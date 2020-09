Poslanci sa v závere dňa venovali návrhu na odoberanie titulov

BRATISLAVA - Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka (OĽANO) skonštatoval, že novela zákona o vysokých školách, ktorá má umožniť odoberanie titulov, by mala jasne nastaviť pravidlá do budúcna, pretože minulosť sa nedá zmeniť.

Podpredseda školského výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD) podotkol, že návrh mal prísť ako vládny. Problém vidí v dokazovaní plagiátorstva pri procese odoberania titulov. Vyzval tiež k úprave novely tak, aby sa umožnila retroaktivita pri vzdaní sa titulu, ak má dotyčná osoba pocit, že ho nenadobudla oprávnene. Diskusiou k novele poslanci ukončili šiesty rokovací deň 12. schôdze NR SR. Vašečka skonštatoval, že vysoké školstvo na Slovensku potrebuje zmenu. Pracujú podľa jeho slov na veľkej školskej novele, ktorá prejde klasickým pripomienkovým procesom. "Týmto zákonom, novelou, už nemôžeme zmeniť minulosť," uviedol s tým, že by mala dať možnosť odnímať tituly aj sa ich vzdať. Skonštatoval, že reaguje aj na kauzy diplomových prác.

Uviedol, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oslovilo viaceré inštitúcie a ich pripomienky do novely zapracovalo. Tvrdí, že keď neprešla pripomienkovým konaním, chceli do procesu prípravy zakomponovať aj inštitúcie, ktorých sa úprava dotýka. Po dohode s rezortom napokon novelu predložili formou poslaneckého návrhu. Verí, že ďalšia diskusia prebehne korektne aj v školskom výbore a že prípadné podnetné pripomienky dokážu do novely ešte zapracovať. Petrák si myslí, že návrh mal byť predložený ako vládny, no rozumie okolnostiam. Hovorí o potrebe širšej spoločenskej diskusie. Nie je spokojný, že novela sa prevzala z českej legislatívy. Za jej najväčší problém považuje slovíčko "úmyselne" pri ustanoveniach, kedy možno pri kopírovaní práce preukázať plagiátorstvo a odobrať titul.

Petráka neteší, že novela nebude môcť byť uplatnená retroaktívne

"Ide o zahmlievanie a nie o riešenie problému. Je mi jedno, či niekto opisoval vedome a úmyselne, alebo je tak blbý, že ani nevedel, že opisoval. Je mi to jedno preto, lebo ani v jednom, ani druhom prípade nemá nárok na titul," zdôraznil Petrák. Neteší ho ani to, že novela nebude môcť byť uplatnená retroaktívne. Vyzval preto k jej úprave tak, aby umožnila vzdanie sa titulu aj tomu, kto ho získal pred nadobudnutím účinnosti právnej úpravy. Poukázal na prechodné ustanovenia, ktoré to vylučujú. Považuje za potrebné umožniť vzdanie sa titulu každému, kto má pocit, že ho nezískal oprávnene.

V piatok (25. 9.) majú poslanci od 9.00 h rokovať o viacerých výročných správach. Na neverejnej časti schôdze majú prebrať Správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2019 a Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2019. Takisto budú rokovať o správach jednotlivých výborov o stave použitia informačno-technických prostriedkov za minulý rok a prvý polrok 2020.

Následne sa má plénum venovať novele zákona o hazardných hrách, ktorou by sa mala vypustiť podmienka petície na zavedenie zákazu hazardu v obciach. Poslanci sa majú venovať aj novele zákona z dielne OĽANO, ktorou sa má upraviť oblasť potratov. Oba návrhy sú v druhom čítaní.