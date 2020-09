Senec má podľa súkromníka problém s odpadom: Možno ho nebude kam odvážať

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Michal Svítok

SENEC - Je len otázka času, kedy nastane moment, že sa odpady z mesta Senec vyvážať nebudú pravidelne či vôbec. Upozornil na to generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo Peter Krasnec. Jeho firma už mestu oznámila, že pre ukončenie prevádzky skládky v lokalite Červený Majer a s tým súvisiace problémy so zneškodnením odpadov na okolitých skládkach nebude od 28. septembra do 2. októbra zabezpečovať zvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov.