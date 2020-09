Spotrebná daň z tabakových výrobkov nie je všetkým po chuti: Navrhujú svoje pripomienky

Firma BAT pritom podporuje zvýšenie spotrebných daní z tabakových výrobkov, najmä vo forme strednodobého kalendára, ktorý výrazne zlepšuje predvídateľnosť podnikateľského prostredia. "Navrhované zvýšenie sadzieb pri cigaretách je však, podľa nášho názoru, príliš vysoké a bude tak nepochybne spojené s celou radou nezamýšľaných dopadov. Navrhované zvýšenie sadzieb pri bezdymovom tabaku oproti tomu považujeme za hospodárne a účelné," uvádza BAT.

Novela predpokladá dvojfázové zvýšenie spotrebných daní. V prípade cigariet by sadzby mali narásť najprv o 16 % v roku 2021 a potom o 7 % v roku 2023 (celkovo by sa tak sadzby z cigariet mali v porovnaní s rokom 2020 zvýšiť o 24 %). Pri bezdymovom tabaku sa potom predpokladá zvýšenie sadzieb o 90 % v roku 2021 a o 42 % v roku 2023 (celkovo by tak sadzby mali narásť o 170 %). Cieľom návrhu je okrem iného zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu o 104 miliónov EUR v prvom roku, o 141 miliónov EUR v druhom roku a o 195 miliónov EUR v treťom roku.

Zdroj: BAT

Komentár k cigaretám

Zamýšľané tempo rastu sadzieb z cigariet je z pohľadu firmy BAT príliš vysoké a bude mať obrovské dopady na trh legálnych tabakových výrobkov. "Cigarety už dnes podliehajú celkovej dani vo výške 77 % z ceny uvedenej na krabičke (poznámka: z toho 61 % predstavuje spotrebná daň a 17 % DPH), a výrobcovia tak nemajú priestor nepreniesť vyššiu sadzbu dane priamo do ceny pre konečného spotrebiteľa. Za predpokladu tohto plného prenesenia dane sa potom cena cigariet zvýši o 0,6 EUR za krabičku, tzn. o viac ako 17 %. Toto skokové zvýšenie dane, a teda aj cien cigariet, bude nepochybne spojené s množstvom zmien v spotrebiteľskom správaní," tvrdí BAT.

Podľa ich názoru sa dá očakávať:

Výrazný nárast trhu s nelegálnymi tabakovými výrobami tak, ako k tomu napríklad došlo v rokoch 2012 – 2014 pri skokovom náraste spotrebnej dane z cigariet v susednom Poľsku. Najmä na východnom Slovensku pritom už v súčasnosti predstavuje obchod s týmito výrobkami veľký problém, vzhľadom na vonkajšiu hranicu EÚ a obrovské daňové a cenové rozdiely medzi Slovenskom a Ukrajinou. S týmto (podľa nás dôvodne očakávateľným) dôsledkom môže byť potom nepochybne spojený taktiež nepriamy dopad na činnosť štátnych orgánov v súvislosti s odhaľovaním a postihovaním takéhoto protiprávneho konania.

, a to ako smerom k rezanému tabaku, tak k moderným alternatívam, ako sú bezdymový tabak či elektronické cigarety. Podobnú skúsenosť majú pritom aj v susednom Maďarsku, kde pri skokovom zvýšení spotrebnej dane z cigariet v rokoch 2012 - 2014 predaj rezaného tabaku narástol do takej miery, že svojou veľkosťou prekonal segment cigariet a dodnes zostáva dominantný. Nárast legálneho cezhraničného nákupu slovenských obyvateľov, najmä v Maďarsku a Poľsku, z dôvodu vzniknutej daňovej a teda aj cenovej nerovnováhy u cigariet. Zatiaľ čo v Maďarsku po druhom zvýšení sadzieb v tomto roku budú cigarety zaťažené priemernou spotrebnou daňou vo výške 109 EUR na tisíc kusov cigariet, v Poľsku po poslednom 10% zvýšení sadzieb z prelomu tohto roka je to len 107 EUR na tisíc kusov cigariet. Pokiaľ ide o ďalší vývoj v týchto krajinách, zvýšenie sadzieb v roku 2021 sa zatiaľ predpokladá iba v Maďarsku, a to zhruba na úroveň 115 EUR na tisíc kusov cigariet. Na Slovensku by pritom priemerná sadzba dane z cigariet mala už na začiatku budúceho roka byť zhruba 120 EUR na tisíc kusov cigariet.

"Okrem vyššie uvedených nezamýšľaných dopadov sa dá zároveň predpokladať výrazný dopad na štátny rozpočet, kde je veľmi pravdepodobné, že dodatočné výnosy zo spotrebné dane pri cigaretách ostanú hlboko pod očakávaniami, pričom netreba opomenúť ani vznik dodatočných nákladov vynaložených na riešenie vyššie spomínaných očakávaných dopadov. Pri plnom naplnení rizík je dokonca možné, že dôjde aj k poklesu celkového výberu spotrebnej dane z tabakových výrobkov tak, ako k tomu došlo v rokoch 2001-2005 pri prudkom zvýšení spotrebných daní v Nemecku. Výnosy zo spotrebnej dane sa pritom na nemeckom trhu podarilo stabilizovať až v roku 2010 a to zavedením daňových kalendárov, ktoré boli charakteristické pravidelným a postupným zvyšovaním sadzieb," predpokladá BAT.

V kontexte vyššie uvedeného sa firma domnieva, že z hľadiska obmedzenia možných negatívnych dopadov skokového zvýšenia spotrebnej dane by bolo vhodné rozložiť celkový nárast sadzieb medzi rokmi 2021 – 2023 na nie viac ako 10% v prvom roku a ďalej potom 6% v každom nasledujúcom roku (tzn. celkový rast sadzieb by tak zodpovedal navrhovaným 24% v porovnaní so stavom v roku 2020, zvyšovanie by však bolo viac- menej rovnomerné s menším skokom v prvom roku).

Komentár k bezdymovému tabaku

Na rozdiel od cigariet je situácia na trhu bezdymového tabaku úplne iná. Tento nový fenomén bol uvedený na slovenský trh v roku 2017 a odvtedy dynamicky rastie. Celkový objem predajov sa každý rok približne zdvojnásobí a tento rok je už každý desiaty predaný tabakový výrobok bezdymový.

Väčšina spotrebiteľov pritom prechádza na bezdymový tabak z tradičných cigariet, čo má veľké (negatívne) dopady na príjmy štátneho rozpočtu zo spotrebných daní. Bezdymový tabak je totiž pri porovnaní s cigaretami výrazne menej zdanený – daňová sadzba zodpovedá zhruba 23% dane z cigariet. Daňová strata z tohto daňového zvýhodnenia tak v minulom roku dosahovala už zhruba 45 miliónov EUR, pričom posledné trhové údaje naznačujú, že za tento rok to už bude viac ako 65 miliónov EUR. Pri zachovaní súčasného režimu zdanenia by potom táto strata štátneho rozpočtu v podobe nevybranej dane v budúcom roku presiahla až 85 miliónov EUR (tzn. zodpovedala by takmer celému dodatočnému výberu dane očakávanému v roku 2021 v súvislosti s touto novelou).

Súčasné výrazné daňové zvýhodnenie bezdymového tabaku oproti cigaretám teda nie je z pohľadu štátneho rozpočtu dlhodobo udržateľné. Čo viac, nemôže byť ani odôvodnené súčasnou úrovňou vedeckého poznania týkajúceho sa menšej rizikovosti bezdymového tabaku. Aj keď prvé poznatky naznačujú, že bezdymový tabak môže byť oproti cigaretám menej rizikový a aj naša spoločnosť je o tomto pevne presvedčená, jeho potenciálne nižšiu rizikovosť bude možné preukázať len ďalším skúmaním.

To v svojich stanoviskách potvrdzujú i renomované inštitúcie (napríklad Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá vo svojej správe z marca tohto roku uvádza, že v súčasnej dobe neexistuje dostatočná evidencia, ktorá by dokazovala nižšiu rizikovosť bezdymového tabaku oproti cigaretám, alebo americký Úrad pre kontrolu liečiv, ktorý tento rok certifikoval bezdymový tabak ako výrobok s nižšou expozíciou škodlivín, nie ako menej rizikový výrobok).

"Návrh postupného zníženia daňového zvýhodnenia pri bezdymových tabakových výrobkov z 23% z dane z cigariet v roku 2020 na 51% z dane z cigariet v roku 2023 považujeme v tomto kontexte za hospodárny a účelný. Slovenská republika by týmto návrhom nasledovala ostatné krajiny, napríklad Japonsko a Južnú Kóreu, teda dva najväčšie trhy s bezdymovým tabakom na svete, ktoré už tiež schválili výrazné zníženie tohto daňového zvýhodnenia a zvýšenie dane z bezdymového tabaku na približne 80 % dane z cigariet," pokračuje BAT.

S ohľadom na obrovský potenciál vyššieho výberu dane pri bezdymovom tabaku a skutočnosť, že navrhované iba pozvoľné znižovanie jeho daňového zvýhodnenia dostatočne nerieši akútny problém rýchlo narastajúcich nerealizovaných daňových príjmov, sme presvedčení o tom, že tempo znižovania daňového zvýhodnenia pri bezdymovom tabaku by mohlo byť ešte podstatne vyššie ako je navrhované, a to až na 50% dane z cigariet už v roku 2021, a potom ďalej na 55 % v roku 2022 a 60 % v roku 2023, a to bez nezamýšľaných negatívnych dopadov na spotrebiteľa či trh legálnych tabakových výrobkov (poznámka: na rozdiel od cigariet, pri bezdymovom tabaku tvorí celková daň v súčasnosti len 30 % z konečnej ceny, pričom cena je podobná cene cigariet, riziko prenesenia vyššej dane na konečného spotrebiteľa je tak v porovnaní s cigaretami násobne nižšie). "Tento prístup by podľa nášho názoru omnoho viac optimalizoval daňové príjmy a napomohol by tak stabilizácii verejných financií, pričom bezdymový tabak by naďalej zostával výrazne daňovo zvýhodnený pre prípad, že by sa v budúcnosti skutočne preukázala jeho nižšia rizikovosť," uzavreli.