Cigániková hovorí o bariérach v potratovej novele, nevidí v nej pomoc

Jana Bittó Cigániková

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Problémom pri potratovej novele zákona z dielne Anny Záborskej (OĽANO) sú bariéry v prístupe k potratom, nevidieť v ňom pomoc matkám. V pléne Národnej rady (NR) SR to skonštatovala predsedníčka zdravotníckeho výboru NRSR Jana Bittó Cigániková (SaS). Upozornila, že novela sa plánuje schváliť "podvodným spôsobom", pretože plénum sa jej bude v utorok venovať až do jej prerokovania a následne o nej hlasovať. To podľa nej zníži kvórum, pretože v pléne zvyčajne večer býva menej poslancov.