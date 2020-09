KORONAVÍRUS Pozitívny učiteľ vo Zvolene: Na základnej škole v Banskej Bystrici sú traja infikovaní

ZVOLEN - Jednému z pedagógov Základnej školy Janka Alexyho vo zvolenskom Sekieri potvrdili ochorenie COVID-19 a škola od pondelka prešla do oranžového režimu. Potvrdil to hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.

„Znamená to sprísnené hygienické opatrenia, až do odvolania sa ruší ranný školský klub, nulté a siedme hodiny, a nastavujú sa aj ďalšie preventívne opatrenia,“ doplnil. Hovorca ďalej poznamenal, že v domácej karanténe sú teraz štyria učitelia, s ktorými bol nakazený človek v priamom kontakte. „Škola ostáva aj naďalej otvorená, celú situáciu konzultuje jej vedenie aj so zástupcami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,“ spresnil Svatuška.

Do prvých ročníkov základných škôl v správe mesta Zvolen nastúpilo v tomto školskom roku 352 prvákov. Najviac, 69, chodí do Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v centre mesta a do školy na ulici Martina Rázusa na sídlisku Zlatý Potok. Šesť základných škôl navštevuje spolu 3215 žiakov.

Pozitívni aj v Banskej Bystrici

V Základnej škole (ZŠ) Golianova na Uhlisku v Banskej Bystrici boli na nový koronavírus pozitívne testované dve deti z jednej domácnosti a vychovávateľka. Škola sa preto zaradila do oranžovej fázy. Prerušila aj dochádzku v troch triedach prvého stupňa. Informovala o tom hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

V najbližších dňoch má byť podľa Marhefkovej pretestovaných takmer 100 osôb, ktoré prišli do kontaktu s nakazenými. Škola prijala opatrenia podľa Manuálu pre základné školy a školské zariadenia, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. "Už v sobotu (19. 9.) sme komunikovali s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby sme konzultovali, ako v takomto prípade postupovať, keďže je to pre nás nová situácia," povedal primátor Banskej Bystrice Ján Nosko po pondelňajšom zasadnutí krízového štábu.

Trom triedam nariadili riaditeľské voľno, kým nebudú všetci pretestovaní. Nosko vyzval k zodpovednému správaniu a disciplíne. Od pondelka je zároveň zatvorená jedna trieda Materskej školy (MŠ) Magurská 14. Navštevuje ju dieťa pozitívne testovaného rodiča. "Prevádzka bola prerušená do doby, kým nebude malý škôlkar otestovaný na prítomnosť ochorenia COVID-19," poznamenala Marhefková.

V piatok (18. 9.) prerušila ZŠ a MŠ Radvanská 1 prevádzku jednej škôlkarskej triedy. Taktiež ju navštevovalo dieťa pozitívne testovaného rodiča. Škôlkar mal podľa Marhefkovej v pondelok negatívny test na nový koronavírus, vyučovanie tak bude obnovené v utorok (22. 9.).