VIDEO Kollár o štipľavej komunikácii a stretnutí s Haščákom: Volavky sa nebojím, peknú aj pretiahnem

VIDEO Boris Kollár reaguje na medializované informácie

Volavky sa nebojím, keď bude pekná, kľudné sa s ňou aj vyspím

"Píšem si s tisíc ľuďmi, aj so ženami aj s gender. Všetci viete, aký som," povedal Kollár na adresu komunikácie s Paris Nemc. Podľa neho je to diskreditačná kampaň a nemieni sa nikomu ospravedlňovať. "Nie som ochotný sa za to ospravedlňovať. Nemám sa za čo a ani nie som ochotný. Bola to moja súkromná komunikácia," povedal. Na adresu stretnutia s Haščákom povedal, že ho chcel vidieť. "Chcel som si s ním sadnúť a pozerať sa mu do očí."

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Haščáka chválil za prednášku o tom, ako by mali fungovať médiá. "Chcel som vedieť, či sú to jeho osobné pokyny. Žiadal som jednu veci od neho, aby zariadil, aby sa meralo jedným metrom. Nič som od neho nechcel." Kollár uviedol, že Haščák vraj ataky vidí, ale nezasahuje. Kollár odpovedal aj na otázku, či sa nebojí, že na neho nasadia volavku. "Kľudne nech ju na mňa nasadia. Keď bude pekná, tak sa s ňou aj vyspím," povedal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Stretnutie s Haščákom

V piatok poobede spôsobilo v Bratislave rozruch stretnutie predsedu parlamentu so spolumajiteľom finančnej skupiny Penta Jaroslavom Haščákom v hoteli poslanca za Sme rodina Martina Borguľu, ktorý stretnutie sprostredkoval. Čo bolo dôvodom ich stretnutia nie je celkom jasné, keďže obaja sa vyjadrili inak. Podľa Borisa Kollára bola dôvodom štvavá mediálna kampaň okolo kontroverznej komunikácie s transrodovou modelkou.

"Chcel som len vedieť od pána Haščáka, či sú to útoky Penty alebo niekoho iného. Podľa jeho reakcií už viem, že za tým nie je Penta, ale mafia, ktorá sa bojí, že skončí v base," povedal Topkám Kollár. Podľa neho je cieľom diskreditácie rozpad koalície a predčasné voľby, ktoré by niektorým ľuďom vyhovovali. Haščák stretnutie odôvodnil inak. Schôdzka sa podľa neho týkala jeho pripravovanej knihy, mala mať menej formálny charakter. Kniha by mala byť o podnikaní na Slovensku a o tom, čo si myslí o politike. Obaja sa zhodli len na tom, že sa stretli prvýkrát.

Zdroj: Topky.sk

Komunikácia s transrodovou modelkou

Začiatkom septembra unikla štipľavá komunikácia šéfa parlamentu Borisa Kollára s transrodovou modelkou Paris Nemc. Vymieňal si s ňou správy so silným sexuálnym podtónom. Ešte v polovici augusta zverejnil informáciu o tom, že takáto komunikácia existuje týždenník Plus 7 dní. Kollár im však nedal povolenie ju zverejniť. Potom ako unikla mlčal, nakoniec však komunikáciu potvrdil.

V konverzácii je niekoľko fotografií transgenderovej modelky Nemc, ktorej Kollár odpovedá naozaj štipľavo a s modelkou koketuje. Z pikatntných fotografií jasne vidno, že ide o ženu v mužskom tele. Kollár to vraj bral ako žart. To, čo sa objavilo na internete nečítal. "Je kopec fakeových stránok, kde falšujú správy. Keby som sa mal ku každej jednej vyjadrovať, nič iné by som nerobil, len čítal internet a vyjadroval sa k tomu," povedal s tým, že si s ňou písal pre niekoľkými rokmi.

"Áno, písal som si s ňou ešte predtým. Nerozoberajme, kedy to bolo, ale bolo to dávno, niekoľko rokov dozadu. A či si budem na internete ďalej písať? Budem si písať ďalej, lebo nevidím dôvod, aby som si súkromné veci nemohol riešiť," povedal. Kollár uviedol, že na internete mu vypisujú ľudia kadečo. "Niektorí sa mi vyhrážajú, táto osoba, príslušník LGBTI, mi proste napísala. Začal som s ňou komunikovať a bavil som sa na tom. Fakt to bola pre mňa zábava, v živote som ju nevidel a nestretol. Priznám sa, že som si robil srandu, bol som zvedavý, kam až je schopná zájsť," napísal Kollár s tým, že ide o jeho súkromnú komunikáciu a nebude sa za to ospravedlňovať, pretože to nebolo určené verejnosti. Pre Kollára je to odreagovanie. Niektorí politici to podľa neho riešia alkoholom, drogami či okrádaním spoločnosti.