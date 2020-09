Mimoriadna schôdza NR SR k plánu obnovy nebola, lebo nič nemajú, hovorí Fico

Fico poznamenal, že koalícia nemá o čom rokovať, pravdepodobne preto, lebo národný plán obnovy ešte neexistuje. "Chceli sme dať určitú líniu plánu obnovy, na čo tie peniaze máme minúť. Veď oni sú vedľa ako tá jedľa. Oni tú rozprávajú o nejakých platoch učiteľov, rozprávajú tu o nejakej reforme dôchodkového zabezpečenia. Veď nech si konečne prečítajú to, za čo ten Matovič hlasoval v Európskej rade," vyhlásil Fico. Podľa jeho slov sa hlasovalo predovšetkým za to, že peniaze, pokiaľ ide o obnovu, sa musia výlučne použiť na podporu hospodárskeho rastu, udržanie pracovných miest a najmä na dve hlavné priority Európskej únie, a to je digitálna a zelená ekonomika.

Zároveň poukázal na článok 2 ústavného zákona o spolupráci parlamentu a vlády v záležitostiach Európskej únie (EÚ). Ten podľa neho konštatuje, že ak sa NR SR nevyjadrí k návrhu stanoviska SR do dvoch týždňov, toto stanovisko je pre vládu záväzné. Návrh stanoviska bol predložený vo štvrtok minulý týždeň, vo štvrtok o týždeň by tak mal nadobudnúť, ak sa k tomu národná rada nevyjadrí, záväznosť. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) potvrdil, že má pravdu. Do programu schôdze by podľa neho mohli zaradiť podobný návrh, ktorý podal Smer-SD, keď inicioval mimoriadnu schôdzu.

Fico tiež kritizoval, že premiér Igor Matovič (OĽANO) sa vo štvrtok nezúčastnil na stretnutí predsedov vlád V4 so šéfkou Európskej komisie (EK), ktoré sa týkalo migrácie, ale aj plánu obnovy či rozpočtu na nasledujúce roky. To, že Matovič nebol v Bruseli, považuje za hrubé zanedbanie povinnosti predsedu vlády SR a poškodenie záujmov Slovenska.