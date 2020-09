Kollár potvrdil, že dehonestuje druhú najvyššiu ústavnú funkciu, povedal Pellegrini

Peter Pellegrini a Boris Kollár

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) dehonestuje druhú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte. Tvrdí to podpredseda parlamentu a líder novej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini. Kollár to podľa neho potvrdil svojou pondelkovou reakciou na viaceré medializované informácie. Pellegrini podotkol, že šéf parlamentu by sa mal začať správať adekvátne svojmu postaveniu.