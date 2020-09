Záborská predložila návrh zmien v potratovej novele, hovorí o kompromise

Anna Záborská

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Záborská (klub OĽANO) v utorok v pléne predložila pozmeňujúci návrh k vlastnej potratovej novele. Povinnosť dvoch lekárskych posudkov pri potrate pre ohrozenie života matky či plodu by sa mala zmeniť na právo. Navrhované zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ťažkým genetickým poškodením ostáva vo výške 3170,14 eura, premietnuť by sa mohlo do nového príplatku. Upraviť navrhuje podmienky plynutia lehoty 96 hodín na rozmyslenie pre ženu pred potratom.