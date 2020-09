EXKLUZÍVNE FOTO Tajné stretnutie Kollára s Haščákom v hoteli: Vraj riešili útoky mafie, ktorá sa bojí basy

Len pozorní okoloidúci si všimli prítomnosť finančníka Jaroslav Haščáka, ktorí sa snažil pôsobiť v sivom oblečení nenápadne. Vo vnútri hotela ho už čakal poslanec a majiteľ hotela Martin Borguľa, ktorého luxusné auto stálo pred hotelom. O 15 minút neskôr na vedľajšej ulici zaparkovala vládna limuzína, z ktorej vystúpil predseda parlamentu Boris Kollár. Chvíľu postál na chodníku s pánom, s ktorým vstúpil z auta a potom si to namieril do hotela, kde už ho už čakal jeho poslanec Martin Borguľa a finančník Jaroslav Haščák.

Slávo Haščák opúšťa reštauráciu pár minút po Kollárovi Zdroj: Topky.sk

Po viac ako dvoch hodinách z hotela vyšli spolu Boris Kollár s Martinom Borguľom. A asi po 10 minútach vyšiel aj Jaroslav Haščák. Kým trvalo stretnutie, okolie monitorovala ochranka a rovnako na miesto dorazili aj dve policajné autá, jedno dokonca s majákom. Čo bolo dôvodom utajeného stretnutia? Boris Kollár tvrdí, že stretnutie s Haščákom sprostredkoval Martin Borguľa a dôvodom sú články, v ktorých sa niekto snaží zdriskreditovať stranu Sme Rodina.

Kollár a bývalý smerák Borguľa Zdroj: Topky.sk

Kauza transsexuál

V uplynulých dňoch napríklad unikla kauza komunikácie Kollára s transexuálom. "V utorok malo výjsť pokračovanie. Chcel som len vedieť od pána Haščáka, či sú to útoky Penty alebo niekoho iného. Podľa jeho reakcií už viem, že je za tým nie je Penta ale mafia, ktorá sa bojí, že skončí v base," povedal topkám Kollár. Podľa neho je cieľom diskreditácie rozpad koalície a predčasné voľby, ktoré by niektorým ľuďom vyhovovali. "Robíme to dobre, aj teraz zatkli toho Makoá, aj mi aj pani Kolíková, aj celá koalícia ide po týchto vagabundoch a niekomu to prekáža," dodal. Údajne sa v Borgulovom hoteli stretli len preto, že toto stretnutie dohadoval. "Pána Haščáka nepoznám, dohadoval to pán Borguľa. Mohli sme sa stretnúť aj v na Pente, v mojej kancelárii, či v tu v reštaurácií. Ale mal som program a takto to vyšlo," reagoval Kollár s tým, že bol hladný dal si Sushi.

Zdroj: Topky.sk

