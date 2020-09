KORONAVÍRUS Matovič oznamuje nové opatrenia: Núdzový stav, návrat rúšok, obmedzia aj pohostinstvá!

Ústredný krízový štáb navrhuje návrat núdzového stavu v dôsledku pandemickej situácie

hromadné podujatia sa výrazne obmedzujú, výnimky majú len svadby, pohreby a podobné rodinné zhromaždenia

povinnosť nosenia rúšok sa v školách predĺži, povinnosť nosiť rúško v exteriéri sa opäť vráti

opäť sa zavedie povinnosť určitého množstva ľudí na prevádzke a v obchodoch

opatrenia na hraniciach sa predbežne meniť nebudú, hygienik Mikas to odôvodňuje podobnou situáciou u našich susedov

prevádzky verejného stravovania môžu byť otvorené od 6:00 ráno do 22:00 večer

Naša krajina prechádza zlomovým bodom, ktorého súčasťou budú veľmi pravdepodobne ešte prísnejšie epidemiologické opatrenia, než aké boli v kuloároch doteraz. Rozhodol o nich dnes krízový štáb.

Zdroj: Topky/Maarty

Návrat núdzového stavu

Na Slovensku by sa opäť mal vyhlásiť núdzový stav. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu. Po rokovaní ústredného krízového štábu to avizoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Tento krok musí ešte odobriť vláda. "Nebude len na oblasť zdravotníctva, bude to všeobecný núdzový stav," vysvetlil Matovič. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca, trvá odvtedy naďalej.

Zdroj: Topky/Maarty

Núdzový stav možno vyhlásiť najdlhšie na 90 dní. Podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu možno počas neho v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia ľudí.

Zasadnutie stále prebieha, takže vláda ďalšie odporúčania a pravidlá spresní ešte neskôr. Ako bolo očakávané, Mikas oznamuje, že zmeny sa dotknú hromadných podujatí, stravovacích zariadení, rúšok či dokonca núdzového stavu. Mikas oznamuje, že zmeny na hraniciach po prehodnotení nenastanú. Maďarsko a Rakúsko tak ostávajú medzi menej rizikovými krajinami. "Máme podobné problémy, ako naši susedia, takže sme to zvážili a opatrenia na hraniciach by neboli korektné a ani vhodné," myslí si Mikas.

Zdroj: Topky/Maarty

Mikas vyhlásením oznamuje zákaz hromadných podujatí s výnimkou svadieb či pohrebov .

Matovič tiež oznamuje obmedzenie počtu zákazníkov na prevádzku, a to pri 10 metroch štvorcových na jedného zákazníka . Mikas zatiaľ neurčoval sanitárny deň v obchodoch a ani hodiny určené pre dôchodcov. Opatrenia by mali kontrolovať zamestnanci obchodu či obchodného domu pri vstupe.

Školáci a študenti druhého stupňa základných škôl a na stredných školách budú musieť aj naďalej nosiť rúška . Na prvom stupni budú odporúčané. Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri opäť vstúpi do platnosti. Nosiť sa však bude v prípade, ak rozstupy medzi ľuďmi budú menšie ako dva metre.

Zdroj: Topky/Maarty

Hromadné podujatia sú prvé na rane

Hlavným tŕňom v oku väčšiny hygienikov a odborníkov v tejto oblasti sú rozhodne hromadné podujatia, kde má vírus väčšiu šancu na prenos. Od 1. októbra sa počet ľudí v exteriéri zredukuje na najviac 200 ľudí a v interiéri na 100. Hromadné podujatia so státim by sa mali podľa všetkého zakázať. Účasť na svadbách dostane tiež poriadne obmedzenie, pričom sa má obmedziť počet hostí na 30 ľudí.

Stopku by mali dostať hromadné podujatia športového ale aj kultúrneho charakteru. Tento možný scenár načrtol Matovič už v jednom zo svojich posledných statusov. „Skôr sa obávam, že za tak drastického nárastu počtu prípadov budeme musieť prísť s úplným zákazom hromadných podujatí akéhokoľvek druhu (rodinné, firemné, kultúrne, športové, cirkevné...), dokým krivke nárastu spoločnými silami nezlomíme väzy," píše premiér.

Hranice

Zmeny by mali nastať aj v prípade hraníc. Kým Česko patrí už k červeným krajinám, postupne sa uvažuje o podobných opatreniach aj na hraniciach s Rakúskom a Maďarskom. Tieto opatrenia sa pravdepodobne podrobnejšie upravili na dnešnom štábe. Rozhodovať sa bude taktiež o nosení rúšok v škole. Tu pritom aj hlavný hygienik Ján Mikas spolu s premiérom apelujú na ľudí, aby ich nosili "vždy a všade".

Na opatrenia sa už chystajú aj vysokoškolské internáty. Dnes už aj Slovenská technická univerzita spolu s Univerzitou Komenského oznámili, že prechádzajú na dištančnú formu výučby. Študentom bola adresovaná výzva, že z nich môžu postupne dobrovoľne odísť.