Cigániková

"Hádam si nikto nemyslí, že Hlas alebo Smer budú hlasovať ako diktuje SaS, lebo toto naozaj nehrozí a je hlúpe vôbec niečo takéto naznačovať," zmyla akékoľvek domnienky o spolupráci Bittó Cigániková.

Liberálov obvinili z porušenia koaličnej dohody

Po dnešnom kroku sa ozval aj predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Ten povedal, že správanie poslankyne Bittó Cigánikovej svedčí o porušení koaličnej dohody. „Náš koaličný partner SaS ukázal, že sa obávajú ísť do hlasovania, aj keď sme sa dohodli, že každý bude hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia,“ uviedol podľa Denníka N šéf klubu Šipoš.

Hlas-SD má tiež svoje dôvody, prečo hlasovanie blokovali

Svoje dnešné blokovanie hlasovania odôvodnili aj nezaredení poslanci z Hlasu-SD. "Z výpisov hlasovania je úplne zrejmé, že rovnaký postup volili okrem poslancov Hlasu - SD nielen predstavitelia ďalších dvoch opozičných, ale aj dvoch koaličných strán. Ak chce časť vládnych poslancov nasilu pretláčať otázky, v ktorých zjavne neexistuje celospoločenský konsenzus a ich riešenie uprostred pandémie nie je vôbec namieste, musia mať aspoň dostatočnú politickú podporu, a tú pri hlasovaniach nemali. Hlas-SD preto zotrváva na svojom stanovisku, že najlepším riešením je stiahnuť tieto návrhy z rokovania parlamentu a riešiť prednostne otázky, ktoré sú dnes pre Slovensko kľúčové, teda dôsledky pandémie a hospodársku krízu," povedala hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

Ukončenie schôdze bez hlasovania o potratoch

O zmenách v potratovej legislatíve sa na 12. schôdzi Národnej rady (NR) SR nehlasovalo. Poslanci v stredu ráno hlasovaním rozhodli, že aktuálnu septembrovú schôdzu ukončia a novelu zákona o zdravotnej starostlivosti upravujúcu oblasť potratov presunú na ďalšiu. Presunúť tento bod programu navrhol podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) po tom, čo aj v stredu ráno pokračovala obštrukcia niektorých poslancov pri hlasovaní o novele. Poslanci SaS a Hlasu gestom vytiahnutých hlasovacích kariet dali najavo svoj protest v kontexte tohto zákona. Kartu zdvíhal aj expremiér Peter Pellegrini.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Po odsúhlasení 117 zákonodarcov bola táto téma presunutá na ďalšiu, októbrovú schôdzu. Proti bolo 17 poslancov, zdržal sa jeden a nehlasovali traja poslanci.

Nebolo to prvýkrát, zasiahol až Šeliga

Opakoval sa tak scenár z večerného utorkového hlasovania, keď viacerí koaliční i opoziční poslanci pri rozhodovaní vytiahli svoje hlasovacie karty. Plénum preto nebolo uznášaniaschopné a nemohlo v hlasovaní pokračovať. Po opakovaných obštrukciách preto Šeliga večer prerušil rokovanie a hlasovanie presunul na stredu ráno.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá má upraviť oblasť potratov, je v druhom čítaní, poslanci mali teda definitívne rozhodnúť, či legislatívu schvália alebo nie. Hlasovať mali zároveň o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložili predkladateľka návrhu Anna Záborská (OĽANO) i šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS). Napokon sa však hlasovanie presúva na októbrovú schôdzu.

Výsledok hlasovania označila za "výhru zdravého rozumu" aj bývalá ministerka vnútra a nezaradená poslankyňa z Hlasu-SD Denisa Saková. "Len to potvrdzuje náš názor - ľudí trápia úplne iné starosti a nie tieto pseudotémy," myslí si Saková. Hlas, podobne ako SaS deklaruje, že súčasná potratová legislatíva je nastavená dobre a nie je to teraz téma dňa.