Smer sa obracia na ÚS: Žiada pozastavenie účinnosti novely zákona o prokuratúre

„Domáhame sa toho, aby ÚS vyhlásil novelu zákona o prokuratúre za protiústavnú,“ povedal Fico. Zdôraznil, že žiadajú aj to, aby ÚS rozhodol o pozastavení jej účinnosti. Skonštatoval, že vládna koalícia by tak nemohla postupovať pri novej voľbe generálneho prokurátora v zmysle tejto novely. Skonštatoval, že novelou môže dôjsť k výrazným zásahom do výberu šéfa GP a ÚŠP. Zdôraznil, že tieto inštitúcie musia ostať nezávislé od politickej moci. Opätovne uviedol, že novela bola šitá na mieru konkrétnemu kandidátovi, a to advokátovi Danielovi Lipšicovi.

Fico podotkol, že ide výlučne o návrh Smeru-SD. Ocenil však, že sa podeň podpísali aj iní poslanci. Dokument, s ktorým sa obracajú na ÚS, má mať podľa jeho slov vyše 30 strán a má byť odborne pripravený. Priblížil, že v ňom namietajú aj množstvo porušenia ustanovení o skrátenom legislatívnom konaní, ako aj to, že odborná verejnosť nemala prakticky možnosť sa k novele vyjadriť. Tvrdí, že celý proces prípravy a schvaľovania novely sprevádzalo hrubé porušovanie príslušných zákonov.

Návrh podania na ÚS podporila podpismi aj strana Hlas - sociálna demokracia. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. „Strana Hlas dlhodobo upozorňuje, že ide o zjavnú politizáciu tejto nezávislej inštitúcie. Tento návrh namieta, že ide o nesúlad zákona o GP s Ústavou SR a že novela je popretím princípov demokratického a právneho štátu,“ píše. Nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok pôsobiaci v strane Hlas zdôraznil, že ich politika stojí na obrane transparentných pravidiel fungovania štátu bez zásahov politickej moci.